Ливерпуль – Манчестер Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 17 декабря
В воскресенье, 17 декабря, сыграют Ливерпуль и Манчестер Юнайтед в 17 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Прогноз на матч Ливерпуль – МЮ
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