Степашин о Fan ID: «Неоднозначное решение. Давно говорилось, что билеты надо продавать по паспортам – сразу все видно»
Сергей Степашин назвал введение Fan ID в Мир РПЛ неоднозначным решением.
«Логика такая, как я понимаю – чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей.
Давно говорилось, что надо давать людям покупать билеты по паспортам, сразу все видно.
Что касается карты болельщика, то решение, на мой взгляд, неоднозначное», – сказал член совета директоров «Динамо».
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Данные в билете должны соответствовать данным в паспорте.
Смутно помню, по-моему прикладываешь на одном контуре входа билет, на другом фан-айди из госуслуг. С чужим фан-айди потенциально можно при внешней схожести, на пропускной системе твоя морда из фан-айди выскакивает
И ввести продажу билетов по паспортам.