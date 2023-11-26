«Юве» полон решимости, но «Интер» играет лучше. Эти команды будут бороться за чемпионство, отсутствие еврокубков может помочь туринцам». Липпи о матче

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Марчелло Липпи Массимилиано Аллегри Футбол

Марчелло Липпи поделился ожиданиями от матча «Ювентус» – «Интер».

Команды встретятся в 13-м туре Серии А. На данный момент «нерадзурри» лидируют в таблице, набрав 31 очко. «Юве» идет вторым, отставая на 2 очка.

«Я ожидал, что «Юве» и «Интер» будут на вершине, но и другие команды тоже, честно говоря. Но кажется, что они несколько отстают. Возможно, они немного приблизятся, но я думаю, что за чемпионство будут бороться  эти два клуба.

В «Юве» мне нравится твердость – у них нет впечатляющей тактики, но они полны решимости. «Интер» играет лучше и очень силен.

Будет интересно понаблюдать за их встречей. Аллегри показал, что строит крепкие команды, Индзаги показывает, что у него есть способность справляться с этим.

Думаю, отсутствие [у «Ювентуса»] нет еврокубковых матчей может сказаться положительно, если только «Интер» не получит психологический толчок от продвижения раунд за раундом в еврокубках. Но подготовка к матчам без игр в середине недели очень помогает», –  сказал экс-тренер «Ювентуса» и сборной Италии в эфире Sky Sport.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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3 комментария

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d.xoxlov
Отсутствие еврокубков может "вылезти" только ближе к апрелю. Сейчас ещё только потерять всё можно, но никак не выиграть что-то.
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Roman_111
Ответ ya_za_ac_milan
Непонимаю типов которые опираясь на данные турнирной таблицы за 13 туров уже пишут о том, что Интер и Юве поделят первое и второе место. Я не говорю о многоуважаемом мною Липпи, а о тех, кто топит за Милан и пишет, что Интер и Юве нам уже не догнать. Ещё только треть чемпионата прошла, ещё всё может сильно измениться. По ощущениям Ювентус, да и по игре это видно- перебирает очки. Это 4-5 команда чемпионата, но Аллегри скорее всего благодаря прагматизму и отсутствию еврокубков - войдет в топ 3 с Юве. Интер это калиф на час. Да они много очков набрали, но против слабых команд в основном и в 70 процентах матчей выигрывали за счет огненной формы Лаутаро и Тюрама. Ну не переигрывает Интер своих оппонентов, а значит перебор очков тоже имеет место быть. Я вообще не удивлюсь если Интер проиграет и Наполи и Юве. Тогда они в принципе сравняются с Юве и Миланом по очкам. Милану в свою очередь дико не везет в одних матчах, но есть матчи где мы берем 3 очка не по игре. У нас нет перебора по очкам, но за счет того что мы прошли дичайший график как в чемпионате, так и в ЛЧ- мы начнем потихоньку догонять лидеров, остались более менее слабые соперники. Также и с Наполи- пришел новый старый тренер, который тоже усилит игру Наполи. Я думаю к весне не будет явного лидера чемпионата. Победит в чемпионате та команда, у которой больший потенциал по улучшению своей игры. Милан и Наполи точно прибавят по игре, у Интера нет запаса, они лучше точно не заиграют, а хуже вполне вероятно. Юве будет брать свои очки при отсутсвии качества игры. Это Аллегри.
🤦🏻‍♂️
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