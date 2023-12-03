Гвардиола о сорванной атаке «Сити» на 94-й: «Не хочу высказываться в стиле Артеты. Судья свистит, перед этим дав продолжить игру. Не понимаю этого»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Пеп Гвардиола Саймон Хупер Джек Грилиш Эмерсон Роял Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола не стал говорить о спорных моментах в конце игры «Манчестер Сити».

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Тоттенхэма» Эмерсон сфолил на форварде «горожан» Эрлинге Холанде. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, однако вскоре все же дал свисток – в этот момент Джек Грилиш выбегал один на один с вратарем «шпор».

Матч 14-го тура АПЛ завершился вничью – 3:3.

«Следующий вопрос. Я не хочу давать комментарий в стиле Микеля Артеты.

Непросто пересматривать повтор. Судья решает свистнуть, перед этим позволив продолжить игру. Свисток следует после паса [Холанда], я не понимаю этого», – заявил главный тренер «Ман Сити» в эфире Sky Sports.

Судья Хупер остановил игру в момент атаки «Ман Сити» на 94-й из-за фола на Холанде. На 97-й Аканджи упал в штрафной «Тоттенхэма» – пенальти не поставили

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35 комментариев
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Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
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Ответ Владимир Владимирович
Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
комментаторы тут ценнее, чем сам контент!
я и новости читаю по диагонали, только чтобы войти в контекст предстоящих приколов)
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+33
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Ответ Владимир Владимирович
Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
держи в курсе
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Не помню возмущений лысого, когда Ковачича не удалили. Как раз против Артеты играли.
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Шарлатан, решил поддеть бывшего помощника, вышло не очень
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Ответ ОттоДракула
Не помню возмущений лысого, когда Ковачича не удалили. Как раз против Артеты играли.
Так и тут возмущений нет от него, после матча молча пожал руки всей бригаде.
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Ответ Quinlan Scott
Ливерпуль был в похожей ситуации и выиграл 4-3 А что у Сити нет характера не вина судей АПЛ
что за бред ты несешь? Это случилось на 95 минуте матча...
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Ответ King_X
Про Тейлора и его работу на вас расскажи
Тейлор сегодня 4 судьей был
+5
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"Не хочу, но использую его комментарий для выражения своего мнения, но это сказал как бы не я, но я бы тоже это хотел сказать, но не буду". Умно.
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Судья еще в момент когда эхо свистка раздавалось на стадионе понял что сморозил глупость, но было уже поздно. Забил ли Сити бы еще не факт. Но не всё коту масленица. Сколько раз не удаляли горожан за грубейшую игру в других матчах?!
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Ответ Владимир Владимирович
Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
Владимир Владимирович, верните российские клубы в еврокубки, пожалуйста.
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Ответ Quinlan Scott
Ливерпуль был в похожей ситуации и выиграл 4-3 А что у Сити нет характера не вина судей АПЛ
а как выигрывать, если судья прерывает голевую атаку?
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Ответ ОттоДракула
Не помню возмущений лысого, когда Ковачича не удалили. Как раз против Артеты играли.
А тут какие возмущения конкретно? Он не психовал как другие, не оказывал давление на судей.
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Ответ Andrey Maximkin
комментаторы тут ценнее, чем сам контент! я и новости читаю по диагонали, только чтобы войти в контекст предстоящих приколов)
как-будто тут кто-то когда-то новости читал)
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Ответ Заяцволк
Чего блин ?? Ты вместо того, чтобы быстрее решить вопрос с Украиной, отвлекаешься на всякие соцсети ? Ты завязывай давай, а то больше не будем за тебя голосовать
Быстро только кошки родятся.
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Гвардиола лучше обьясни почему не удалили Родри в финале ЛЧ когда он со всей силы ударил по ногам Лаутаро
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Надо было выразиться в стиле Галактионова. Зря не следишь за РПЛ родимой, Пеп)
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Ответ Владимир Владимирович
Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
Так все кто тут так делают) по секрету скажу. возраст не главное.
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Ответ Владимир Владимирович
Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
Надо же, скорее бы ожидал такого от Дмитрия Анатольевича
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Ответ Владимир Владимирович
Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
Фигурное катание возьмите на заметку, там самый огонь!
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Ответ Владимир Владимирович
Народ всем здорова 🙌 . У меня какая то привычка появилось, и вроде уже и не ребёнок ) каждый вечер после дневной беготни, после ужина, после всяких вечерних бытовух, обязательно трачу минут 20 на то чтобы пролистать все новости в спортсру и особенно заглянуть в коменты, и от души посмеяться 😄 зато это респект вам 🙌. Сперва листаю футбол, потом теннис, и в конце мма бокс. Редко заглядываю в хоккей и баскетбол, кёрлинг вообще не пропускаю 😅(шучу). В общем вот так почти каждый день или через день делаю 😅.
я думал так все делают лол
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Ответ Andrey Maximkin
комментаторы тут ценнее, чем сам контент! я и новости читаю по диагонали, только чтобы войти в контекст предстоящих приколов)
😄👍
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Отстранить от судейства. Позорище какое-то
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Ответ Николай Бойко
держи в курсе
Окей
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Обычный день для английского арбитра. Там Поусон дал пенальти в ворота Челси и не поверив ВАР пытался различить где у человека лицо и рука и с надменной мордой пошёл дальше
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Если всё так, странное поведение судьи. Насколько знаю, свисток с задержкой дают только если команда, против которой нарушили правила, теряет мяч. Это логично - команда, нарушившая правила, не должна получать пользу от нарушения.
Но тут потери владения не было. Или свисток сразу, или дать доиграть. А тут еще и выход один на один... У Мансити все основания для вопросов как минимум.
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Это какое то ******** (блинство), добавил лысый специалист
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