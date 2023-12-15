«Краснодар» сообщил, что стал 2-м клубом по средней посещаемости домашних матчей РПЛ – 22 831 зритель

«Краснодар» сообщил, что стал 2-м клубом по средней посещаемости домашних матчей.

«Краснодар» – второй клуб по средней посещаемости домашних матчей Мир РПЛ по итогам первой части сезона!

В текущем чемпионате «быки» провели девять домашних встреч, которые посетили 205 482 болельщика. В среднем за игру на нашем стадионе смотрели футбол 22 831 зритель.

Лучшие болельщики лучшего клуба! Ждём ещё больше зрителей на трибунах после зимнего перерыва», – сообщили в клубе.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре