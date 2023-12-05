Канисарес о Феликсе: «Не очень люблю Жоау из-за его характера. Не было необходимости во враждебности по отношению к «Атлетико», который сделал тебя сильнее»

Теги Барселона Атлетико Сантьяго Канисарес Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Сантьяго Канисарес высказался об отношении Жоау Феликса к «Атлетико».

«Барселона» одержала победу над «Атлетико» со счетом 1:0 благодаря голу Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды из «Атлетико».

«Жоау всегда выпячивает себя. Я не очень люблю Жоау из-за его характера, из-за, что он считает себя выше других, хотя сам еще мало чего достиг.

Тем не менее считаю его очень талантливым футболистом. По прошествии лет он обретет смирение, и тогда мы увидим лучшего Жоау Феликса.

Нужно уважать все игровые модели. Система «Атлетико» выигрывала титулы. Стоит быть благодарным команде, которая привела тебя в элиту европейского футбола.

Не было необходимости во враждебноси по отношению к команде, которая сделала тебя сильнее, чем ты был», – сказал бывший вратарь Сантьяго Канисарес.

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6 комментариев
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Вот будет смешно, если они его обратно вернут. Ну так, чисто 😂и продадут только не в Барселону
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Ну сильнее Атлетико его точно не сделали,да и без него интерес к нему был не малый. А подставлять вторую щеку или нет,дело каждого.
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Какой же он тупенький.Ведь скорее всего его и не выкупят:Атлетико дёшево не отдаст,а у барсы в лучшем случае денег хватит на Канселу,который в приоритете
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Ответ Cruel Snake
Вот будет смешно, если они его обратно вернут. Ну так, чисто 😂и продадут только не в Барселону
Так его в барсу не продадут,меньше 80 млн они не захотят.Чем лучше Феликс сейчас играет,тем больше ценник.
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Все эти бездари Феликсы,Рафиньи вместе и одной ноги Родриго не стоят.Слишком много шума вокруг средненького игрока
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Ответ фк кабинет
Так его в барсу не продадут,меньше 80 млн они не захотят.Чем лучше Феликс сейчас играет,тем больше ценник.
ну куда угодно его тоже продать не получится, мнение самого игрока тоже играет важную роль. В итоге стороны могут не сойтись, условно в снижении суммы трансфера в Барсу, а Феликс будет хотеть играть именно в Барселоне. В итоге останется в Атлетико, а потом уйдёт свободным агентом. Конечно если Бавария, Ман Сити или Ливерпуль допустим заинтересуются им и будут платить 80, то я думаю, что сам Фелиш не откажется. Но на горизонте таких вариантов не предвидится, во первых Бавария и Ливерпуль не будут платить такие деньги, а у Сити итак всё в порядке с атакой, условный Челси уже не выкупил его. А идти в клубы ниже рангом не захочет сам Фелиш.
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