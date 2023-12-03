Гвардиола о сорванной атаке «Сити» на 94-й: «Не хочу высказываться в стиле Артеты. Судья свистит, перед этим дав продолжить игру. Не понимаю этого»

Пеп Гвардиола не стал говорить о спорных моментах в конце игры «Манчестер Сити».

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Тоттенхэма» Эмерсон сфолил на форварде «горожан» Эрлинге Холанде. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, однако вскоре все же дал свисток – в этот момент Джек Грилиш выбегал один на один с вратарем «шпор».

Матч 14-го тура АПЛ завершился вничью – 3:3.

«Следующий вопрос. Я не хочу давать комментарий в стиле Микеля Артеты.

Непросто пересматривать повтор. Судья решает свистнуть, перед этим позволив продолжить игру. Свисток следует после паса [Холанда], я не понимаю этого», – заявил главный тренер «Ман Сити» в эфире Sky Sports.

Судья Хупер остановил игру в момент атаки «Ман Сити» на 94-й из-за фола на Холанде. На 97-й Аканджи упал в штрафной «Тоттенхэма» – пенальти не поставили

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