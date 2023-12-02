Жоау Феликс: «Все предпочитают стиль «Барселоны». Даже игроки «Атлетико» предпочитают больше атаковать. Если скажут другое – врут, значит»
Жоау Феликсу больше нравится футбол «Барселоны», а не «Атлетико».
«Разумеется, я предпочитаю стиль «Барсы». Я и все остальные футболисты. Даже если вы спросите футболистов «Атлетико» – они тоже предпочитают больше атаковать. Если они скажут что-то другое – врут, значит.
За «Барселону» я хотел играть с детства, смотрел ее матчи по ТВ последние 10-15 лет», – сказал полузащитник в эфире ESPN.
Феликс против Симеоне, «Наполи» vs «Интер», упрямый «Тоттенхэм» едет к «Сити». Этот футбол мы не пропустим
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
у Барсы 27голов в 14матчах.
но атакующий стиль у барсы.
C Ювентусом 0:3 в 2017
С Ромой 0:3 в 2018
С Ливерпулем 0:4 в 2019
С Баварией за 2:8 в 2020
С ПСЖ 1:4 в 2021
Еще с Баварией 0:3 в 2022
К слову, вот без подколов, а какой вообще стиль то у Барсы в последние лет 5?
Из нынешних команд, так играют +-:
Сити
Арсенал
Байер
Иногда Бавария
Остальные играют в другой футбол, не менее эффективный конечно.
Если говорить про Барселону сейчас, то…это какой футбол? На 1-0?
Вообще нет поставленной игры. Хотя Хави старается.
барса Рома 4:1
барса Ливерпуль 3:0
барса Бавария 3:0
барса рояль 5:0 2:6 0:3 0:4 1:5 или ты только в одну сторону смотрела?)
В следующем сезоне посмотрим за Феликсом чего он стоит