Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 17.12.2023, АПЛ

Турнир в английской Премьер-лиге приближается к экватору. Накануне сезона было много разговоров про очередную четвертую подряд победу «Манчестер Сити», об «Арсенале», который наверняка будет конкурировать с «горожанами». «Ливерпуль» в этом смысле тоже упоминался, но все же команде Юргена Клоппа давали меньше шансов, учитывая проблемы прошлого сезона. Нынешнюю кампанию команда Юргена Клоппа начала вполне успешно, конкурируя с лидерами, но на первые роли долго не выходила. Сейчас в 17 туре мы станем свидетелями матча лидера турнира, которым является «Ливерпуль». Многие ли могли представить такое развитие событий даже среди ярых поклонников мерсисайдцев? Летняя трансферная кампания, которая поначалу не выглядела полностью успешной, теперь кажется близкой к идеальной. Были вопросы по тому, как быстро новички смогут вписаться в состав, но немецкий наставник вновь проделал успешную работу.

Так что «Ливерпуль» уже внес серьезную интригу в борьбу за титул, воспользовавшись осечками «Манчестер Сити» и «Арсенала». Про «Астон Виллу» тоже никто не забывает, но пока непонятно, насколько этот взлет окажется продолжительным. «Манчестер Юнайтед» чужие на этом празднике жизни. О несчастьях этой команды уже сказано-пересказано. Как всегда, поклонники команды с нетерпением и надеждой ждут начала сезона, но уже в первых турах их команда быстро организует холодный душ и потом постоянно разочаровывает. Во втором круге удается как-то исправить ситуацию и зацепиться за еврокубковую зону. Однако борьбу за чемпионский титул ведут к тому времени совсем другие, более организованные команды. Матч состоится на стадионе Энфилд, начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 3,5

Ливерпуль

В прошлом сезоне «Ливерпуль» больше мучился, нежели играл. Первый круг вообще вышел провальным. Во втором команда до последнего боролась за попадание в зону Лиги Чемпионов, но завершила чемпионат на пятом месте, получив в еврокубках совсем не тех соперников, с которыми привыкла играть в последние годы. Доходило до того, что чуть ли не главный творец этого «Ливерпуля» Юрген Клопп начал сильно сомневаться в своих способностях успешно продолжать руководить командой. Все, что происходило в стане мерсисайдцев можно было назвать перестройкой.

Во-первых, с трудом адаптировались новички, вспомним Дарвина Нуньеса, во-вторых, команда где-то не набирала свои очки, хотя потенциал «Ливерпуля» всем хорошо известен. Забыли прошлый сезон и начали ждать следующий, но тут возникли проблемы с трансферами. Сейчас, конечно, тренер может вспоминать на тот августовский период улыбаясь. Клопп даже рад, что не удалось подписать Ромео Лавию и Мойсеса Кайседо, зато пришел капитан сборной Японии Ватару Эндо. Очень ко двору пришлись Доминик Собослаи и Алексис Мак Алистер. Правда, последний получил травму и в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» точно не сыграет.

Нуньес теперь играет более уверенно, Мохамед Салах вновь один из лучших игроков Премьер-лиги. Все это и привело к первому месту после шестнадцати туров. Кроме того мерсисайдцы практически не заметили своих соперников по Лиге Европы, в последнем матче против бельгийского «Юниона» играл по сути второй состав. Команда продолжает успешно выступать в Кубке Лиги. Впереди ее ждет проверка на прочность. После «Юнайтед» принимать на своем поле «Арсенал» в рамках АПЛ. Перед вами результаты пяти последних поединков «Ливерпуля».

Лига Европы. 14.12.2023, «Юнион» — «Ливерпуль» — 2 : 1

— «Ливерпуль» — : 1 АПЛ. 09.12.2023, «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1 : 2

— 1 : АПЛ. 06.12.2023, «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 03.12.2023, «Ливерпуль» — «Фулхэм» — 4 : 3

— «Фулхэм» — : 3 Лига Европы. 30.11.2023, «Ливерпуль» — ЛАСК — 4 : 0

Факты и цифры

«Ливерпуль» 19 раз в своей истории становился чемпионом Англии, последний титул был завоеван в сезоне 2019-2020 года

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял в английской Премьер-лиге 5 место, набрав 67 очков

Лучший бомбардир команды нападающий Мохамед Салах, на его счету 11 забитых мячей

Египтянин лидер и среди ассистентов, он отдал 7 результативных передач

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Манчестер Юнайтед

Болеть за «Манчестер Юнайтед» нынче все равно, что кататься на американских горках — вверх-вниз. Выиграли с крупным счетом у «Эвертона» — ух!!! Резкий подъем вверх. Тут же поражение от «Ньюкасла» — спускаемся до земли. Впереди победа над «Челси» — восторг, блеск, лучшая игра! Но радоваться рано, потому что следом в Манчестер приезжает «Борнмут» и размазывает хозяев по полю, владея мячом всего треть времени матча, но нанеся в створ больше ударов. Три из четырех оказались точными. По логике этих горок сейчас должен последовать подъем, но многие ли поставят на победу манкунианцев в нынешней ситуации.

Тут еще и провал в Лиге Чемпионов. Перед последним туром «Манчестер Юнайтед» на своем поле устраивала только победа над «Баварией», да и то она не давала гарантии на второе место. В итоге поражение и, до свидания, еврокубковая весна. Можно выдохнуть и сосредоточиться на Премьер-лиге, ведь из Кубка лиги команда тоже вылетела. Впереди еще Кубок Англии, но об этом можно будет подумать в январе. В такой ситуации постоянно возникают разговоры об отставке Эрика тен Хага, но многие понимают, что это абсолютно не панацея.

Из минусов — куда-то подевался бомбардир Маркус Рэшфорд. То есть на поле в матчах он присутствует, но что такое два забитых мяча в 15 матчах. Возродился из пепла Харри Магуайр, но получил травму. О проблеме с Джейдоном Санчо уже говорилось и писалось. Есть ли хоть какие-то плюсы? Лишь надежда на вторую половину сезона, когда поезд уже уходит, но манкунианцам в последние сезоны удается вскочить на его подножку и навязать борьбу лидерам. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

Лига Чемпионов. 12.12.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 09.12.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 06.12.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2 : 1

— «Челси» — : 1 АПЛ. 02.12.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 Лига Чемпионов. 29.11.2023, «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 3

Факты и цифры

«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии, из них 13 раз побеждал в Премьер-лиге, последний успех состоялся в 2013 году

В прошлом сезоне команда смогла набрать 75 очков и войти в тройку лучших

Скотт Мактоминей лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед», на его счету 5 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует Бруну Фернандеш, у него 3 результативные передачи

История личных встреч Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Команды старожилы английского футбола и впервые встретились в 1895 году, тогда «Ливерпуль» разгромил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 7 : 1. С тех пор было сыграно 213 матчей, преимущество по победам у манкунианцев. Они лидируют во всех турнирах за исключением Кубка лиги и Кубка Европы. Пересекались команды и в рамках Чемпионшипа.

Победы «Ливерпуля» — 71

Победы «Манчестер Юнайтед» — 84

Ничьи — 58

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 7 : 0

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 6 : 1, 5 : 0

Долгих 128 лет та самая первая победа для «Ливерпуля» оставалась самой крупной в истории, но в марте 2023 года история была переписана. Иначе как унижением для «Манчестер Юнайтед» счет 7 : 0 не назовешь. Причем в сезоне 2021-2022 года мерсисайдцы дважды громили своего соперника. «Красные дьяволы» смогли ответить тем же лишь в товарищеском поединке. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 05.03.2023, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 АПЛ. 22.08.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2 : 1

— «Ливерпуль» — : 1 Товарищеский. 12.07.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4 : 0

— «Ливерпуль» — : 0 АПЛ. 19.04.2022, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 4 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 АПЛ. 24.10.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0 : 5

Коэффициенты букмекеров на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Хоть у «Манчестер Юнайтед» довольно солидное преимущество по победам над оппонентами, в последние годы оно сокращается. «Ливерпуль» проиграл только четырежды в 20 матчах, начиная с 2016 года. Клопп дал отдохнуть в еврокубке своему основному составу, а тен Хаг вынужден был выпустить основу против «Баварии». Сейчас команды находятся в разных весовых категориях, отсюда и такая огромная разница в коэффициентах. BetBoom предлагает следующие.

Победа «Ливерпуля» — 1,32

Ничья — 6,07

Победа «Манчестер Юнайтед» — 8,53

Все справедливо. Учитывая, что травму получил лучший игрок Премьер-лиги в ноябре Харри Магуайр, кроме того не доиграл до конца матч Лиги Чемпионов Люк Шоу, игра «Юнайтед» выглядит полностью разобранной, мало кто может поставить на победу или хотя бы ничью гостей. Впрочем и коэффициент на победу хозяев в такой ситуации весьма неплохой, можно довольствоваться малым.

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