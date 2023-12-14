Комбаров может возглавить «Спартак-2». Клуб договаривается о переходе игроков из «Звезды»

Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Вторая лига Б Спартак-2 Звезда Санкт-Петербург Футбол

Дмитрий Комбаров может возглавить «Спартак-2».

Экс-игрок «Спартака» с июля 2022 года тренирует петербургскую «Звезду».

По информации Metaratings.ru, «Спартак» ведет переговоры со «Звездой» о переходе части футболистов во вторую команду красно-белых.

Напомним, в мае 2022-го решение о закрытии «Спартака-2» приняли экс-владелец клуба Леонид Федун и экс-спортивный директор Лука Каттани. Сейчас стало известно, что «Лукойл» планирует возродить «Спартак-2».

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8 комментариев
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Зачем игроки из Звезды? Почему не из молодежки? Плюс "дядьками" могли бы быть те, кто в основу не попадает (тот же Джикия, Свинов, Классен, Маслов - если их не продают пока). И практику будут получать, и молодых подтягивать до взрослого уровня, и для продажи потенциальной показывать себя.
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Ну надо смотреть. По игре Дима всегда был игроком думающим, у таких часто получается что-то. Плюс не стал как многие наши ныть и требовать себе лучшие клубы страны, начинает с молодежного, стандартная европейская практика. Почему бы и нет
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Ответ Maxim Yevdokimov
Зачем игроки из Звезды? Почему не из молодежки? Плюс "дядьками" могли бы быть те, кто в основу не попадает (тот же Джикия, Свинов, Классен, Маслов - если их не продают пока). И практику будут получать, и молодых подтягивать до взрослого уровня, и для продажи потенциальной показывать себя.
Сейчас бы Джикии с з/п 2,7 миллиона евро во второй лиге играть)))
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Хорошая новость.
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Кто-чей фармклуб? Я запутался)
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Прощайте стеночки и забегания, приветствуем навесы в любой непонятной ситуации
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Под руководством Комбарова "Звезда" неплохо выступает. Желаю Дмитрию успехов в тренерской карьере. Надеюсь, что сможет вырасти в сильного специалиста.
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Ответ Maxim Yevdokimov
Зачем игроки из Звезды? Почему не из молодежки? Плюс "дядьками" могли бы быть те, кто в основу не попадает (тот же Джикия, Свинов, Классен, Маслов - если их не продают пока). И практику будут получать, и молодых подтягивать до взрослого уровня, и для продажи потенциальной показывать себя.
А какой Вы думаете средний возраст у Звезды? Правильный ответ 20.6 лет. У Звезды есть реально интересные молодые игроки. Ага, так и вижу, как Джикия, Свинов и Классен играют во Второй лиге против каких-нибудь Луки-Энергия гыгыгы
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