Сергей Степашин: «Я болел я за ленинградский «Зенит», а сегодня это «Зенит-Газпром» – разные команды, идеология. «Динамо» мне не чуждо»
Сергей Степашин рассказал, почему перестал болеть за «Зенит».
– Как получилось, что, родившись в Санкт-Петербурге, вы более за московское «Динамо»?
– В Москву я приехал из Ленинграда, так что я – ленинградец. И болел я за ленинградский «Зенит». Первый матч вместе со всей семьей, в том числе бабушкой, я посетил в 1957 году, когда мне было пять лет. «Зенит» играл с кутаисским «Торпедо», матч завершился 1:1.
Никогда не забуду 1984 год, когда Павел Садырин привел ленинградский «Зенит» к победе в чемпионате. Весь город вышел на улицы. Так было только когда Гагарин в космос полетел.
А почему «Динамо»? Когда я стал министром внутренних дел в 1998 году, вначале Валерий Газзаев, который тогда «Динамо» тренировал, потом Николай Толстых попросили помогать команде. Но самый решающий эпизод был с Константином Ивановичем Бесковым. Он тоже попросил меня помочь «Динамо», когда мы были на стадионе. И после этого начал болеть за «Динамо».
У питерцев были вопросы, но я объяснил, что я болельщик ленинградского «Зенита», а сегодня «Зенит-Газпром». Это разные команды, разная идеология и разная методология.
Да и «Динамо» мне не чуждо – в 17 лет я поступал в училище МВД. И мастером спорта СССР по легкой атлетике я стал, выступая за ЦС «Динамо».
При Силкине у нас была хорошая команда . Тогда за «Динамо» играли Воронин, Кураньи. Семшов, Кержаков. Еще серьезная команда были при Черчесове.
При Шварце хорошая команда была, но он и еще ряд иностранных игроков ушли после начала СВО. А Кубок могли взять, выиграть у того же «Спартака». Да и в этом чемпионате команда неплохая, – сказал член совета директоров «Динамо».
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ЦСКА-ВЭБ-Гинер
Динамо-ВТБ
А вот за современное Динамо могу, на основание поступления в школу МВД в 17 лет.
Интересно , какая идеалогия и методологи у нынешнего Динамо ...
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