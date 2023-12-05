Канисарес о Феликсе: «Не очень люблю Жоау из-за его характера. Не было необходимости во враждебности по отношению к «Атлетико», который сделал тебя сильнее»

Сантьяго Канисарес высказался об отношении Жоау Феликса к «Атлетико».

« » одержала победу над « » со счетом 1:0 благодаря голу Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды из «Атлетико».

«Жоау всегда выпячивает себя. Я не очень люблю Жоау из-за его характера, из-за, что он считает себя выше других, хотя сам еще мало чего достиг.

Тем не менее считаю его очень талантливым футболистом. По прошествии лет он обретет смирение, и тогда мы увидим лучшего .

Нужно уважать все игровые модели. Система «Атлетико» выигрывала титулы. Стоит быть благодарным команде, которая привела тебя в элиту европейского футбола.

Не было необходимости во враждебноси по отношению к команде, которая сделала тебя сильнее, чем ты был», – сказал бывший вратарь .

Феликс о праздновании гола в матче с «Атлетико»: «Реакция была спонтанной. Это стало облегчением после того, что я пережил летом»

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