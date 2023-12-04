«Хочешь подраться?» У Феликса и Хименеса произошла стычка в матче «Барселона» – «Атлетико»

У Жоау Феликса возник конфликт с Хосе Хименесом в матче «Барселоны» и «Атлетико».

Каталонская команда одержала победу над мадридской со счетом 1:0 в 15-м туре . Единственный гол забил , выступающий за «Барселону» на правах аренды из « ».

В твиттере Movistar Plus опубликовали видео стычки Феликса с защитником мадридцев . Португалец посмотрел на уругвайца и сказал ему: «Ударь меня, ударь меня». «Да? Ты хочешь подраться?» – ответил Хименес.

Капитан «Атлетико» успокоил партнера по команде: «Ты видишь? Он хочет, чтобы ты получил вторую желтую, успокойся».

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