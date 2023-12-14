Степашин о Миллере: «Я его хорошо знаю по работе с Собчаком. Он, как и Мутко, настоящий фанат своей любимой команды. «Зениту» повезло»

Сергей Степашин считает, что «Зениту» повезло с Алексеем Миллером.

– Как вы оцениваете сегодняшний «Зенит»?

– Бразильский «Зенит»?

– Санкт-Петербургский...

– Главный тренер команды Сергей Семак правильно сказал – один раз в пять лет можно чуть-чуть и оступиться. Это играющая команда, прекрасные игроки, хороший состав, отличные болельщики. Я так понимаю, они готовят усиление в перерыве...

– Опять бразильцами?

– Да – бразильцами. Но, вы знаете, тут палка о двух концах. Я хорошо знаю Алексея Миллера еще с тех времен, когда мы вместе работали с Анатолием Александровичем Собчаком. Он, как и Виталий Мутко, настоящий фанат своей любимой команды. И в этом плане «Зениту» просто повезло.

«Зенит» – команда играющая, команда интересная. Понятно, что у бразильцев мотивация чисто финансовая, что им город, что им болельщики, хотя, конечно, они люди заводные, эмоциональные – им нравится, когда за них так болеют. Но усиление в Питере будет.

Я убежден, что борьба «Краснодара и «Зенита» будет очень серьезной и острой. Скорей всего, именно эти команды будут бороться в этом чемпионате за первое место, – сказал член совета директоров «Динамо».

Сергей Степашин: «Я болел за ленинградский «Зенит», а сегодня это «Зенит-Газпром» – разные команды, идеология. «Динамо» мне не чуждо»

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