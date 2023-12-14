«Ливерпуль» ведет переговоры с «Лейпцигом» о досрочном прекращении аренды Карвалью. В клубе недовольны малым игровым временем хавбека

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Фабиу Карвалью Футбол

«Ливерпуль» хочет досрочно вернуть Фабиу Карвалью из «РБ Лейпциг».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб начал переговоры с «Лейпцигом» о прекращении аренды Карвалью в январе. «Ливерпуль» не устраивает недостаточное количество игрового времени полузащитника.

Вчерашний матч с «Янг Бойз» стал единственным, в котором португалец отыграл 90 минут в составе «Лейпцига». До этого Карвалью отыграл за немецкий клуб лишь 257 минут.

Напомним, арендное соглашение Карвалью с «РБ Лейпциг» действует до конца сезона и не предусматривает права выкупа.

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11 комментариев
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Правильно, на левом фланге все равно играть некому))
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+2
Ответ Дима Громов
я сначало не понял, а потом как понял..)) но всё равно забирать набо, чего мариновать на лавке, пускай сезон в том же шипе доиграет
На самом деле без шуток, если боремся за чемпионство, для ротации нужно больше людей
+2
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+2
Ответ Tahir Turk
Правильно, на левом фланге все равно играть некому))
я сначало не понял, а потом как понял..))
но всё равно забирать набо, чего мариновать на лавке, пускай сезон в том же шипе доиграет
+1
0
+1
Ответ Дима Громов
ну посмотрим, как по мне, полок хватает, а защиту нужно добавлять..
Ну говорили, что интересуются Инкапье из байера, но там тоже за чемпионство борьба, вряд ли он пойдет , а других и не надо наверно
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+1
Ответ Tahir Turk
На самом деле без шуток, если боремся за чемпионство, для ротации нужно больше людей
на левом много кто может играть, правый по слабее мне кажется
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Ответ Дима Громов
на левом много кто может играть, правый по слабее мне кажется
Ну видишь, не зря Клопп всю ле туда цимикаса пихает, чтобы если что был вариант
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Ответ Tahir Turk
Ну видишь, не зря Клопп всю ле туда цимикаса пихает, чтобы если что был вариант
ну посмотрим, как по мне, полок хватает, а защиту нужно добавлять..
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Ответ Tahir Turk
На самом деле без шуток, если боремся за чемпионство, для ротации нужно больше людей
Абсолютно верно, в текущем сезоне с обилием травм лишним не будет. Тем более нет лч, может и апл на горизонте появится.
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Ответ Tahir Turk
Ну говорили, что интересуются Инкапье из байера, но там тоже за чемпионство борьба, вряд ли он пойдет , а других и не надо наверно
можно попробовать Шера из нюкасла потянуть, надёжный, в апл и 31 год опыт. но он там кэп и проект денежный...
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Ответ Дима Громов
можно попробовать Шера из нюкасла потянуть, надёжный, в апл и 31 год опыт. но он там кэп и проект денежный...
Не возьмут в Ливерпуль старше 30 никого, к сожалению, вариантов так то немало
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