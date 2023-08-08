Сергей Степашин: «Зенит» рано списывать со счетов. Они все равно остаются сильнейшей командой в РПЛ»

Сергей Степашин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Я доволен результатом и игрой команды. Считаю, что сделал правильные и своевременные замены.

Что касается спада « », то на сегодняшний день они все равно остаются сильнейшей командой в . «Зенит» рано списывать со счетов, сезон только начался», – сказал член попечительского совета общества « ».

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