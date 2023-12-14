Фанаты «Атлетико» забросали мусором и плевали на табличку с именем Феликса, расположенную на территории стадиона

Теги Барселона Атлетико Ла Лига болельщики Жоау Феликс Метрополитано Футбол

Фанаты «Атлетико» выразили свое негативное отношение к Жоау Феликсу.

Вчера «Атлетико» одержал победу над «Лацио» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). 

Перед началом игры фанаты мадридского клуба забросали мусором и плевали на табличку с именем Феликса, расположенную на территории стадиона «Метрополитано». 

В августе «Барселона» арендовала португальского полузащитника «Атлетико», права на него по-прежнему принадлежат мадридскому клубу. 

Фото: https://www.eldesmarque.com/

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4 комментария
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вряд ли вернется в атлетико после аренды)
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Ответ rigobersong
Свиньи, что еще сказать, а казалось бы Англичан мало кто переплюнет в этом вопросе, люди даже не думают, что за ними грязь надо убирать:)
Глупое и непоследовательное сравнение. Англичане ведут себя как свиньи без повода. А у фанатов Атлети он был. Недоигрок просто взял и плюнул в лицо тем у кого с ним контракт и болелам тоже. Ну и пусть. Зато у нас есть Гризманн, супер футболист в свои 32 года.
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