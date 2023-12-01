Перес сказал Симеоне о голе сына Джованни на «Бернабеу» за «Наполи»: «Ты должен гордиться. Сколько ему лет?»

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Президент «Реала» сделал комплимент Диего Симеоне по поводу игры его сына.

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне в среду на 9-й минуте открыл счет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». «Мадрид» выиграл (4:2) и занял первое место в группе.

Флорентино Перес посетил презентацию книги президента «Атлетико» Энрике Сересо, приуроченную к его 75-летию.

На этом мероприятии Перес переговорил с Диего Симеоне, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

Президент «Реала» сказал тренеру «Атлетико»: «Ты должен гордиться». Симеоне-старший рассмеялся и сказал: «Спасибо». Затем Перес спросил у отца про сына: «Сколько ему лет?»

Подробная статистика выступлений 28-летнего Джованни доступна здесь.

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11 комментариев
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Посмотрел статистику в этом сезоне и сразу понял, почему Диего засмеялся
+48
-3
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Перес думал, што ему 14.
+24
-4
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Дипломатичный президент королевского клуба! Лучший!
+21
-9
+12
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Ответ Zidane2019
Посмотрел статистику в этом сезоне и сразу понял, почему Диего засмеялся
ещё 28 голов и у его сына будет 100 голов в серии а, думаю это достойно и отец может им гордиться.
+9
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+8
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Пересу бы МИДом рулить...)
+7
0
+7
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Ответ Zidane2019
Посмотрел статистику в этом сезоне и сразу понял, почему Диего засмеялся
😂👍.
+8
-1
+7
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Достойный сын своего Отца.💪
0
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