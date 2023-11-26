«Юве» полон решимости, но «Интер» играет лучше. Эти команды будут бороться за чемпионство, отсутствие еврокубков может помочь туринцам». Липпи о матче

Марчелло Липпи поделился ожиданиями от матча «Ювентус» – «Интер».

Команды встретятся в 13-м туре Серии А. На данный момент «нерадзурри» лидируют в таблице, набрав 31 очко. «Юве» идет вторым, отставая на 2 очка.

«Я ожидал, что «Юве» и « » будут на вершине, но и другие команды тоже, честно говоря. Но кажется, что они несколько отстают. Возможно, они немного приблизятся, но я думаю, что за чемпионство будут бороться эти два клуба.

В «Юве» мне нравится твердость – у них нет впечатляющей тактики, но они полны решимости. «Интер» играет лучше и очень силен.

Будет интересно понаблюдать за их встречей. Аллегри показал, что строит крепкие команды, показывает, что у него есть способность справляться с этим.

Думаю, отсутствие [у «Ювентуса»] нет еврокубковых матчей может сказаться положительно, если только «Интер» не получит психологический толчок от продвижения раунд за раундом в еврокубках. Но подготовка к матчам без игр в середине недели очень помогает», – сказал экс-тренер « » и сборной Италии в эфире Sky Sport.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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