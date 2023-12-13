Между Пересом и экологами возникла напряженность из-за вырубки деревьев для реконструкции парковки у «Сантьяго Бернабеу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу стадионы Экология Футбол

У президента «Реала» возник конфликт с экологами.

Разногласия возникли из-за вырубки деревьев для обустройства парковки возле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Об этом рассказал журналист Пипи Эстрада в эфире El Chiringuito.

«У Флорентино есть проблема с парковкой на «Бернабеу». Между президентом и защитниками окружающей среды существует напряженность из-за деревьев», – сказал Эстрада. 

Отмечается, что планы реконструкции парковки и остальной прилегающей территории «Бернабеу» остаются неизменными. У «Реала» есть все разрешения на проведение этих работ.

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8 комментариев
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Чтобы не делал Перес - всё в итоге делало Реалу лучше. Поэтому пусть рубят и строят, а экологи не там вред экологии ищут.
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@гретатунберг Тут для тебя работа
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Скандалы, интриги, расследования.Показать всё,что скрыто.
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Зачем Пересу вырубать Тчуамени ? Можно же просто продать это полено
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Ответ #SharkTeam
Поди занес местным чинушам и теперь рубит парковую зону. Экологам конечно ничего не светит, ведь если что Перес пойдет в свой "суд Мадрида"
Лучше б он тебе занёс чтобы ты помолчал.
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