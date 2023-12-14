Комбаров может возглавить «Спартак-2». Клуб договаривается о переходе игроков из «Звезды»

Дмитрий Комбаров может возглавить «Спартак-2».

Экс-игрок « » с июля 2022 года тренирует петербургскую « ».

По информации Metaratings.ru, «Спартак» ведет переговоры со «Звездой» о переходе части футболистов во вторую команду красно-белых.

Напомним, в мае 2022-го решение о закрытии «Спартака-2» приняли экс-владелец клуба Леонид Федун и экс-спортивный директор Лука Каттани. Сейчас стало известно, что «Лукойл» планирует возродить « ».

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