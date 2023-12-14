Степашин о Fan ID: «Неоднозначное решение. Давно говорилось, что билеты надо продавать по паспортам – сразу все видно»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Сергей Степашин Р-Спорт Fan ID Футбол

Сергей Степашин назвал введение Fan ID в Мир РПЛ неоднозначным решением.

«Логика такая, как я понимаю – чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей.

Давно говорилось, что надо давать людям покупать билеты по паспортам, сразу все видно.

Что касается карты болельщика, то решение, на мой взгляд, неоднозначное», – сказал член совета директоров «Динамо».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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42 комментария
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Да вам бы только всё контролировать жизнь ваших холопов
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Ответ Александр Сачков
Комментарий скрыт
Обычного паспорта хватит, чтобы увидеть все зарегистрированные правонарушения и определить, продавать билет или нет. Для этого нет никакой необходимости оформлять какой-то второй паспорт.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Держишь марку: как всегда не комментарий, а ......
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Fan ID - это не только контроль, но и кормушка для определенного круга людей созданная на пустом месте. Называется работа по оформлению Fan ID.
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Что видно то будет?
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Можно и на улицу по паспортам пускать, тогда вообще все видно будет. Уж на улицах-то преступлений побольше и посерьезнее, чем на стадионах.
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Ну если неоднозначное, то почему бы не предложить замену фанайди на покупку билета по паспорту?
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Пора вам щупальца поотрывать, контрольщики недоделанные.
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Ответ JohnnyMulka
Так можно будет покупать на левый паспорт Сразу 20 билетов
Так проход на стадион тоже по паспорту должен быть.
Данные в билете должны соответствовать данным в паспорте.
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Ответ Александр Сачков
Комментарий скрыт
При нынешнем уровне глобального цифрового надзора по-моему достаточно только фейс засветить и вся история твоей жизни уже "готова к печати".
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А кто ходит на стадион сейчас, подскажите. Эти фан айди как вообще проверяют? Без него реально на стадион никак не пройдёшь? И можно ли пройти по чужому фан айди? Какая от этого защита?
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Зенит начал продавать абонементы и билеты по паспортам еще лет 10 назад. И сам все контролировал, но тут влезли жирные морды и решили сами хозяйничать 😠
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Ответ Женька Овомоела
Зенит начал продавать абонементы и билеты по паспортам еще лет 10 назад. И сам все контролировал, но тут влезли жирные морды и решили сами хозяйничать 😠
По каким паспортам продаёт Зенит? До Fan ID последние лет 6-7 покупал через личный кабинет на сайте, у меня там кроме ФИО, даты рождения, электронной почты и телефона ничего не указано. А до этого вообще на заправке на Нахимова стоял терминал, в котором можно было купить билеты. Никакие данные не требовались.
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Ответ Денис Давыдов
Да вам бы только всё контролировать жизнь ваших холопов
Зато наконец-то хоть кто-то из чиновников честно сказал - это сделано "чтобы мы контролировали людей")
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Ответ Седесим Куиндесимов
В принципе можно было хотя бы не доводить до абсурда: отменить Fan UyD для несовершеннолетних, женщин и людей старше 60.
И депутатов.
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Ответ prus_3
При нынешнем уровне глобального цифрового надзора по-моему достаточно только фейс засветить и вся история твоей жизни уже "готова к печати".
Такая система нередко ошибается. Процент ошибок как-то посчитали - одна из двадцати. То есть из тысячи зрителей 50 человек не пустят.
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Ответ Павел Мельников
Обычного паспорта хватит, чтобы увидеть все зарегистрированные правонарушения и определить, продавать билет или нет. Для этого нет никакой необходимости оформлять какой-то второй паспорт.
Где именно увидеть? Есть какая-то база правонарушений?
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Ответ Александр Сачков
Степашин не осуждал СВО. Он сказал, что если бы не начала СВО и уход легионеров и Шварца, они могли бы бороться за лидерство. Большая разница.
Ну ну. Это осуждёние
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Ответ Sobachkin
Степашин, там что решил в 5ю колонну пойти? В день прямой линии Царя осуждает его решения, вчера вот СВО осудил, сегодня ФанАйди... Степашин бессмертный чтоле?
Степашин не осуждал СВО. Он сказал, что если бы не начала СВО и уход легионеров и Шварца, они могли бы бороться за лидерство. Большая разница.
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Ответ sashka.loker
А кто ходит на стадион сейчас, подскажите. Эти фан айди как вообще проверяют? Без него реально на стадион никак не пройдёшь? И можно ли пройти по чужому фан айди? Какая от этого защита?
Был всего лишь один раз, как раз по чужому F-ID, в мае этого года.
Смутно помню, по-моему прикладываешь на одном контуре входа билет, на другом фан-айди из госуслуг. С чужим фан-айди потенциально можно при внешней схожести, на пропускной системе твоя морда из фан-айди выскакивает
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Ответ sashka.loker
А кто ходит на стадион сейчас, подскажите. Эти фан айди как вообще проверяют? Без него реально на стадион никак не пройдёшь? И можно ли пройти по чужому фан айди? Какая от этого защита?
Хороший вопрос, тоже интересно положение дел.
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Ответ JohnnyMulka
Так можно будет покупать на левый паспорт Сразу 20 билетов
За левый паспорт ты сядешь довольно быстро.
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Ответ filippa
не знаю в чем причина вашего недоволства я на концерты и футбол и хоккей в швеции покуппл билеты и тоже именны. нет фан ид. но нужно авторизироваться на сайте . ни каких проблем. то же самое и в Англии билеты именные. и на Эндфилд и на ОлдТрафорд.
А в некоторых местах Африки и джунглей Бразилии до сих пор людей едят. И что?
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Вова или Дима , Хрюша или Степашка
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Кролики — это не только ценный мех, но и три — четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса.
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Сразу автоматический штраф.
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Разрешить продажу пива.
И ввести продажу билетов по паспортам.
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Вооооот!
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Вполне разумно. На самолёт и на поезд никакого дополнительного айди не требуется. Именные билеты с проверкой на входе, ещё и спекулянтов можно прижать. Почему сразу так не приняли?
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Складывается впечатление что динозавры могут вымереть где-угодно кроме нашей несчастной родины...
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