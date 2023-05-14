Александр Мостовой: «Россия в топ-5 лиг Европы никогда не попадет. У нас одна команда выигрывает 5 лет подряд, а в Европе из группы не выходит 4 года»

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Александр Мостовой считает, что Мир РПЛ никогда не попадет в топ-5 лиг Европы.

«Первые пять топ-чемпионатов не берем. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее – во Франции или Испании.

Есть Португалия, Голландия. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда [«Зенит»] выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года.

Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы Лиги чемпионов, а мы – ничего. Значит, мы ниже португальцев.

Турки? Турецкий чемпионат тоже сильный, посмотрите, сколько турков играет в иностранных чемпионатах. У нас Артем Дзюба туда уехал и все – посадили на лавку. Сюда вернулся – и снова лучший нападающий.

Это же футбольные вещи, я не придумываю. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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77 комментариев

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Артём Никулин
Ответ Фанат Сан-Марино
И вот как это чудо закончит тренерские курсы?
Ну так все правильно говорит Сашка
+28
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Dima Varlamov
Все абсолютно по делу.
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Кот болотный
А ещё была команда, которая шесть раз подряд становилась чемпионом, а похвастаться может только "Копадесолью".
+22
-15
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Пара Соль Ка
Дно было в 2003-04 годах, когда Россия была на 21 месте.
Это когда Спартак ставил свои бессмертные рекорды 0-0-6 и 1-18, а все остальные год за годом вылетали в первых же раундах.
Кстати, питерских в РФС тогда не было ни одного человека.
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Александр Жердин
Помнится, Россия после успехов ЦСКА и Зенита в Еврокубках была 6.Тогда были надежды, что вот-вот и станем 5 -ми. Только вот скажите, а какой клуб тогда каждый год сливал этот рейтинг в унитаз? Сливая то почтальонам из Ларнаки, то рыбакам-грекам? Так что, не стоит ли для начала на себя посмотреть?
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ГШ68
Ответ Кот болотный
А ещё была команда, которая шесть раз подряд становилась чемпионом, а похвастаться может только "Копадесолью".
Справедливости ради - эта команда, в то время, когда шесть раз подряд становилась чемпионом, в ЛЧ до 1/4 финала дошла, а в КУ - в полуфинале играла.
А у вас есть похожие результаты в еврокубках, за последние пять лет?
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An Kr
Забавно как крамно-белое кучка всполошилась
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Акжан и Дарын
Это точно Мостовой?)) В первые что то адекватное)
Просто он сказал те же мысли, но уже не о Спартаке, а о Зените, вот вам и нравится
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Валера Скабичевский
Пока в России живой путин и его банда отмороженных гопарей, дорога в современную цивилизацию по всем фронтам для нас закрыта. Какая может быть лига чемпионов, о чём вы вообще?
+4
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Акжан и Дарын
Это точно Мостовой?)) В первые что то адекватное)
+10
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Фанат Сан-Марино
И вот как это чудо закончит тренерские курсы?
+11
-9
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1футбол1
А все остальные клубы быди постоянными финалистами евро кубков.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Hong Kil
Да, да, бюджет на тему "Зенит РиодеЖанейро" израсходован, но подвезли под тему "из группы не вышел" и "слабый чемпионат". Болельщики Зенита пьют пиво из золотых кружек и угорают над московскими.
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Roman Roman
Ответ Кот болотный
А ещё была команда, которая шесть раз подряд становилась чемпионом, а похвастаться может только "Копадесолью".
сравни выступления 6-кратных в еврокубках в то время и нонышних 5-кратных в тех же кубках...
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artish186
Ответ Артём Никулин
Ну так все правильно говорит Сашка
некоторые не читают просто о чем новость, лишь бы съязвить, прав Мостовой
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Evgeny Trifonov
Ответ Иван Новиков
До рекорда Спартака 6-0-0 гения надо гонять, как вшивого.
до рекорда 1-18 тоже
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Удар Кержакова
2 раза вышли в ЛЕ, 2 раза заняли 4 место, 1 раз не участвовали. Всё логично.
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Владислав88
Ответ Slavnov
это он про посмешище из первой корзины?
Посмешище из первой корзины - это Спартак с Мариборе и 0:7 от Ливерпуля. И всё это из первой корзины было
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Александр Баскаков
Так правильно,если такие как ЦСКА и Спартак будут сливать весну Россия не то что в топ-5 ,она из-за таких недоклубов и в топ 10 не попадет
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Владислав88
То есть Франция и Я германия не в топ-5 оказывается? Спартак в статусе чемпиона вообще Марибор дважды обыграть не мог, и 0:7 отхватывал. И ЦСКА с Локо в статусах чемпионов 4-е места в группе занимали. Или это другое?
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TheSportNik
Ну если укомплектовать составы российских клубов бразильцами и аргентинцами, то есть латиносами, то РПЛ стане ведущей лигой Европы, так как именно эти футболисты делают результаты на поле.
Это как в хоккее укомплектовать нашими ребятами условно Эфиопию, так она закатает в лед Латвию или Венгрию, которые участвуют в чемпионате мира в классе А.
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Светлана М
Ну неужели никогда! Вообще безнадёжно все навсегда?
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Дмитрий9779
Привет одному клубу, "любителям"слитых квалификаций.
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Александр Кудрявцев
Вот тут соглашусь с ним
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Иван Овчинников
Ответ ГШ68
Справедливости ради - эта команда, в то время, когда шесть раз подряд становилась чемпионом, в ЛЧ до 1/4 финала дошла, а в КУ - в полуфинале играла. А у вас есть похожие результаты в еврокубках, за последние пять лет?
Да, только для того, чтобы выйти в 1/4 ЛЧ Спартаку хватило опередить в группе Легию, Русенборг и Блэкберн.
А для полуфинала КУ – вылететь из квалы ЛЧ от Кошице, а потом выбить Сьон, Вальядолид, Карлсруэ и Аякс.

Один в один по уровню с современными еврокубками.
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