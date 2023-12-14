«Мостовой будет легендарным тренером, уверен. Он требовательный и открытый, давал важные советы игрокам». Спортдиректор Fight Nights об Александре

Теги Первая лига Александр Мостовой Енисей Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Дмитрий Шишков высказался о том, что Мостовой может возглавить «Енисей».

– Иван Карпов рассказал, что Александр Мостовой может стать главным тренером «Енисея». Можно ли говорить, что и Fight Nights внесли вклад в становление Мостового как тренера?

– Нам бы очень хотелось считать, что наша команда внесла свой вклад в становление Александра Мостового как тренера. Мы гордимся, что такой легендарный футболист был тренером и наставником нашей команды.

Мы желаем Царю стать главным тренером команды «Енисей», пусть его опыт и страсть к футболу помогут достичь выдающихся результатов!

– Насколько известно, в FN он выполнял скорее роль советника, чем главного тренера. Можете рассказать, какой Мостовой тренер? В чем его сильные стороны? Какой футбол он может поставить команде?

– Да, он был больше советником для всей команды и давал очень важные советы футболистам. Какой он был тренер и какие сильные стороны? Он требовательный, с четким пониманием, в какой футбол должна играть команда!

Открытый – каждый игрок в команде мог с ним поговорить и получить для себя очень важный и нужный совет. Он легендарный футболист и уверен, что он будет легендарным тренером в профессиональном футболе, – рассказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Александру Митрофанову.

 

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5 комментариев
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Вообще то мостовой уже легендарный тренер
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Наверное в России больше нет такого человека, про которого так много упоминалось в контексте тренерства, но тренером он в итоге не станет🤣
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Его скилл тренера настолько хорош, что он просто не хочет ни с кем им делиться
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легендарным-то он точно будет, только в другую сторону
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Скорее мифическим )
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