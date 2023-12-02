Жоау Феликс: «Все предпочитают стиль «Барселоны». Даже игроки «Атлетико» предпочитают больше атаковать. Если скажут другое – врут, значит»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликсу больше нравится футбол «Барселоны», а не «Атлетико».

«Разумеется, я предпочитаю стиль «Барсы». Я и все остальные футболисты. Даже если вы спросите футболистов «Атлетико» – они тоже предпочитают больше атаковать. Если они скажут что-то другое – врут, значит.

За «Барселону» я хотел играть с детства, смотрел ее матчи по ТВ последние 10-15 лет», – сказал полузащитник в эфире ESPN.

Феликс против Симеоне, «Наполи» vs «Интер», упрямый «Тоттенхэм» едет к «Сити». Этот футбол мы не пропустим

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
у Атлетико 30голов в 13матчах
у Барсы 27голов в 14матчах.
но атакующий стиль у барсы.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стиль покупок судей и позоров в ЛЧ?
+48
-17
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все предпочитают играть за Реал, Если скажут что-то другое – врут, значит.
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
о каком он стиле он вообще говорит? Барса уже давно отошла от своих настроек времён гвардиолы.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что за "стиль барселоны"? ЛЕ Стайл? 8:2 стайл? О чем он?
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Франческо Тортик
Что за "стиль барселоны"? ЛЕ Стайл? 8:2 стайл? О чем он?
Он про это:
C Ювентусом 0:3 в 2017
С Ромой 0:3 в 2018
С Ливерпулем 0:4 в 2019
С Баварией за 2:8 в 2020
С ПСЖ 1:4 в 2021
Еще с Баварией 0:3 в 2022
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Феликс это просто рукалицо 🤦‍♂️ Зачем такое говорить, когда тебя ещё никто из Атлетико не выкупил? Да даже если и выкупили, то всё равно к чему такими словами бросаться?
К слову, вот без подколов, а какой вообще стиль то у Барсы в последние лет 5?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну если говорить про Барселону 2008-2011, то многие бы хотели так играть.
Из нынешних команд, так играют +-:
Сити
Арсенал
Байер
Иногда Бавария

Остальные играют в другой футбол, не менее эффективный конечно.

Если говорить про Барселону сейчас, то…это какой футбол? На 1-0?
Вообще нет поставленной игры. Хотя Хави старается.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Козлёночек Феликс заговорил. Повезло ему по карьере конечно. Не показывая толком нигде ничего одномоментно стоил сотню. Не взяв ни разу ответственности хоть за какой-то результат прикатил уже в третий топ клуб. Ну и пока сми и фаны святейшего обвиняют в провале португальцев Роналду, такие как Феликс отсиживаются в тени, зарабатывают бабки и никак не хотят брать на себя минимальную ответственность где либо. Симеоне быстро вычислил этого хлюпика. Ну а после таких заявлений, лучше к Симеоне не возвращаться. Сгнобит на лавке
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Negreira Style
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ А. Мостовой
Стиль покупок судей и позоров в ЛЧ?
Это если Барса позорится в ЛЧ, то я уже не знаю какие слова подобрать к игре Атлетико в этом же турнире…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Иван Баланар
Он про это: C Ювентусом 0:3 в 2017 С Ромой 0:3 в 2018 С Ливерпулем 0:4 в 2019 С Баварией за 2:8 в 2020 С ПСЖ 1:4 в 2021 Еще с Баварией 0:3 в 2022
барса юве 3:0
барса Рома 4:1
барса Ливерпуль 3:0
барса Бавария 3:0
барса рояль 5:0 2:6 0:3 0:4 1:5 или ты только в одну сторону смотрела?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Франческо Тортик
Что за "стиль барселоны"? ЛЕ Стайл? 8:2 стайл? О чем он?
Когда Феликса на поле выпускают. Стиль этот может измениться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Фанат спорта01
у Атлетико 30голов в 13матчах у Барсы 27голов в 14матчах. но атакующий стиль у барсы.
Феликс вступил в сговор в Ляпортой - будет подначивать матрасов при каждом удобном случае, чтобы выбесить руководство, и те спихнули в Барсу этого неблагодарного, за любую цену, лишь бы избавиться от него
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ А. Мостовой
Стиль покупок судей и позоров в ЛЧ?
нет , голы с оффсадов против Баварии как у рояля и левые пенальти в ворота юве он про это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стиль Барселоны-стиль футбола и его красота. Все стремятся к этому стилю. И хорошо-мы любим футбол за его красоту. Даже закрываем глаза на результат, иногда...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну и заявы, лол)) надеюсь матрасы спихнут его в Аравию, и будут абсолютно правы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из Атлетико в Барселону переходили Гризманн и Арда Туран...
В следующем сезоне посмотрим за Феликсом чего он стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий