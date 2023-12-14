Флорентино Перес: «За последние 13 лет «Реал» выиграл 50 титулов: 25 в футболе и 25 в баскетболе. Это один из циклов величайших спортивных успехов в нашей истории»

Флорентино Перес высказался об успехах «Реала» за последние годы.

«Мы являемся свидетелями одного из циклов величайших спортивных успехов в нашей истории, как в футболе, так и в баскетболе. За последние 13 лет мадридский «Реал» выиграл 50 титулов: 25 в футболе и 25 в баскетболе. Среди них 5 кубков футбольной чемпионов и 3 кубка баскетбольной Евролиги.

Поэтому мы очень гордимся тем, чего удалось достичь благодаря таланту некоторых игроков и тренеров, которые уже являются легендами мадридского «Реала» и мирового спорта. Наши команды четко отражают наши ценности: труд, самопожертвование, совершенствование, дух товарищества, уважение, честную игру, смирение и единство», – сказал президент « ».

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