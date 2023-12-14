Помощник Энрике следит, не посещают ли игроки «ПСЖ» вечеринки в ночных клубах, и проверяет их соцсети. На базе контролируют время прихода на тренировки
Луис Энрике через помощника следит за футболистами «ПСЖ».
Как передает As со ссылкой на L’Equipe, главный тренер команды из столицы Франции очень внимательно относится к вопросам дисциплины. Так, он в начале сезона велел одному из сотрудников посещать местные ночные клубы и следить, не приезжают ли футболисты на вечеринки втайне от него.
Также помощник Энрике в соцсетях проверяет страницы игроков, чтобы убедиться, что их близкие не оказывают на них дурного влияния.
Испанский тренер ввел в команде систему обязательной регистрации на тренировочной базе. Таким образом отслеживается соблюдение установленного графика.
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