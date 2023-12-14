Аллегри о борьбе за скудетто: «В начале сезона было бы трудно предсказать, что у нас будет такая дуэль с «Интером». Но пока еще рано говорить о чем-то большем»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

После 15 проведенных туров «Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Первым идет «Интер» с 38 баллами. 

«Моя личная цель ничего не значит, важна цель команды. До конца первого круга осталось четыре матча, затем мы подведем его итоги.

В начале сезона было бы трудно предсказать, что у нас будет такая дуэль с «Интером», но пока еще рано [говорить о чем-то большем]. Мы должны твердо стоять на ногах и сохранять баланс: отрицательный результат может негативно повлиять на будущее. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло», – сказал главный тренер «Юве». 

В 16-м туре чемпионата Италии «бьянконери» встретятся с «Дженоа». Матч состоится завтра, 15 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. 

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8 комментариев
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Так с самого начала было понятно, что Ювентус главный конкурент Интера. Отсутствие еврокубков даёт серьезное преимущество перед нестабильными Миланом и Наполи
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Ответ MAKS$$
В Ювентусе сейчас не готовы к Чемпионству, Интер намного сильнее, составом и сыгранностью, но Ювентус очень силён ментально, для Ювентуса главная победа и все всегда делают максимум для результата, так что посмотрим, Алегри явно смог сплотить команду, даже когда лидеры команды ( Влахович, Киеза..) не могут забить, на помощь приходят защитники (Данило, Бремер и особенно Гатти) так что команда в порядке и возможно что даже с таким мощным соперником как Интер (всё таки у Миланцев есть ЛЧ и там их ждут очень тяжелее матчи а Ювентус только для матча Серии А будет готовится)Ювентус может побороться, посмотрим, будет очень интересно 🤔
Интер сильнее только центром поля, поэтому Юве, чтоб бороться за скудетто, нужно зимой покупать качественного опытного цп в комплект к Локателли и Рабьо
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В Ювентусе сейчас не готовы к Чемпионству, Интер намного сильнее, составом и сыгранностью, но Ювентус очень силён ментально, для Ювентуса главная победа и все всегда делают максимум для результата, так что посмотрим, Алегри явно смог сплотить команду, даже когда лидеры команды ( Влахович, Киеза..) не могут забить, на помощь приходят защитники (Данило, Бремер и особенно Гатти) так что команда в порядке и возможно что даже с таким мощным соперником как Интер (всё таки у Миланцев есть ЛЧ и там их ждут очень тяжелее матчи а Ювентус только для матча Серии А будет готовится)Ювентус может побороться, посмотрим, будет очень интересно 🤔
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Юве надо с бчк поменяться тренерами.
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Ответ Fern707
Интер сильнее только центром поля, поэтому Юве, чтоб бороться за скудетто, нужно зимой покупать качественного опытного цп в комплект к Локателли и Рабьо
Било бы очень круто у Ювентуса явно состав слабее, полузащита особенно конечно но не сказал бы что или в атаке или оборона или даже вратарь у Ювентуса сильнее чем у Миланцев, так что усилить команду надо, особенно Полузащиту согласен
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Ответ MAKS$$
Било бы очень круто у Ювентуса явно состав слабее, полузащита особенно конечно но не сказал бы что или в атаке или оборона или даже вратарь у Ювентуса сильнее чем у Миланцев, так что усилить команду надо, особенно Полузащиту согласен
Все остальные позиции не сильнее, но и не слабее. +/- на одном уровне
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Ответ Fern707
Все остальные позиции не сильнее, но и не слабее. +/- на одном уровне
Может и так, но..Влаховичу и Киезе это нужно доказать, что они не хуже Тюрама-Лаутаро, а в зашите.. Гатти Данило и Бремер для меня одно из лучших линии защити в мире но им тоже надо доказывать что они такие, так что пока состав Интера выглядит очень мощно, а состав Юве это ребята которым многое надо доказывать
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