Канисарес о Феликсе: «Не очень люблю Жоау из-за его характера. Не было необходимости во враждебности по отношению к «Атлетико», который сделал тебя сильнее»
Сантьяго Канисарес высказался об отношении Жоау Феликса к «Атлетико».
«Барселона» одержала победу над «Атлетико» со счетом 1:0 благодаря голу Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды из «Атлетико».
«Жоау всегда выпячивает себя. Я не очень люблю Жоау из-за его характера, из-за, что он считает себя выше других, хотя сам еще мало чего достиг.
Тем не менее считаю его очень талантливым футболистом. По прошествии лет он обретет смирение, и тогда мы увидим лучшего Жоау Феликса.
Нужно уважать все игровые модели. Система «Атлетико» выигрывала титулы. Стоит быть благодарным команде, которая привела тебя в элиту европейского футбола.
Не было необходимости во враждебноси по отношению к команде, которая сделала тебя сильнее, чем ты был», – сказал бывший вратарь Сантьяго Канисарес.
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