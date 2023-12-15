«Краснодар» сообщил, что стал 2-м клубом по средней посещаемости домашних матчей РПЛ – 22 831 зритель
«Краснодар» сообщил, что стал 2-м клубом по средней посещаемости домашних матчей.
«Краснодар» – второй клуб по средней посещаемости домашних матчей Мир РПЛ по итогам первой части сезона!
В текущем чемпионате «быки» провели девять домашних встреч, которые посетили 205 482 болельщика. В среднем за игру на нашем стадионе смотрели футбол 22 831 зритель.
Лучшие болельщики лучшего клуба! Ждём ещё больше зрителей на трибунах после зимнего перерыва», – сообщили в клубе.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
2. «Краснодар» - 22 831
3. «Спартак» - 14 936
4. «Факел» - 11 170
5. «Балтика» - 11 074
6. «Ростов» - 11 018
7. «Урал» - 9 850
8. ЦСКА - 9 665
9. «Динамо» - 9 113
10. «Крылья Советов» - 8 373
11. «Локомотив» - 7 617
12. «Рубин» - 7 177
13. «Пари НН» - 6 937
14. «Ахмат» - 4 742
15. «Сочи» - 4 411
16. «Оренбург» - 3 728
За Краснодар болеют много кузьмичей. Им без проблем оформить fan id. Команда на первом месте идет, поэтому и на втором месте по посещаемости.
а насчёт паспорта болельщика - его оформят все кто хочет ходить на футбол, рано или поздно. просто это займёт пару-тройку лет.