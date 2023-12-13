Властимил Петржела: «Зачем «Зенит» тратит огромные деньги на легионеров? Такое обилие иностранцев – катастрофа для молодых российских игроков»

Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за обилие легионеров в составе.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию вингера «Палмейрас» Артура.

«Такое обилие иностранцев – это катастрофа для молодых российских игроков, у которых в таких условиях практически нет шансов попасть в основной состав. « » не играет в еврокубках, верно? Тогда зачем они сейчас тратят огромные деньги на покупку легионеров?

Я не понимаю, зачем клубу нужна академия, если молодежь все равно не попадает в основной состав, это очень печально», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

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