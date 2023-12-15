«Краснодар» сообщил, что стал 2-м клубом по средней посещаемости домашних матчей РПЛ – 22 831 зритель

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

«Краснодар» сообщил, что стал 2-м клубом по средней посещаемости домашних матчей.

«Краснодар» – второй клуб по средней посещаемости домашних матчей Мир РПЛ по итогам первой части сезона!

В текущем чемпионате «быки» провели девять домашних встреч, которые посетили 205 482 болельщика. В среднем за игру на нашем стадионе смотрели футбол 22 831 зритель.

Лучшие болельщики лучшего клуба! Ждём ещё больше зрителей на трибунах после зимнего перерыва», – сообщили в клубе.

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16 комментариев
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так раскройте тему до конца ,а кто же первый и т д. я все понимаю,но как-то выходит не професионально!!!
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1. «Зенит» - 26 913
2. «Краснодар» - 22 831
3. «Спартак» - 14 936
4. «Факел» - 11 170
5. «Балтика» - 11 074
6. «Ростов» - 11 018
7. «Урал» - 9 850
8. ЦСКА - 9 665
9. «Динамо» - 9 113
10. «Крылья Советов» - 8 373
11. «Локомотив» - 7 617
12. «Рубин» - 7 177
13. «Пари НН» - 6 937
14. «Ахмат» - 4 742
15. «Сочи» - 4 411
16. «Оренбург» - 3 728
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Ну это закономерно.
За Краснодар болеют много кузьмичей. Им без проблем оформить fan id. Команда на первом месте идет, поэтому и на втором месте по посещаемости.
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Ответ Caniball
Ну это закономерно. За Краснодар болеют много кузьмичей. Им без проблем оформить fan id. Команда на первом месте идет, поэтому и на втором месте по посещаемости.
так "кузьмичи" это и есть настоящие болельщики, которые идут после работы смотреть на игру любимой команды, еще и финансово ее поддерживают покупкой билетов. околофутбол это чисто субкультура, вон в АПЛ их нет и все замечательно на трибунах.
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Галицкому памятник при жизни, переименование центральной улицы Краснодара в его честь, и место в раю, когда время придет. Самородок.
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Ответ Евгений Квасников
так раскройте тему до конца ,а кто же первый и т д. я все понимаю,но как-то выходит не професионально!!!
У Зенита в среднем 27 000.
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Ответ Caniball
Ну это закономерно. За Краснодар болеют много кузьмичей. Им без проблем оформить fan id. Команда на первом месте идет, поэтому и на втором месте по посещаемости.
В Краснодаре есть хороший слоган:"Вместе и по своему!", как там кто болельщиков называет, плевать, мы команду не оставим без громкой и яркой поддержки.
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Ответ Caniball
Ну это закономерно. За Краснодар болеют много кузьмичей. Им без проблем оформить fan id. Команда на первом месте идет, поэтому и на втором месте по посещаемости.
я думаю дело в том, что в краснодаре просто само по себе посещение такого стадиона - это уже огромный плюс , и да успешные результаты команды тоже играют важную роль.
а насчёт паспорта болельщика - его оформят все кто хочет ходить на футбол, рано или поздно. просто это займёт пару-тройку лет.
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Ответ medraiz
так "кузьмичи" это и есть настоящие болельщики, которые идут после работы смотреть на игру любимой команды, еще и финансово ее поддерживают покупкой билетов. околофутбол это чисто субкультура, вон в АПЛ их нет и все замечательно на трибунах.
А в Германии эта субкультура есть, на трибунах там еще лучше
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Ответ Давид Кочинян
1. «Зенит» - 26 913 2. «Краснодар» - 22 831 3. «Спартак» - 14 936 4. «Факел» - 11 170 5. «Балтика» - 11 074 6. «Ростов» - 11 018 7. «Урал» - 9 850 8. ЦСКА - 9 665 9. «Динамо» - 9 113 10. «Крылья Советов» - 8 373 11. «Локомотив» - 7 617 12. «Рубин» - 7 177 13. «Пари НН» - 6 937 14. «Ахмат» - 4 742 15. «Сочи» - 4 411 16. «Оренбург» - 3 728
удивлён, оказывается в казани ещё и на футбол ходят теперь, а то я привык что там на матчи рпл раньше по 2-3 тысячи ходило
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Ответ Sergey Bulaev
в Краснодаре пойти некуда вот и ходят на стадик да в парк, не важно как он выступает
в Питере тоже некуда сходить?
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