Флорентино Перес: «За последние 13 лет «Реал» выиграл 50 титулов: 25 в футболе и 25 в баскетболе. Это один из циклов величайших спортивных успехов в нашей истории»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Реал чемпионат Испании Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес высказался об успехах «Реала» за последние годы.

«Мы являемся свидетелями одного из циклов величайших спортивных успехов в нашей истории, как в футболе, так и в баскетболе. За последние 13 лет мадридский «Реал» выиграл 50 титулов: 25 в футболе и 25 в баскетболе. Среди них 5 кубков футбольной Лиги чемпионов и 3 кубка баскетбольной Евролиги.

Поэтому мы очень гордимся тем, чего удалось достичь благодаря таланту некоторых игроков и тренеров, которые уже являются легендами мадридского «Реала» и мирового спорта. Наши команды четко отражают наши ценности: труд, самопожертвование, совершенствование, дух товарищества, уважение, честную игру, смирение и единство», – сказал президент «Реала».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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15 комментариев
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5 кубков ЛЧ за 9 лет, финансовая и спортивная стабильность, топовая академия, обновление легендарного «Бернабеу»
Горжусь, что уже 16й год болею за «Мадрид»!
Спасибо, Дон Фло!🤍
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один из величайших президентов в истории
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Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Последний чемпион мира откуда, не подскажешь? А лучший игрок мира? А последние 5 наград MVР НБА кому ушли?
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-2
+22
Горжусь их тремя лч 16-18! Показали достойный уровень!
+9
-5
+4
Да, достижения Мадрида впечатляют. Надеюсь следующие 15 лет будут не менее удачными. Флорентином хоть и ругают в последнее время за трансферную политику, тем не менее это великий президент, один из лучших в истории. Столько трофеев записал на свой счет, реконструировал стадион, сократил существенно долг клуба.
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+4
Ответ JENNINGS
5 кубков ЛЧ за 9 лет, финансовая и спортивная стабильность, топовая академия, обновление легендарного «Бернабеу» Горжусь, что уже 16й год болею за «Мадрид»! Спасибо, Дон Фло!🤍
Дон здорового человека👍🏻
+4
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Реал за последние 10 лет выиграл ЛЧ столько, сколько Барса за всю свою историю.
+6
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+3
Ответ JENNINGS
5 кубков ЛЧ за 9 лет, финансовая и спортивная стабильность, топовая академия, обновление легендарного «Бернабеу» Горжусь, что уже 16й год болею за «Мадрид»! Спасибо, Дон Фло!🤍
То же чувство, только у меня уже 21й подходит к концу. Ох как летит время.
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Ниче, я в Баскетбольном менеджере начал играть за Эстудиантес, так что хана вашей гегемонии)
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Грандиозно!
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