Хамес о переходе в «Реал»: «ПСЖ» и «Сити» сделали более выгодные предложения. Перес позвонил и сказал: «Чего ты хочешь – денег или славы?»

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Сан-Паулу Гарет Бэйл Флорентино Перес Хамес Родригес Футбол

Хамес Родригес рассказал, как Флорентино Перес убедил его перейти в «Реал».

«ПСЖ» и «Сити» хотели меня. Обе команды обратились с предложениями более выгодными, чем у «Реала», но я хотел славы, я хотел в «Реал». Нет ничего лучше «Реала».

Флорентино Перес позвонил мне и сказал, чтобы убедить меня: «Чего ты хочешь – денег или славы?» и тогда я ответил, что все, чего я хочу, – это славы. Он ответил: «Что ж, решено».

Я думаю, что три сезона я был хорош, я забил много голов, первый сезон был очень хорош. За три сезона, которые я провел там, я забил 40 голов и отдал 42 результативные передачи. В первом сезоне я забил 17 голов и сделал 18 ассистов. Для полузащитника...

Кроме того, у меня было три партнера по команде, которые забивали по сорок голов каждый и оставляли мне по одному голу. Это были Бэйл, Карим [Бензема] и Криштиану [Роналду], который забивал по 65 голов в год», – сказал Хамес в эфире канала Pelicanger на Twitch.

Колумбиец перешел из «Монако» в «Реал» после ЧМ-2014, где стал лучшим бомбардиром. Сейчас он выступает за бразильский «Сан-Паулу».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Evgen_Hazard
Так получается он не выбрал ничего
почему же? статистика приличная, забил множество красивых голов. если спросить у фанатов реала о хамесе, то большинство будет положительно о нем отзываться
+59
-8
+51
Ответ Born is the King
А ведь хорошо старина Перес промыл мозги юному Хамесу пафосом. В итоге главный талант ЧМ14 докатился и до чемпионатов Катара и Греции
В этом виноват сам Хамес, а не Перес
+45
-7
+38
Перец Азару:" чего ты хочешь Зм в Челси или завершить карьеру в реале"?!
+35
-7
+28
Ответ WESTERN-
В итоге утрерованно но не денег ни славы. Не был каким то значимым звеном в Реале
2 лч взял, все кроме кубка в Испании выиграл, клубный ЧМ взял. да и денег прилично заработал. был топ игроком в реале миним сезон. дальше тоже неплохая карьера,2 победитель чемпионата Германии. вообще приличные достижения
+10
0
+10
Так получается он не выбрал ничего
+28
-19
+9
Хамес: а я хотел в Эвертон
+6
0
+6
Ответ Evgen_Hazard
Так получается он не выбрал ничего
Можно подумать он за корзинку бобов играл в Реале.
+9
-3
+6
Занятные тут коменты. Родригес в Мадриде взял две ЛЧ, красивых голов назабивал, голевых наотдавал. Статистика хорошая. Да, потом проиграл конкуренцию, сел на банку, дальше уехал за новыми вызовами, а потом и доигрывать. Но это никак не отменяет факта, что период Хамеса в Мадриде вряд ли можно считать неудачным.
+6
-1
+5
Так-то он нормально в реале по банкам получал, нечего прибедняться) ну и одно время действительно играл как Мегатоп. Другой разговор, что реал как лакмусовая бумажка и не каждый топарь там себя проявит. Тут ещё и менталитет нужен
+2
0
+2
В итоге утрерованно но не денег ни славы. Не был каким то значимым звеном в Реале
+4
-2
+2
А ведь хорошо старина Перес промыл мозги юному Хамесу пафосом. В итоге главный талант ЧМ14 докатился и до чемпионатов Катара и Греции
+23
-21
+2
Кстати, Хамес с Реалом выиграл 2 Ла Лиги и 2 ЛЧ
+2
-1
+1
Ответ Evgen_Hazard
Так получается он не выбрал ничего
один из множества латиносов.
+1
0
+1
Ответ Имя Фамилия
В итоге ни денег, ни славы. ПСЖ вместо него взял Ди Марию, Сити взял Де Брюйне, а этот в 29 лет уехал в Аль-Райян. Слушайте перца чаще.
в том, что у него карьера не получилась долгой, виноват перес?
+4
-3
+1
Ответ Имя Фамилия
У Хамеса при Анчелотти был супер сезон 26 Г+П за 29 матчей. Потом с бодуна перец решил уволить Анчи, и позвать Бенитеса. Какая вина Хамеса в том, что пришёл какой-то лысый физрук и зачморил его просто за то, что ему не нравится это амплуа? При том что сам отыграл в нём всю карьеру. Хамес мог построить топ карьеру как у Ди Марии или КДБ, вместо этого уехал в мадридское кладбище талантов и построил карьеру как у Бэйла и Азара.
странный ты чувак. в ситуации с азаром и бейлом в чем вина реала? у бейла, я считаю, карьера в реале получилась прекрасной
+1
0
+1
Ответ che kaif
Перец Азару:" чего ты хочешь Зм в Челси или завершить карьеру в реале"?!
То что Азар так закончил карьеру виноват исключительно Азар.
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Занятные тут коменты. Родригес в Мадриде взял две ЛЧ, красивых голов назабивал, голевых наотдавал. Статистика хорошая. Да, потом проиграл конкуренцию, сел на банку, дальше уехал за новыми вызовами, а потом и доигрывать. Но это никак не отменяет факта, что период Хамеса в Мадриде вряд ли можно считать неудачным.
Это точно. Тут проблема была больше в том , что Реал играл по схеме 4-3-3 , а такие игроки ,как Хамес ,Иско под нее не подходят.Но это не отменяет факта их волшебства)
0
0
0
Ответ leon01
я помню Реал слили его в Баварию....и был плов л.ч и встречались именно они, Хамез мечтал что Реал его вернёт,были разговоры...и играл он так себе если не сказать жёстче...против бывших..и когда оставалось совсем немного времени до конца и Баварии очень нужен был гол....они просто наседали на Реал...игрок Реала упал и остался лежать....судья не остановил игру...была острая практически голевая атака...мяч попал к Хамесу и тот....просто отправил его в аут и это был конец. Уебан
побольше точек)
0
0
0
Ответ Perror
85 игр за 6 лет? по 14 игр за сезон?) да первы сезон были хорошим, а потом игрок запаса, интересно, приятно получать командные награды, при этом особо не участвуя в достижении этой награды? Да, денег заработал, да, приличные достижения, но был в тени других выдающихся игроков, хотя мог бы заиграть в каком-нибудь другом клубе и стать там системообразующим игроком и показывать отличный результат, хотя, честно говоря, не знаю куда бы отлично вписался Хамес)
ну тут сразу столько комментариев, как будто по игре Йович времен реала, а по достижениям вообще 0. ну не раскрылся, но и поленом не был, с его позицией сейчас реально трудно вписаться. в целом хорошая карьера, и в сборной все ещё хорош
0
0
0
Ответ Xabi Alonso78
Кстати, Хамес с Реалом выиграл 2 Ла Лиги и 2 ЛЧ
Сидя на лавке
У Черышева есть ЛЧ и ЛЕ за один сезон
0
0
0
Ответ KiNG_K
2 лч взял, все кроме кубка в Испании выиграл, клубный ЧМ взял. да и денег прилично заработал. был топ игроком в реале миним сезон. дальше тоже неплохая карьера,2 победитель чемпионата Германии. вообще приличные достижения
85 игр за 6 лет? по 14 игр за сезон?) да первы сезон были хорошим, а потом игрок запаса, интересно, приятно получать командные награды, при этом особо не участвуя в достижении этой награды?
Да, денег заработал, да, приличные достижения, но был в тени других выдающихся игроков, хотя мог бы заиграть в каком-нибудь другом клубе и стать там системообразующим игроком и показывать отличный результат, хотя, честно говоря, не знаю куда бы отлично вписался Хамес)
+2
-2
0
Ответ che kaif
Перец Азару:" чего ты хочешь Зм в Челси или завершить карьеру в реале"?!
Перес спросил не надоели ли тебе бургеры Лондона, у нас вкуснее. Азар:решено Мадрид
0
0
0
Ответ Evgen_Hazard
Так получается он не выбрал ничего
это ты ничего не выбрал, Азар(((
0
0
0
Денег или скамейки?
0
0
0
В итоге выбрал деньги похоже, потому как славы не было и нет. Максиму запомнился парой голов крутых на ЧМ и продажей трусов.
+1
-1
0
Судя по тому что после Реала особо не был хорош, не понимаю местных комментаторов
+1
-1
0
В итоге выбрал судейский полит проект - Клаттенбург и Кашшаи не дадут соврать
+7
-7
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий