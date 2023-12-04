«Хочешь подраться?» У Феликса и Хименеса произошла стычка в матче «Барселона» – «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Коке Хосе Хименес Жоау Феликс Футбол

У Жоау Феликса возник конфликт с Хосе Хименесом в матче «Барселоны» и «Атлетико».

Каталонская команда одержала победу над мадридской со счетом 1:0 в 15-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил Жоау Феликс, выступающий за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». 

В твиттере Movistar Plus опубликовали видео стычки Феликса с защитником мадридцев Хосе Хименесом. Португалец посмотрел на уругвайца и сказал ему: «Ударь меня, ударь меня». «Да? Ты хочешь подраться?» – ответил Хименес. 

Капитан «Атлетико» Коке успокоил партнера по команде: «Ты видишь? Он хочет, чтобы ты получил вторую желтую, успокойся». 

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18 комментариев
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Жоау Феликс: "я хочу чтоб ты ломал меня, ломай меня полностью"
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Хороший матч провел Фелиш. Одним из лучших был на поле. Респект
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Справедливости ради нужно признать, что матрасники откровенно били по ногам Феликса, чтобы выхлестнуть его из игры - так что эмоции типа «ударь меня « от Феликса более чем понятны..
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Ответ Nottingham Forest
Жоау Феликс: "я хочу чтоб ты ломал меня, ломай меня полностью"
Я спортсмен
Ломай
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мерзкий однако хименес
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Ответ Эль Иберико
португез вчера поставил рекорд по симуляциям, отлупить нужно бы действительно.
нация такая
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У Феликса был хороший учитель в сборной, научил его провоцировать.
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Удивляет, что ушел не травмированым вчера
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Портузавец.
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Знатно вчера Феликс поиздевался над матрасами. На нём фолили, как на праймовых Неймаре и Месси. Как только получал мяч - сразу по ногам. Но он продолжал играть свою игру ни смотря ни на что - красавчик. Чудо, что он травму вчера не получил. Было страшно смотреть в некоторых моментах на эти столкновения.
Вот так бы каждую игру играл
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Выявлены некоторые огрехи в Сантьяго Бернабеу
Некоторые члены «Реала» критикуют внутренние реформы.
Сиденья или удаление некоторых туалетов являются одними из вопросов споров.

Как рассказал журналист Пако Гонсалес в радиопрограмме «Tiempo de Juego» на тему «Cadena Cope», со стороны членов «Реала» наблюдается некоторая критика.

«Внутри могло бы быть поудобнее. На Ванда Метрополитано ширина сидений на 15 сантиметров больше . Убраны услуги. На некоторых участках стадиона очереди, 50 метров . Ремонт внутри стадиона с точки зрения комфорта, а не эстетики не радует", - прокомментировал в эфире Гонсалес.
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/desvelados-fallos-obras-santiago-bernabeu-95422575
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Коке красавец
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