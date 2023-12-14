Комбаров может возглавить «Спартак-2». Клуб договаривается о переходе игроков из «Звезды»
Дмитрий Комбаров может возглавить «Спартак-2».
Экс-игрок «Спартака» с июля 2022 года тренирует петербургскую «Звезду».
По информации Metaratings.ru, «Спартак» ведет переговоры со «Звездой» о переходе части футболистов во вторую команду красно-белых.
Напомним, в мае 2022-го решение о закрытии «Спартака-2» приняли экс-владелец клуба Леонид Федун и экс-спортивный директор Лука Каттани. Сейчас стало известно, что «Лукойл» планирует возродить «Спартак-2».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!