Александр Мостовой: «Россия в топ-5 лиг Европы никогда не попадет. У нас одна команда выигрывает 5 лет подряд, а в Европе из группы не выходит 4 года»
Александр Мостовой считает, что Мир РПЛ никогда не попадет в топ-5 лиг Европы.
«Первые пять топ-чемпионатов не берем. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Еще бы поспорил, где тяжелее – во Франции или Испании.
Есть Португалия, Голландия. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда [«Зенит»] выигрывает все пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года.
Ясно, что в первую пятерку мы никогда не попадем. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы Лиги чемпионов, а мы – ничего. Значит, мы ниже португальцев.
Турки? Турецкий чемпионат тоже сильный, посмотрите, сколько турков играет в иностранных чемпионатах. У нас Артем Дзюба туда уехал и все – посадили на лавку. Сюда вернулся – и снова лучший нападающий.
Это же футбольные вещи, я не придумываю. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Это когда Спартак ставил свои бессмертные рекорды 0-0-6 и 1-18, а все остальные год за годом вылетали в первых же раундах.
Кстати, питерских в РФС тогда не было ни одного человека.
А у вас есть похожие результаты в еврокубках, за последние пять лет?
Это как в хоккее укомплектовать нашими ребятами условно Эфиопию, так она закатает в лед Латвию или Венгрию, которые участвуют в чемпионате мира в классе А.
А для полуфинала КУ – вылететь из квалы ЛЧ от Кошице, а потом выбить Сьон, Вальядолид, Карлсруэ и Аякс.
Один в один по уровню с современными еврокубками.