Артета трижды повторил «все ясно и очевидно», рассуждая о судействе в матче с «Виллой»: «Это все, что я могу сказать»

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал судьи видеоповторы Габриэл Жезус Дуглас Луис Кай Хавертц Джарред Джиллетт Футбол

Микель Артета кратко прокомментировал судейство в матче с «Астон Виллой».

«Арсенал» уступил в матче 16-го тура АПЛ (0:1).

В начале второго тайма арбитр Джарред Джиллетт после консультации с ВАР не назначил пенальти за фол Дугласа Луиса на Габриэле Жезусе в штрафной площади. Затем, на 90-й минуте матча, не был засчитан гол Кая Хавертца, поскольку судья и ВАР посчитали, что мяч попал ему в руку перед ударом.

На пресс-конференции после матча Артета прокомментировал решения арбитра.

– Все ясно и очевидно.

– Вы считаете их ошибочными?

– Нет, нет, нет, все ясно и очевидно.

– Что вы имеете в виду?

– Ясно и очевидно. Именно это я и имею в виду. Это мое мнение – все, что я могу сказать, – сказал главный тренер «Арсенала».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Mykytka
Как и всем, кто смотрит футбол. Английские судьи из некогда лучших превратились в сплошное недоразумение. Непонятно почему это терпят…
А когда они были лучшими?Что-то не помню такие времена
+9
-1
+8
Артета - испанский Гончаренко!
+4
0
+4
Так а что не так? Все ясно и очевидно
+3
0
+3
Ответ h4ww7xkqkz
А когда они были лучшими?Что-то не помню такие времена
В веке 19 наверное
+2
0
+2
Как и всем, кто смотрит футбол.
Английские судьи из некогда лучших превратились в сплошное недоразумение.

Непонятно почему это терпят…
+1
-1
0
В матче с Лутоном не поставили чистейшую пенку. Запустите трансляцию на 78-й минуте и посмотрите повтор момента с Магальяешем. Он находился на траектории мяча во время подачи мяча с углового, и, когда мяч летел ему на голову, защ Лутона оттянул его за руку с этой траектории.
0
0
0
Ответ h4ww7xkqkz
А когда они были лучшими?Что-то не помню такие времена
В 00-е всегда славились тем, что хорошо судили, давали всегда бороться и тд.
0
0
0
Ответ Jim Korbett
В матче с Лутоном не поставили чистейшую пенку. Запустите трансляцию на 78-й минуте и посмотрите повтор момента с Магальяешем. Он находился на траектории мяча во время подачи мяча с углового, и, когда мяч летел ему на голову, защ Лутона оттянул его за руку с этой траектории.
да и вчера похожий момент был.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий