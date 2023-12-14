Сергей Степашин: «Я болел я за ленинградский «Зенит», а сегодня это «Зенит-Газпром» – разные команды, идеология. «Динамо» мне не чуждо»

Теги Зенит Валерий Газзаев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Николай Толстых Сергей Степашин Газпром Константин Бесков Павел Садырин Сергей Силкин Сандро Шварц Футбол

Сергей Степашин рассказал, почему перестал болеть за «Зенит».

– Как получилось, что, родившись в Санкт-Петербурге, вы более за московское «Динамо»?

– В Москву я приехал из Ленинграда, так что я – ленинградец. И болел я за ленинградский «Зенит». Первый матч вместе со всей семьей, в том числе бабушкой, я посетил в 1957 году, когда мне было пять лет. «Зенит» играл с кутаисским «Торпедо», матч завершился 1:1.

Никогда не забуду 1984 год, когда Павел Садырин привел ленинградский «Зенит» к победе в чемпионате. Весь город вышел на улицы. Так было только когда Гагарин в космос полетел.

А почему «Динамо»? Когда я стал министром внутренних дел в 1998 году, вначале Валерий Газзаев, который тогда «Динамо» тренировал, потом Николай Толстых попросили помогать команде. Но самый решающий эпизод был с Константином Ивановичем Бесковым. Он тоже попросил меня помочь «Динамо», когда мы были на стадионе. И после этого начал болеть за «Динамо».

У питерцев были вопросы, но я объяснил, что я болельщик ленинградского «Зенита», а сегодня «Зенит-Газпром». Это разные команды, разная идеология и разная методология.

Да и «Динамо» мне не чуждо – в 17 лет я поступал в училище МВД. И мастером спорта СССР по легкой атлетике я стал, выступая за ЦС «Динамо».

При Силкине у нас была хорошая команда . Тогда за «Динамо» играли Воронин, Кураньи. Семшов, Кержаков. Еще серьезная команда были при Черчесове.

При Шварце хорошая команда была, но он и еще ряд иностранных игроков ушли после начала СВО. А Кубок могли взять, выиграть у того же «Спартака». Да и в этом чемпионате команда неплохая, – сказал член совета директоров «Динамо».

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38 комментариев
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А нанешнее Динамо прям то же самое)
+30
-3
+27
Спартак-Лукойл
ЦСКА-ВЭБ-Гинер
Динамо-ВТБ
+22
-3
+19
Я ленинградец , но той команды уже нет. Зенит сейчас другой , на основание места рождения не могу болеть за современную версию.

А вот за современное Динамо могу, на основание поступления в школу МВД в 17 лет.

Интересно , какая идеалогия и методологи у нынешнего Динамо ...
+18
-8
+10
Ответ Aleksey Yashin
Спартак-Лукойл ЦСКА-ВЭБ-Гинер Динамо-ВТБ
Локо - РЖД.
+10
-1
+9
Ответ sd4fmwrvz8
Зенит Газпром это правильно подметил
болельщики Лукойла тут как тут)
+12
-6
+6
Ответ analogia
Как много ВЭБ вложил в футбольный клуб ЦСКА ? Где дорогостоящие трансферы ? Почему рекордный трансфер у команды это Никола Влашич за 23 млн ? ( после продажа за 30 млн ). У нас в России из топ 10 дорогостоящий трансферов 7 принадлежат зениту.
И что ? Что это меняет ?)
+7
-2
+5
Ответ TheSportNik
Это не болельщик, а обычный перевертыш, который сегодня болеет, кто на 1 месте, кто самый популярный, кто самый богатый, а завтра может и болеть против. Это хорошо характеризует Степашина.
да вроде ещё лет 20 назад точно было ясно, что Степашин за Динамо
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Да да Динамо играло исключительно москвичами, особенно во времена Федорычева.
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глорикус вульгарис
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Динамо, как я понимаю, живет на взносы простых полицейских, по версии Степашина?
+6
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Настоящий болельщик всегда со своей командой. А Динамо в данном случае нечем гордиться
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А, это же тот самый глава счётной палаты, который не смог увидеть дефицит в бюджете клуба почти на 300 млн евро, когда состоял в совете Директоров клуба, а УЕФА смогла.
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Ответ Дядя Вадя
Возможно он знает больше, чем может сказать Публично
Ага, а рот ему, бедному, Газпром заклеил. Тут все гораздо проще, живет он в Москве, когда то курировал ФК Динамо, курирование в большинстве случаев подразумевает финансовую фильтрацию, Зенит основной конкурент столицы, вот он и толкнул обычную популисткую тему, приятную столичному уху.
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И этот про идеологию . А просто про футбол, без идеологии уже никак не может коллега президента по службе в контрразведке.
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Ответ Machine Head
Климов из Омска болеет за Зенит и за СКА. И даже то , что его Омский Авангард лишили лидеров не мешает ему . Правда не знает где вообще арена Зенит находится. И одновременно ненавидит Динамо , хотя люто болеет за Овечкина . У меня вообще все шаблоны порвались .
Оно не из Омска, а из Казахстана, там это норма. Дополнительно ещё и за Спартак притапливает.
+2
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Ответ TheSportNik
Какое точно за Динамо? Человек сам объясняет почему болеет за клуб, так как в Москву перевели и он стал болеть за Динамо. А если завтра к стенке поставят, то будет орать, что болел всегда за ЦСКА что ли?
А ты еще спрашиваешь если у меня мозги . Бгггг. Ты себя то читаешь?
+1
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0
Ответ TheSportNik
Это не болельщик, а обычный перевертыш, который сегодня болеет, кто на 1 месте, кто самый популярный, кто самый богатый, а завтра может и болеть против. Это хорошо характеризует Степашина.
Да да , Динамо каждый год на первом месте бгггг
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0
Ответ Назар Игорь
И этот про идеологию . А просто про футбол, без идеологии уже никак не может коллега президента по службе в контрразведке.
Да какой он контразведчик, у него прозвище Степашка- пожарник.
+2
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0
Ответ Machine Head
Климов из Омска болеет за Зенит и за СКА. И даже то , что его Омский Авангард лишили лидеров не мешает ему . Правда не знает где вообще арена Зенит находится. И одновременно ненавидит Динамо , хотя люто болеет за Овечкина . У меня вообще все шаблоны порвались .
А Климов со спортса угадаешь за кого болеет ?
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Ответ Aleksey Yashin
Спартак-Лукойл ЦСКА-ВЭБ-Гинер Динамо-ВТБ
типичный школьник, путающий спонсора с владельцем. Хотя вроде и Спартак передали из рук федана в руки лукойла. Но все понимают почему и зачем.
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Ответ "Гром"
Я ленинградец , но той команды уже нет. Зенит сейчас другой , на основание места рождения не могу болеть за современную версию. А вот за современное Динамо могу, на основание поступления в школу МВД в 17 лет. Интересно , какая идеалогия и методологи у нынешнего Динамо ...
Вообще то он из Находки.
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Ответ "Гром"
Я ленинградец , но той команды уже нет. Зенит сейчас другой , на основание места рождения не могу болеть за современную версию. А вот за современное Динамо могу, на основание поступления в школу МВД в 17 лет. Интересно , какая идеалогия и методологи у нынешнего Динамо ...
Ну надо же было ему что то сказать )))
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я объяснил, что я болельщик ленинградского «Зенита», а сегодня «Зенит-Газпром». Это разные команды, разная идеология и разная методология.

База !!!!!!!!!!!!!!!
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Композитор Дробыш вообще приходил на хоккей в свитере "Динамо", на котором весела роза "Спартака".
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Степашин сильно сдал, такую примитивную чушь начал гнать.
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Климов из Омска болеет за Зенит и за СКА. И даже то , что его Омский Авангард лишили лидеров не мешает ему . Правда не знает где вообще арена Зенит находится. И одновременно ненавидит Динамо , хотя люто болеет за Овечкина . У меня вообще все шаблоны порвались .
+3
-3
0
Зенит Газпром это правильно подметил
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