Джонсон о Мудрике: «Очень разочаровал, к сожалению – у него молниеносная скорость, техничность, но он этим не пользуется. Он пришел в «Челси» за большие деньги – не его вина, но я ждал гораздо большего»

Глен Джонсон разочарован результатами Михаила Мудрика в «Челси».

«К сожалению, надо признать, что он сильно разочаровал, если учесть качества, которыми он обладает. Обладая молниеносной скоростью и техничностью, он, похоже, не пользуется ими.

Он пришел за большую сумму, и в этом нет его вины, но я думал, что мы увидим от него гораздо больше. Это расстраивает, потому что, кажется, что у него есть все, но нет конечного продукта. Мы надеялись, что он забьет пару голов и продолжит играть, но потом он забил несколько, но так и не заиграл. В целом он расстраивает», – сказал бывший защитник « » в интервью Betfred.

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