«Ливерпуль» ведет переговоры с «Лейпцигом» о досрочном прекращении аренды Карвалью. В клубе недовольны малым игровым временем хавбека
«Ливерпуль» хочет досрочно вернуть Фабиу Карвалью из «РБ Лейпциг».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб начал переговоры с «Лейпцигом» о прекращении аренды Карвалью в январе. «Ливерпуль» не устраивает недостаточное количество игрового времени полузащитника.
Вчерашний матч с «Янг Бойз» стал единственным, в котором португалец отыграл 90 минут в составе «Лейпцига». До этого Карвалью отыграл за немецкий клуб лишь 257 минут.
Напомним, арендное соглашение Карвалью с «РБ Лейпциг» действует до конца сезона и не предусматривает права выкупа.
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но всё равно забирать набо, чего мариновать на лавке, пускай сезон в том же шипе доиграет