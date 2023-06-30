«Ливерпуль» отдал Карвалью «Лейпцигу» в аренду на год без опции выкупа

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы РБ Лейпциг Фабиу Карвалью Футбол

Полузащитник Фабиу Карвалью ушел из «Ливерпуля» в аренду в «РБ Лейпциг».

Клубы объявили о сделке сроком на один сезон. Аренда португальца не предусматривает опции выкупа.

В 13 матчах прошедшего сезона АПЛ Карвалью забил 2 гола. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

Фото: rbleipzig.com

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
Значит собослай всё ближе. Переговоры продвинулись значительно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melwood- lfc
до февраля месяца добротно выступал. стабильно в ротации появлялся. дальше просто другое игроки вышли на первый план уже...+ Дарвин стал играть чаще справа и Гапко в составе появился
не думаю что это один из тех вариантов, на подобие Уилсона, где пара успешных аренд и хорошая продажа, у нас не так много толковых игроков на краях играет.
так что, надеюсь на хороший апгрейд в новом сезоне и успешное возвращение в клуб)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Гол в ворота Ньюкасла-в памяти
Удачи топарю!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
Ответ dr. cage
Собослаи хочет играть в ЛЧ.. Так что Ливерпуль он скорей всего прокатит на волосатом чезете..
не понаслышке знаешь про езду на волосатых чезетах ? оно и видно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Stewart D.
не понаслышке знаешь про езду на волосатых чезетах ? оно и видно
др кейдж глор МЮ который когда у МЮ дела плохи глорит за Реал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий