«Интер» продлил серию без поражений до 10 матчей, «Ювентус» – до 8. Они сыграли вничью – 1:1

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Интер» и «Ювентус» продлили серии без поражений, сыграв вничью.

Матч команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри в 13-м туре Серии А завершился со счетом 1:1.

Миланцы в последний раз проигрывали 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор у них 8 побед и 2 ничьих во всех турнирах.

Последнее поражение туринцев – тоже от «Сассуоло» (2:4) 23 сентября), затем – 6 побед и 2 ничьих.

«Интер» лидирует в Серии А с 32 очками, «Ювентус» идет следом за ним с 30 баллами.

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22 комментария

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Анри Карлайл
На второй тайм могли и не выходить обе команды..
Позорище. Таких противостояний два за сезон, а они выходят ничью катать, абы что не вышло..
+30
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+27
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Анри Карлайл
Ответ Roman Clark
Жаль Интер не дожал Бусвентус
А он жал, да? А то ни одного момента просто не было.
+22
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<~Inter~>
Ответ Анри Карлайл
На второй тайм могли и не выходить обе команды.. Позорище. Таких противостояний два за сезон, а они выходят ничью катать, абы что не вышло..
Интер то в гостях играл и излишне рисковать не было смысла, когда ты на 1 месте
+11
-6
+5
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Joey Ramone
Очевидно что Ювентус засушил всю эту грядку как обычно. Игра с Миланом была такой же унылой. Хз как такое болото вообще вскрывать.
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фк кабинет
Если это играли лидеры Серии А,то понятно почему сборная Италии попала на Евро с помощью судей.Второй тайм позорище.
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Антинародная Команда
2 тайм это просто ужас
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Val Smith
Ответ <~Inter~>
Интер то в гостях играл и излишне рисковать не было смысла, когда ты на 1 месте
Вот с таким унылым прагматизмом Серия А не наберёт много новых зрителей. Я раз в год-два включаю чтоб убедиться в том что это такое же скучное болото.
+3
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JaguaR4ik
Игра была равна...
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Eziiko
Вполне справедливая ничья,но есть некоторые вопросы к судье
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Claudio_ Caniggia
Лучшего результата и не пожелать, минус 4 оча. В погоню «N»!
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Amico Megobari ®
Ответ Eziiko
Вполне справедливая ничья,но есть некоторые вопросы к судье
не некоторые, их вообще тележка целая
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Roman Clark
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Если это играли лидеры Серии А,то понятно почему сборная Италии попала на Евро с помощью судей.Второй тайм позорище.
В Серии А даже МЮшный Смайлинг заиграл
Медленная лига где даже старый Кварьярелла феерил
+3
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Антинародная Команда
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Брайтон бы стал чемпионом в таком чемпионате
А ты смешной) Даже Арсенал тут чемпионом не стал бы
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