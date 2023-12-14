Аллегри о борьбе за скудетто: «В начале сезона было бы трудно предсказать, что у нас будет такая дуэль с «Интером». Но пока еще рано говорить о чем-то большем»

Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

После 15 проведенных туров « » занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Первым идет « » с 38 баллами.

«Моя личная цель ничего не значит, важна цель команды. До конца первого круга осталось четыре матча, затем мы подведем его итоги.

В начале сезона было бы трудно предсказать, что у нас будет такая дуэль с «Интером», но пока еще рано [говорить о чем-то большем]. Мы должны твердо стоять на ногах и сохранять баланс: отрицательный результат может негативно повлиять на будущее. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло», – сказал главный тренер «Юве».

В 16-м туре чемпионата Италии «бьянконери» встретятся с «Дженоа». Матч состоится завтра, 15 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

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