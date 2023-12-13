Между Пересом и экологами возникла напряженность из-за вырубки деревьев для реконструкции парковки у «Сантьяго Бернабеу»
У президента «Реала» возник конфликт с экологами.
Разногласия возникли из-за вырубки деревьев для обустройства парковки возле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Об этом рассказал журналист Пипи Эстрада в эфире El Chiringuito.
«У Флорентино есть проблема с парковкой на «Бернабеу». Между президентом и защитниками окружающей среды существует напряженность из-за деревьев», – сказал Эстрада.
Отмечается, что планы реконструкции парковки и остальной прилегающей территории «Бернабеу» остаются неизменными. У «Реала» есть все разрешения на проведение этих работ.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!