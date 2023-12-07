Чалов рассказал, что Головин зовет его в «Монако»: «Я бы в Европу хотел, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, но сейчас от нас это не так сильно зависит»

Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Федор Чалов Фоларин Балогун Футбол

Федор Чалов рассказал, что Александр Головин зовет его в «Монако».

«Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в «Монако». Это супер.

К себе зазывает? Да, зовет. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, 100%. Саша – очень сильный. Вместо Бен-Йеддера? Там сейчас Балогун», – смеясь сказал нападающий ЦСКА

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13 комментариев
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Было бы круто, если бы армейская связка воссоединилась где-нибудь в Европе )
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Чалова в Валенсию надо на подмену Уго Дуро. Яремчук - днище
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Федя перерос прикол-лигу, пора на повышение👍
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да он его на выходные позвал , в дотку покатать
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Головин может звать сколько угодно )) Вопрос не в Головине, а в его тренере )))
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Да всегда кто-то будет с тобой конкурировать.
К плюсам Феди - он хорош в подыгрыше, не только на острие может играть, но в Базеле не то чтобы феерил.
Так что с Европой только 3 варианта: либо чемпионат попроще, либо команда из середины таблицы, либо аренда
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Какой ему Монако, ему бы в Текстильщик не опуститься
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Головин, похоже. нормально в Монако зарабатывает, если может позволить себе Чалова купить...
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Ответ За Валенсию с 1999
Чалова в Валенсию надо на подмену Уго Дуро. Яремчук - днище
ЦСКА пусть Яремчука берёт вместо Феди
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Ответ Glyb Aleksey
Головин может звать сколько угодно )) Вопрос не в Головине, а в его тренере )))
В Монако вряд ли тренер трансферную политику определяет.
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Ответ Toporila
Какой ему Монако, ему бы в Текстильщик не опуститься
Уж лучше Текстильщик, чем как медина
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