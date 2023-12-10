Микель Артета кратко прокомментировал судейство в матче с «Астон Виллой».

«Арсенал» уступил в матче 16-го тура (0:1).

В начале второго тайма арбитр Джарред Джиллетт после консультации с ВАР не назначил пенальти за фол на в штрафной площади. Затем, на 90-й минуте матча, не был засчитан гол , поскольку судья и ВАР посчитали, что мяч попал ему в руку перед ударом.

На пресс-конференции после матча Артета прокомментировал решения арбитра.

– Все ясно и очевидно.

– Вы считаете их ошибочными?

– Нет, нет, нет, все ясно и очевидно.

– Что вы имеете в виду?

– Ясно и очевидно. Именно это я и имею в виду. Это мое мнение – все, что я могу сказать, – сказал главный тренер « ».

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