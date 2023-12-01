Перес сказал Симеоне о голе сына Джованни на «Бернабеу» за «Наполи»: «Ты должен гордиться. Сколько ему лет?»
Президент «Реала» сделал комплимент Диего Симеоне по поводу игры его сына.
Форвард «Наполи» Джованни Симеоне в среду на 9-й минуте открыл счет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». «Мадрид» выиграл (4:2) и занял первое место в группе.
Флорентино Перес посетил презентацию книги президента «Атлетико» Энрике Сересо, приуроченную к его 75-летию.
На этом мероприятии Перес переговорил с Диего Симеоне, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.
Президент «Реала» сказал тренеру «Атлетико»: «Ты должен гордиться». Симеоне-старший рассмеялся и сказал: «Спасибо». Затем Перес спросил у отца про сына: «Сколько ему лет?»
Подробная статистика выступлений 28-летнего Джованни доступна здесь.
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