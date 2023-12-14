«Ливерпуль» ведет переговоры с «Лейпцигом» о досрочном прекращении аренды Карвалью. В клубе недовольны малым игровым временем хавбека

«Ливерпуль» хочет досрочно вернуть Фабиу Карвалью из «РБ Лейпциг».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб начал переговоры с «Лейпцигом» о прекращении аренды Карвалью в январе. « » не устраивает недостаточное количество игрового времени полузащитника.

Вчерашний матч с «Янг Бойз» стал единственным, в котором португалец отыграл 90 минут в составе «Лейпцига». До этого Карвалью отыграл за немецкий клуб лишь 257 минут.

Напомним, арендное соглашение с « » действует до конца сезона и не предусматривает права выкупа.

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