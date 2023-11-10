Комбаров о долге перед налоговой в 860 000 рублей: «Бред. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!»

Дмитрий Комбаров опроверг слухи про задолженность по налогам.

Телеграм‑канал «Мутко против» сообщил сегодня, что у Комбарова есть задолженность перед государством в 860 тысяч рублей, долг планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать до момента оплаты.

Также утверждалось, что у брата , , есть долг перед налоговой 3,5 тысячи рублей.

«Все это бред, большинство людей в России оплачивают налоги до 1 декабря. Ничего противозаконного я не совершал.

Не знаю, почему про меня это решили написать. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!» – сказал бывший защитник « » Комбаров.

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