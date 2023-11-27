«Интер» продлил серию без поражений до 10 матчей, «Ювентус» – до 8. Они сыграли вничью – 1:1
«Интер» и «Ювентус» продлили серии без поражений, сыграв вничью.
Матч команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри в 13-м туре Серии А завершился со счетом 1:1.
Миланцы в последний раз проигрывали 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор у них 8 побед и 2 ничьих во всех турнирах.
Последнее поражение туринцев – тоже от «Сассуоло» (2:4) 23 сентября), затем – 6 побед и 2 ничьих.
«Интер» лидирует в Серии А с 32 очками, «Ювентус» идет следом за ним с 30 баллами.
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