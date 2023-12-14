Помощник Энрике следит, не посещают ли игроки «ПСЖ» вечеринки в ночных клубах, и проверяет их соцсети. На базе контролируют время прихода на тренировки

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике через помощника следит за футболистами «ПСЖ».

Как передает As со ссылкой на L’Equipe, главный тренер команды из столицы Франции очень внимательно относится к вопросам дисциплины. Так, он в начале сезона велел одному из сотрудников посещать местные ночные клубы и следить, не приезжают ли футболисты на вечеринки втайне от него.

Также помощник Энрике в соцсетях проверяет страницы игроков, чтобы убедиться, что их близкие не оказывают на них дурного влияния.

Испанский тренер ввел в команде систему обязательной регистрации на тренировочной базе. Таким образом отслеживается соблюдение установленного графика. 

Энрике о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы еще живы. Ни одна команда не захочет сыграть с «ПСЖ» в следующем раунде»

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20 комментариев
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Утром Энрике спрашивает едва стоящего на ногах помощника: точно никого? Никого шеф, работал до последнего клиента!
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работа мечты. тебя посылают в ночной клуб, чтоб палил ходят ли туда футболисты. другого помощника наверно вообще в бардель отправил, респект
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Браслет на ногу, камеру на грудь, и выход в сеть исключительно через клубный VPN.
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У меня нет тактики и стратегии. Но если я буду ловить своих подопечных на нарушениях режима, всегда смогу переложить на них ответственность-Энрике
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Придется игрокам вписки на хатах устраивать((
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Расскажите им, что на базе можно сделать систему контроля доступа с электронными пропусками
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Весело у них там в Париже))
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На весь Париж наверное один ночной клуб, иначе я не знаю как помошник будет справляться со своей задачей.
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Ответ umnik3
Не хочу
Тогда к Пашке Дурову,в Телеграм. Одна контора 🐱
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Ответ Иван Прошкин
Тогда к Пашке Дурову,в Телеграм. Одна контора 🐱
Туда пойду. В Дубае жить буду. Клево.
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Ответ Kubinec_
работа мечты. тебя посылают в ночной клуб, чтоб палил ходят ли туда футболисты. другого помощника наверно вообще в бардель отправил, респект
Как знать. я бы не хотел ходить по клубам, которые посещает Мбаппе
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