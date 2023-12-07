Чалов рассказал, что Головин зовет его в «Монако»: «Я бы в Европу хотел, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, но сейчас от нас это не так сильно зависит»
Федор Чалов рассказал, что Александр Головин зовет его в «Монако».
«Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в «Монако». Это супер.
К себе зазывает? Да, зовет. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, 100%. Саша – очень сильный. Вместо Бен-Йеддера? Там сейчас Балогун», – смеясь сказал нападающий ЦСКА.
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К плюсам Феди - он хорош в подыгрыше, не только на острие может играть, но в Базеле не то чтобы феерил.
Так что с Европой только 3 варианта: либо чемпионат попроще, либо команда из середины таблицы, либо аренда