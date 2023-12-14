Тарханов о ЦСКА: «Если бы Федотов работал лет 10 назад, его могли отправить в отставку за 8-е место. Гинер хорошо управлял, он терпеливый человек»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Александр Тарханов Владимир Федотов Футбол

Александр Тарханов высказался о 8-м месте ЦСКА после 18 туров Мир РПЛ.

«Восьмая строчка — это, конечно, неважное место для ЦСКА, это плохо. Но по игре они даже «Краснодару» не должны были проигрывать, могли вообще выиграть.

В ЦСКА сами должны сделать выводы по своим выступлениям. По игре ЦСКА восьмое место не заслуживает. Не знаю, может быть, если бы тренер [Владимир Федотов] работал лет 10 назад, то его могли отправить в отставку за восьмое место. Евгений Гинер хорошо управлял, он терпеливый человек, не менял много тренеров. Руководители должны быть терпеливыми.

К тому же в том году ЦСКА занял второе место, а сейчас команда не укрепилась, игроки ушли», — сказал экс-тренер ЦСКА.

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4 комментария
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Там всего лишь 4и очка от третьего места
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Ответ charly_54
У слуцкого короткая скамейка была
Только у него почти весь состав был Топ. Не долеченный Думбия выходил и делал игру. Дзага ,Хонда, Тошич. Да кого угодно называй. Оборона цемент, могли весь сезон + ЛЧ и кубок без замен отыграть. Набабкин сидел в вечном запасе, а тут первый кандидат на замену, иногда и капитан
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Десять лет назад такой короткой скамейки Гинер не допустил бы.
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Ответ Клирик
Десять лет назад такой короткой скамейки Гинер не допустил бы.
У слуцкого короткая скамейка была
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