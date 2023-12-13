Джонсон о Мудрике: «Очень разочаровал, к сожалению – у него молниеносная скорость, техничность, но он этим не пользуется. Он пришел в «Челси» за большие деньги – не его вина, но я ждал гораздо большего»

Теги Челси Глен Джонсон премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Глен Джонсон разочарован результатами Михаила Мудрика в «Челси».

«К сожалению, надо признать, что он сильно разочаровал, если учесть качества, которыми он обладает. Обладая молниеносной скоростью и техничностью, он, похоже, не пользуется ими.

Он пришел за большую сумму, и в этом нет его вины, но я думал, что мы увидим от него гораздо больше. Это расстраивает, потому что, кажется, что у него есть все, но нет конечного продукта. Мы надеялись, что он забьет пару голов и продолжит играть, но потом он забил несколько, но так и не заиграл. В целом он расстраивает», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью Betfred.

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15 комментариев
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Обычный всадник без головы
Поч его сравнивали с Мбаппе
Его надо сравнивать с Адама Траоре
+7
-1
+6
Не знаю, я всё ещё думаю Мудрик стрельнет.
+8
-3
+5
Ответ Владимир Владимирович
Не знаю, я всё ещё думаю Мудрик стрельнет.
Если только под Бахмутом )
+7
-4
+3
прав
+2
0
+2
Не его команда и тренер скорей. Напоминает Салаха в Челси, тот тоже без головы играл. Потом другие тренеры научили.
+2
-1
+1
У Глена память видимо короткая, как Мудрик 45 летнего Милнера накручивал и проходил.
+2
-1
+1
Его бы в ливер к клоппу
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«Он пришел в «Челси» за большие деньги...» — перемудрили
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А остальные лимонники в "Челси" просто феерят!
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Сначала было подумал, что это Борис Джонсон сказал…
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Ответ Лариса Никитина
Обычный всадник без головы Поч его сравнивали с Мбаппе Его надо сравнивать с Адама Траоре
Траоре хоть пользу приносил, в Вулверхэмптоне играл нормально.
+2
-2
0
Ответ Владимир Владимирович
Не знаю, я всё ещё думаю Мудрик стрельнет.
В Виолетту Грачёву?)
0
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