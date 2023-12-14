Фанаты «Атлетико» забросали мусором и плевали на табличку с именем Феликса, расположенную на территории стадиона

Фанаты «Атлетико» выразили свое негативное отношение к Жоау Феликсу.

Вчера «Атлетико» одержал победу над «Лацио» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Перед началом игры фанаты мадридского клуба забросали мусором и плевали на табличку с именем Феликса, расположенную на территории стадиона «Метрополитано».

В августе «Барселона» арендовала португальского полузащитника «Атлетико», права на него по-прежнему принадлежат мадридскому клубу.

Фото: https://www.eldesmarque.com/

Феликс забил «Атлетико» – у него 1-й гол в Ла Лиге за последние 10 матчей. Арендованный «Барсой» у мадридцев игрок отпраздновал гол

Жоау Феликс: «Все предпочитают стиль «Барселоны». Даже игроки «Атлетико» предпочитают больше атаковать. Если скажут другое – врут, значит»

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