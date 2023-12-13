Властимил Петржела: «Зачем «Зенит» тратит огромные деньги на легионеров? Такое обилие иностранцев – катастрофа для молодых российских игроков»
Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за обилие легионеров в составе.
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию вингера «Палмейрас» Артура.
«Такое обилие иностранцев – это катастрофа для молодых российских игроков, у которых в таких условиях практически нет шансов попасть в основной состав. «Зенит» не играет в еврокубках, верно? Тогда зачем они сейчас тратят огромные деньги на покупку легионеров?
Я не понимаю, зачем клубу нужна академия, если молодежь все равно не попадает в основной состав, это очень печально», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
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Ну а что касается извечной тирады о том почему же не играют воспитанники. Круговой. Отличный пример. Вроде бы неплохой футболист на первый взгляд. 25 лет в самом расцвете сил. Быстрый, с дриблингом. А на проверку. Одна-две игры на хорошем уровне, а потом спад. Привозы в защите. Аут на свою половину в матче с Локо ему долго будут припоминать. Если свои слабее легионеров да ещё и стоят кучу денег, то почему они должны играть? Ну давайте тогда просто запретим легионеров вообще. Я только сомневаюсь, что кому-то будет интересно на такое смотреть