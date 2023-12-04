Феликс о праздновании гола в матче с «Атлетико»: «Реакция была спонтанной. Это стало облегчением после того, что я пережил летом»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Атлетико».

Вчера «Барселона» одержала победу над мадридской командой со счетом 1:0 благодаря голу Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды из «Атлетико».

– Ты счастлив?

– Очень важная победа. Мы знали, насколько сложной будет игра, но важнее всего было заработать три очка, и теперь мы должны думать о «Жироне».

– Было ли празднование гола запланированным?

– Реакция на гол была спонтанной. Ты испытываешь накал игры, и празднование стало чем-то вроде облегчения после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, как мы с моей семьей это переживали, – сказал португальский полузащитник. 

Феликс уколол «Атлетико», а теперь и забил. «Барса» уже готовит 40 млн на выкуп

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30 комментариев
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2+2 за половину чемпионата, а понтов столько, будто Неймар в прайме:)) Португель лучше бы думал как играть стабильно:)
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Бедненький, наверное привязали на базе к штанге, кормили водой с хлебом, а Семионе лично каждый день выписывал по 100 плетей
+37
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Какой-то странный чел. Не помню, чтобы кто-то при действующем контракте праздновал гол своему клубу. Окей, Атлетико ему не подходит по игровой модели, а чем думал, когда переходил туда и подписывал долгосрочный контракт? Понятно, агент и клуб его за такие деньги завернули в подарочную упаковку, но слово игрока тоже имеет значение
+30
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+26
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Ответ Sobachkin
Короче уважения нет...А таи выкуп обязательно у Барсы или же он может вернуться к Симеоне на воспитание?
Может вернуться)
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Ответ rigobersong
2+2 за половину чемпионата, а понтов столько, будто Неймар в прайме:)) Португель лучше бы думал как играть стабильно:)
так и прикол в том, что и в Челси и в Атлетико у него статистика была лучше
но почему то фанаты Барселоны реально относятся к нему как к условному Неймару непонятно за что и почему(
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Ответ Dvin
Какой-то странный чел. Не помню, чтобы кто-то при действующем контракте праздновал гол своему клубу. Окей, Атлетико ему не подходит по игровой модели, а чем думал, когда переходил туда и подписывал долгосрочный контракт? Понятно, агент и клуб его за такие деньги завернули в подарочную упаковку, но слово игрока тоже имеет значение
Ничего странного в том, чтобы перейти из Бенфики в Атлетико нет. Думать о соответствии футболиста игровой модели должен был Симеоне как главный тренер, когда его подписывал.
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Ответ rigobersong
2+2 за половину чемпионата, а понтов столько, будто Неймар в прайме:)) Португель лучше бы думал как играть стабильно:)
2+2 за 12 игр, остальные матчи сидел на скамейке ещё в атлетико. Не так уж плохо для вингера, но хотелось бы лучше.
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Короче уважения нет...А таи выкуп обязательно у Барсы или же он может вернуться к Симеоне на воспитание?
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так говорит, как будто у него умер кто-то летом или травма была серьезная.
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Все правильно - пусть Феликс теперь думает о том, чтоб стабильно забивать за Барсу во всех матчах)
Но прошлый матч супер принципиальный был для Феликса - отсюда и накал и эмоции- понять его можно..
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Ответ Sobachkin
Короче уважения нет...А таи выкуп обязательно у Барсы или же он может вернуться к Симеоне на воспитание?
Ну учитывая, что у рычажных денег нет, то скорее всего вернётся.
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Ответ rigobersong
2+2 за половину чемпионата, а понтов столько, будто Неймар в прайме:)) Португель лучше бы думал как играть стабильно:)
А где понты-то? Его спросили, он ответил.

Ну а что касается статистики. Мне кажется, тут важнее качество, а не количество. Прошлый и позапрошлый матч были важнейшими для клуба на данном отрезке.
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Ответ Донован хозяин НБА
Слабохарактерные люди, попадающие в барсу, в первую очередь деградируют в моральном плане. Лёля месси, который из обычного аутиста превратился в злобного карлана с манией величия. Хави и буся из мужчин превратились в плачущих девушек. Неймар пошел по пути легких денег, разврата и измен. И десятки прочих историй морального разложения и деградации среди игроков барсы.
Сходи к психологу, все эти проблемы лечатся
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Ответ VERBLYUD
Пусть кто-нибудь скажет ему, что с нынешней статистикой его никто не купит и есть большая вероятность, что летом он вернется в Атлетико)
Да что вы все привязались к этой статистике, неужели не видно, какую пользу он приносит команде и без гол+пас, что намного важнее и видно как он работает на команду, а не на стату.
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Ответ Дядя ТУРА
так говорит, как будто у него умер кто-то летом или травма была серьезная.
Мозг застужен.. и зубы потеют..
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Ответ Люблю Марго Робби
Бедненький, наверное привязали на базе к штанге, кормили водой с хлебом, а Семионе лично каждый день выписывал по 100 плетей
Вернётся летом и получит 100 плетей от Симеоне
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Ответ Dvin
Какой-то странный чел. Не помню, чтобы кто-то при действующем контракте праздновал гол своему клубу. Окей, Атлетико ему не подходит по игровой модели, а чем думал, когда переходил туда и подписывал долгосрочный контракт? Понятно, агент и клуб его за такие деньги завернули в подарочную упаковку, но слово игрока тоже имеет значение
Погнался за большим кушем, а теперь строит из себя мученика.
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Злой Семионе заставлял бегать на предсезонке видимо :))
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Мало того что дурачок. Зная что Атлетико играет не в подходящий ему футбол, перешел туда. Так еще и гнилым оказался. Выставляет словно его мучали и не давали себя проявлять. В данное время нашли себя с Барселоной, там таких любят. Но не факт что они его выкупят. Хотелось бы посмотреть что будет, когда матрасники не сделают скидку.
Безусловно игрок с талантом, но в голове ветер.
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Ответ xQcoW
В бчк в основном и играют такие наёмники
А в остальных играют за еду)
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