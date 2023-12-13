Властимил Петржела: «Зачем «Зенит» тратит огромные деньги на легионеров? Такое обилие иностранцев – катастрофа для молодых российских игроков»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за обилие легионеров в составе.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию вингера «Палмейрас» Артура. 

«Такое обилие иностранцев – это катастрофа для молодых российских игроков, у которых в таких условиях практически нет шансов попасть в основной состав. «Зенит» не играет в еврокубках, верно? Тогда зачем они сейчас тратят огромные деньги на покупку легионеров?

Я не понимаю, зачем клубу нужна академия, если молодежь все равно не попадает в основной состав, это очень печально», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых. 

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12 комментариев
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прям как винил заезженный..
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Сколько слушаю эти претензии, столько не понимаю. Ну какая разница на что деньги тратят клубы? Отчего-то люди думают, что если бы клубы не тратили деньги на трансферы и зарплаты, то они пошли бы на какие-то социально значимые проекты. Это очень наивные мысли. Скорее эти деньги разошлись бы по карманам. Понятно, что всем бы хотелось общественного благополучия, но тут не к клубам вопрос, а к государству.

Ну а что касается извечной тирады о том почему же не играют воспитанники. Круговой. Отличный пример. Вроде бы неплохой футболист на первый взгляд. 25 лет в самом расцвете сил. Быстрый, с дриблингом. А на проверку. Одна-две игры на хорошем уровне, а потом спад. Привозы в защите. Аут на свою половину в матче с Локо ему долго будут припоминать. Если свои слабее легионеров да ещё и стоят кучу денег, то почему они должны играть? Ну давайте тогда просто запретим легионеров вообще. Я только сомневаюсь, что кому-то будет интересно на такое смотреть
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Уж не человеку, пачками возившего в Зенит каких-то колхозного типа чехов и словаков, про это говорить. Несвадьба, Гартиг, Флахбарт, Чадиковски, Шумуликоски, ещё какие-то полулюбители...
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Русские же учатся у них, как принято говорить. Вот сейчас Коваленко, Маслов и другие насмотрятся и будут нагибать РПЛ
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Наверное просто наши игроки немного деревянные
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Потешить свое эго
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Мнение лудомана и алкаша очень ценно
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Чтобы болельщику было приятно.
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Ответ pav11k
Русские же учатся у них, как принято говорить. Вот сейчас Коваленко, Маслов и другие насмотрятся и будут нагибать РПЛ
Могут тогда и лч по телеку посмотреть)
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