Тарханов о ЦСКА: «Если бы Федотов работал лет 10 назад, его могли отправить в отставку за 8-е место. Гинер хорошо управлял, он терпеливый человек»

Александр Тарханов высказался о 8-м месте ЦСКА после 18 туров Мир РПЛ.

«Восьмая строчка — это, конечно, неважное место для ЦСКА, это плохо. Но по игре они даже «Краснодару» не должны были проигрывать, могли вообще выиграть.

В ЦСКА сами должны сделать выводы по своим выступлениям. По игре ЦСКА восьмое место не заслуживает. Не знаю, может быть, если бы тренер [ ] работал лет 10 назад, то его могли отправить в отставку за восьмое место. хорошо управлял, он терпеливый человек, не менял много тренеров. Руководители должны быть терпеливыми.

К тому же в том году ЦСКА занял второе место, а сейчас команда не укрепилась, игроки ушли», — сказал экс-тренер ЦСКА.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!