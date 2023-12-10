Артета трижды повторил «все ясно и очевидно», рассуждая о судействе в матче с «Виллой»: «Это все, что я могу сказать»
Микель Артета кратко прокомментировал судейство в матче с «Астон Виллой».
«Арсенал» уступил в матче 16-го тура АПЛ (0:1).
В начале второго тайма арбитр Джарред Джиллетт после консультации с ВАР не назначил пенальти за фол Дугласа Луиса на Габриэле Жезусе в штрафной площади. Затем, на 90-й минуте матча, не был засчитан гол Кая Хавертца, поскольку судья и ВАР посчитали, что мяч попал ему в руку перед ударом.
На пресс-конференции после матча Артета прокомментировал решения арбитра.
– Все ясно и очевидно.
– Вы считаете их ошибочными?
– Нет, нет, нет, все ясно и очевидно.
– Что вы имеете в виду?
– Ясно и очевидно. Именно это я и имею в виду. Это мое мнение – все, что я могу сказать, – сказал главный тренер «Арсенала».
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