Степашин о Миллере: «Я его хорошо знаю по работе с Собчаком. Он, как и Мутко, настоящий фанат своей любимой команды. «Зениту» повезло»

Теги Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Алексей Миллер Футбол

Сергей Степашин считает, что «Зениту» повезло с Алексеем Миллером.

– Как вы оцениваете сегодняшний «Зенит»?

– Бразильский «Зенит»?

– Санкт-Петербургский...

– Главный тренер команды Сергей Семак правильно сказал – один раз в пять лет можно чуть-чуть и оступиться. Это играющая команда, прекрасные игроки, хороший состав, отличные болельщики. Я так понимаю, они готовят усиление в перерыве...

– Опять бразильцами?

– Да – бразильцами. Но, вы знаете, тут палка о двух концах. Я хорошо знаю Алексея Миллера еще с тех времен, когда мы вместе работали с Анатолием Александровичем Собчаком. Он, как и Виталий Мутко, настоящий фанат своей любимой команды. И в этом плане «Зениту» просто повезло.

«Зенит» – команда играющая, команда интересная. Понятно, что у бразильцев мотивация чисто финансовая, что им город, что им болельщики, хотя, конечно, они люди заводные, эмоциональные – им нравится, когда за них так болеют. Но усиление в Питере будет.

Я убежден, что борьба «Краснодара и «Зенита» будет очень серьезной и острой. Скорей всего, именно эти команды будут бороться в этом чемпионате за первое место, – сказал член совета директоров «Динамо».

Сергей Степашин: «Я болел за ленинградский «Зенит», а сегодня это «Зенит-Газпром» – разные команды, идеология. «Динамо» мне не чуждо»

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10 комментариев
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КООП Озеро бессмертно 🔥
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«Зениту повезло»
Жаль, что всей России не повезло
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Ответ anton.zaiats
За себя говори.
Ты что секретарь миллера, что так за него заступаешься?
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Ответ T622222
КООП Озеро бессмертно 🔥
Вообще-то бессмертен комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга начала девяностых. Столько кадров нынешней России дал - мама дорогая.
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Мутко вообще отец современного Зенита, вытащил с Фурсенко из пердива, на корм народного достояния посадили. А их хейтят нынешние питерские неблагодарные школьники
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Ответ T622222
КООП Озеро бессмертно 🔥
сразу Нойз лебединое озеро заиграла в голове
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Ответ DeltaForce
Ты что секретарь миллера, что так за него заступаешься?
спят вместе
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Ответ DeltaForce
Ты что секретарь миллера, что так за него заступаешься?
Под...а...
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