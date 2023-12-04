Феликс о праздновании гола в матче с «Атлетико»: «Реакция была спонтанной. Это стало облегчением после того, что я пережил летом»
Жоау Феликс рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Атлетико».
Вчера «Барселона» одержала победу над мадридской командой со счетом 1:0 благодаря голу Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды из «Атлетико».
– Ты счастлив?
– Очень важная победа. Мы знали, насколько сложной будет игра, но важнее всего было заработать три очка, и теперь мы должны думать о «Жироне».
– Было ли празднование гола запланированным?
– Реакция на гол была спонтанной. Ты испытываешь накал игры, и празднование стало чем-то вроде облегчения после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, как мы с моей семьей это переживали, – сказал португальский полузащитник.
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но почему то фанаты Барселоны реально относятся к нему как к условному Неймару непонятно за что и почему(
Но прошлый матч супер принципиальный был для Феликса - отсюда и накал и эмоции- понять его можно..
Ну а что касается статистики. Мне кажется, тут важнее качество, а не количество. Прошлый и позапрошлый матч были важнейшими для клуба на данном отрезке.
Безусловно игрок с талантом, но в голове ветер.