Сергей Степашин: «Зенит» рано списывать со счетов. Они все равно остаются сильнейшей командой в РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Р-Спорт Марцел Личка Футбол

Сергей Степашин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Я доволен результатом и игрой команды. Считаю, что Марцел Личка сделал правильные и своевременные замены.

Что касается спада «Зенита», то на сегодняшний день они все равно остаются сильнейшей командой в РПЛ. «Зенит» рано списывать со счетов, сезон только начался», – сказал член попечительского совета общества «Динамо». 

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«Зенит» отстал от «Спартака» и «Краснодара» на 5 очков. Это помешает чемпионству?
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Гильермо Абаскаль
Нет
53%
Сергей Семак

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11 комментариев

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После 3 тура ещё рано кого-то списывать со счетов с этим я согласен
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Я вот не понимаю, что за истерика? У нас трансферное окно уже закрыто?
У Зенита ушли важные игроки, на их место надеюсь возьмут адекватную замену! А там уже посмотрим , кто - кого!
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Зенит с Динамо выдал сильнейший матч в сезоне. Кроме привозов обороны, и владением 7% во втором тайме Динамо ничего не показало. Первый раз сыграли от обороны и им конкретно фартануло с "пьяным" Ренаном и голом в большинство когда матч уже закончился.
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А кто его списывал кроме тупых журналюг, которые уже во всю называют Спартак чемпионом, причем у Краснодара столько же очков как у Спартака
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Все кто в адеквате, никто и не списывал Зенит.
Они могут снова выиграть и этот чемпионат.
Но, даже если они снова выиграют уже сейчас ясно, что эта победа будет сложная и без доминирования, как было в прошлые годы.
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Ответ Дмитрий Чадаев
А кто его списывал кроме тупых журналюг, которые уже во всю называют Спартак чемпионом, причем у Краснодара столько же очков как у Спартака
Ну им же надо себя похайпить.
Вынесешь в заголовок или в название статьи что-нибудь про Спартак и чемпионство и кликов больше обеспечено гарантированно.
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Ответ Дмитрий Тараканов
ума 0
Поэтому ты пишешь такими "ёмкими" сообщениями?
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Ответ Спартак Уокер
После 3 тура ещё рано кого-то списывать со счетов с этим я согласен
Ну по нижней части таблицы все более понятно.
Пока самыми слабыми выглядят: Факел, НН и Оренбург. Чуть лучше Балтика - за счет мысли и идей Игнашевича, Рубин - состав не самый плохой. Вот эти 5 команд, по-моему мнению разыграют 2 путевки в ФНЛ и 2 в стыки.
Остальные команды смотрятся покрепче.
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Начиная с первого тура одни и те же тупые вопросы про чемпионство.Понимаю почему многие футболисты отказываются общаться с такими недожурналистами и называют их желтухой
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Больше конкуренции - красивее победа.
Цыплят не в августе ещё считать)
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