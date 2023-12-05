Хамес о переходе в «Реал»: «ПСЖ» и «Сити» сделали более выгодные предложения. Перес позвонил и сказал: «Чего ты хочешь – денег или славы?»

Хамес Родригес рассказал, как Флорентино Перес убедил его перейти в «Реал».

« » и « » хотели меня. Обе команды обратились с предложениями более выгодными, чем у « », но я хотел славы, я хотел в «Реал». Нет ничего лучше «Реала».

позвонил мне и сказал, чтобы убедить меня: «Чего ты хочешь – денег или славы?» и тогда я ответил, что все, чего я хочу, – это славы. Он ответил: «Что ж, решено».

Я думаю, что три сезона я был хорош, я забил много голов, первый сезон был очень хорош. За три сезона, которые я провел там, я забил 40 голов и отдал 42 результативные передачи. В первом сезоне я забил 17 голов и сделал 18 ассистов. Для полузащитника...

Кроме того, у меня было три партнера по команде, которые забивали по сорок голов каждый и оставляли мне по одному голу. Это были Бэйл, Карим [Бензема] и [Роналду], который забивал по 65 голов в год», – сказал Хамес в эфире канала Pelicanger на Twitch.

Колумбиец перешел из «Монако» в «Реал» после ЧМ-2014, где стал лучшим бомбардиром. Сейчас он выступает за бразильский «Сан-Паулу».

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