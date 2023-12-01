Президент «Реала» сделал комплимент Диего Симеоне по поводу игры его сына.

Форвард « » в среду на 9-й минуте открыл счет в матче 5-го тура группового этапа с « » на « ». «Мадрид» выиграл (4:2) и занял первое место в группе.

посетил презентацию книги президента «Атлетико» , приуроченную к его 75-летию.

На этом мероприятии Перес переговорил с , сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

Президент «Реала» сказал тренеру « »: «Ты должен гордиться». Симеоне-старший рассмеялся и сказал: «Спасибо». Затем Перес спросил у отца про сына: «Сколько ему лет?»

Подробная статистика выступлений 28-летнего Джованни доступна здесь.

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