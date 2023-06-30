«Ливерпуль» отдал Карвалью «Лейпцигу» в аренду на год без опции выкупа
Полузащитник Фабиу Карвалью ушел из «Ливерпуля» в аренду в «РБ Лейпциг».
Клубы объявили о сделке сроком на один сезон. Аренда португальца не предусматривает опции выкупа.
В 13 матчах прошедшего сезона АПЛ Карвалью забил 2 гола. Подробнее его статистику можно изучить здесь.
Фото: rbleipzig.com
не думаю что это один из тех вариантов, на подобие Уилсона, где пара успешных аренд и хорошая продажа, у нас не так много толковых игроков на краях играет.
так что, надеюсь на хороший апгрейд в новом сезоне и успешное возвращение в клуб)
Удачи топарю!