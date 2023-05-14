Александр Мостовой: «Россия в топ-5 лиг Европы никогда не попадет. У нас одна команда выигрывает 5 лет подряд, а в Европе из группы не выходит 4 года»

Александр Мостовой считает, что Мир РПЛ никогда не попадет в топ-5 лиг Европы.

«Первые пять топ-чемпионатов не берем. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее – во Франции или .

Есть Португалия, . Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда [« »] выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года.

Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы чемпионов, а мы – ничего. Значит, мы ниже португальцев.

Турки? Турецкий чемпионат тоже сильный, посмотрите, сколько турков играет в иностранных чемпионатах. У нас туда уехал и все – посадили на лавку. Сюда вернулся – и снова лучший нападающий.

Это же футбольные вещи, я не придумываю. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», – сказал бывший полузащитник сборной России.