Степашин о Fan ID: «Неоднозначное решение. Давно говорилось, что билеты надо продавать по паспортам – сразу все видно»

Сергей Степашин назвал введение Fan ID в Мир РПЛ неоднозначным решением.

«Логика такая, как я понимаю – чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей.

Давно говорилось, что надо давать людям покупать билеты по паспортам, сразу все видно.

Что касается карты болельщика, то решение, на мой взгляд, неоднозначное», – сказал член совета директоров « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!