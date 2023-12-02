Жоау Феликс: «Все предпочитают стиль «Барселоны». Даже игроки «Атлетико» предпочитают больше атаковать. Если скажут другое – врут, значит»

Жоау Феликсу больше нравится футбол «Барселоны», а не «Атлетико».

«Разумеется, я предпочитаю стиль «Барсы». Я и все остальные футболисты. Даже если вы спросите футболистов « » – они тоже предпочитают больше атаковать. Если они скажут что-то другое – врут, значит.

За «Барселону» я хотел играть с детства, смотрел ее матчи по ТВ последние 10-15 лет», – сказал полузащитник в эфире ESPN.

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