Феликс о праздновании гола в матче с «Атлетико»: «Реакция была спонтанной. Это стало облегчением после того, что я пережил летом»

Жоау Феликс рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Атлетико».

Вчера « » одержала победу над мадридской командой со счетом 1:0 благодаря голу , выступающего за «блауграну» на правах аренды из «Атлетико».

– Ты счастлив?

– Очень важная победа. Мы знали, насколько сложной будет игра, но важнее всего было заработать три очка, и теперь мы должны думать о «Жироне».

– Было ли празднование гола запланированным?

– Реакция на гол была спонтанной. Ты испытываешь накал игры, и празднование стало чем-то вроде облегчения после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, как мы с моей семьей это переживали, – сказал португальский полузащитник.

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