«Хочешь подраться?» У Феликса и Хименеса произошла стычка в матче «Барселона» – «Атлетико»
У Жоау Феликса возник конфликт с Хосе Хименесом в матче «Барселоны» и «Атлетико».
Каталонская команда одержала победу над мадридской со счетом 1:0 в 15-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил Жоау Феликс, выступающий за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико».
В твиттере Movistar Plus опубликовали видео стычки Феликса с защитником мадридцев Хосе Хименесом. Португалец посмотрел на уругвайца и сказал ему: «Ударь меня, ударь меня». «Да? Ты хочешь подраться?» – ответил Хименес.
Капитан «Атлетико» Коке успокоил партнера по команде: «Ты видишь? Он хочет, чтобы ты получил вторую желтую, успокойся».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ломай
Вот так бы каждую игру играл
Некоторые члены «Реала» критикуют внутренние реформы.
Сиденья или удаление некоторых туалетов являются одними из вопросов споров.
Как рассказал журналист Пако Гонсалес в радиопрограмме «Tiempo de Juego» на тему «Cadena Cope», со стороны членов «Реала» наблюдается некоторая критика.
«Внутри могло бы быть поудобнее. На Ванда Метрополитано ширина сидений на 15 сантиметров больше . Убраны услуги. На некоторых участках стадиона очереди, 50 метров . Ремонт внутри стадиона с точки зрения комфорта, а не эстетики не радует", - прокомментировал в эфире Гонсалес.
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/desvelados-fallos-obras-santiago-bernabeu-95422575