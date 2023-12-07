Чалов рассказал, что Головин зовет его в «Монако»: «Я бы в Европу хотел, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, но сейчас от нас это не так сильно зависит»

Федор Чалов рассказал, что Александр Головин зовет его в «Монако».

«Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в « ». Это супер.

К себе зазывает? Да, зовет. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с в одном клубе еще раз поиграть, 100%. Саша – очень сильный. Вместо Бен- ? Там сейчас », – смеясь сказал нападающий .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!