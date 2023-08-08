Сергей Степашин: «Зенит» рано списывать со счетов. Они все равно остаются сильнейшей командой в РПЛ»
Сергей Степашин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре Мир РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице.
«Я доволен результатом и игрой команды. Считаю, что Марцел Личка сделал правильные и своевременные замены.
Что касается спада «Зенита», то на сегодняшний день они все равно остаются сильнейшей командой в РПЛ. «Зенит» рано списывать со счетов, сезон только начался», – сказал член попечительского совета общества «Динамо».
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У Зенита ушли важные игроки, на их место надеюсь возьмут адекватную замену! А там уже посмотрим , кто - кого!
Они могут снова выиграть и этот чемпионат.
Но, даже если они снова выиграют уже сейчас ясно, что эта победа будет сложная и без доминирования, как было в прошлые годы.
Вынесешь в заголовок или в название статьи что-нибудь про Спартак и чемпионство и кликов больше обеспечено гарантированно.
Пока самыми слабыми выглядят: Факел, НН и Оренбург. Чуть лучше Балтика - за счет мысли и идей Игнашевича, Рубин - состав не самый плохой. Вот эти 5 команд, по-моему мнению разыграют 2 путевки в ФНЛ и 2 в стыки.
Остальные команды смотрятся покрепче.
Цыплят не в августе ещё считать)