Властимил Петржела: «Спартаку» надо переехать в Петербург, если они хотят называться клубом из футбольной столицы. Они даже в Москве не лучший клуб»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Спартак» утратил статус главного клуба страны.

«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший – «Зенит». И по европейским титулам, и по российским.

Санкт-Петербург – главный футбольный город в России на данным момент. «Спартаку» надо переехать в Петербург, если они хотят называться клубом из футбольной столицы, других вариантов нет», – сказал экс-тренер «Зенита».

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30 комментариев
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Ещё немного и пан перейдëт на детсадовскую аргументацию. Грустно всë это. Когда-то ведь руководил...
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Усыпите уже его!
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этому больше не наливать...
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Ответ Сергей Шалман
самый прикол в том, что в Питере Спартак бы собирал на трибунах местных не меньше, чем сам Зенит. если не больше. если что, не фанат мясных)
Они сейчас на открывашке не собирают полные трибуны, и до фан-айди так же было.
С чего они вдруг на новом месте будут собирать?
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Не было этого никогда, и вот опять (с). Только никакого Спартака в Питере не надо!
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Лайфхак Петржеле: тройка, семерка, туз!
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Ответ Pok_Toholo
Они сейчас на открывашке не собирают полные трибуны, и до фан-айди так же было. С чего они вдруг на новом месте будут собирать?
да, сорян, без фанайди была мысля.
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Ответ Pelerin
Ещё немного и пан перейдëт на детсадовскую аргументацию. Грустно всë это. Когда-то ведь руководил...
У него старший брат из армии вернулся, не лезь к нему лучше
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Ответ WelD
Человек завис, а газовым господам пофиг, Стыд и Позор !
Комментарий удален модератором
Ответ Назар Игорь
Однако Вы забыли про баскетбольный Спартак с Кондрашиным и Беловым.
Такие и не знали никогда.
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Ответ Любовь Мелехова
Не было этого никогда, и вот опять (с). Только никакого Спартака в Питере не надо!
Однако Вы забыли про баскетбольный Спартак с Кондрашиным и Беловым.
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он кому то платит, что бы его спрашивали?
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Ахахаха, новость в топ. Будет много корма
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а петржела знает, куда его все послали?
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«Чего бы не понести бред?» подумал Петржела и понес.
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боюсь если Спартак переедет в Петербург... то рано или поздно он окажется в Сочи
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был бы рад, было бы на кого сходить хотя бы в теории (на практике fan.id)
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Как он обо$рал зенит то красиво... неожиданно)
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Выдал базу
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Комментарий удален модератором
Человек завис, а газовым господам пофиг, Стыд и Позор !
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Лучше в Сочи, там теплее))
Совсем в Мостового превратился...
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