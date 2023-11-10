Комбаров о долге перед налоговой в 860 000 рублей: «Бред. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!»

Теги Спартак Кирилл Комбаров Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия деньги Футбол

Дмитрий Комбаров опроверг слухи про задолженность по налогам.

Телеграм‑канал «Мутко против» сообщил сегодня, что у Комбарова есть задолженность перед государством в 860 тысяч рублей, долг планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать до момента оплаты.

Также утверждалось, что у брата Дмитрия, Кирилла Комбарова, есть долг перед налоговой 3,5 тысячи рублей.

«Все это бред, большинство людей в России оплачивают налоги до 1 декабря. Ничего противозаконного я не совершал.

Не знаю, почему про меня это решили написать. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!» – сказал бывший защитник «Спартака» Комбаров.

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11 комментариев

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Зверёк
Ответ Groznyi2024
Давайте так. У кого из людей хорошего среднего и выше среднего класса в России нет долгов перед налоговой? Кроме Путина)
У Мишустина.Налоговая сама платила ему
+7
0
+7
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Вячеслав Припузов
Нормальные такие доходы за один год, он же не опроверг сумму начисленых налогов
+4
0
+4
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Radik_2.0
" Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет... спасибо паспорту и лимиту" добавил Димон
+2
-1
+1
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_BoSToN_44
Ну с новыми всякими нововведениями в налоговой, особенно с енс, всякое бывает
+1
-1
0
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Катя СПб
Я тоже так думала, пока не пришло письмо счастья.
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Северный болельщик
Пусть выставит на аукцион знаменитые отпускные халатики братьев К.
0
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Саша Пушкин
Ответ Вячеслав Припузов
Нормальные такие доходы за один год, он же не опроверг сумму начисленых налогов
Ничего необычного. Они выкупили тогда с братом того медведя и до сих пор сдают его в аренду на детские праздники.
Те, кто хоть раз заказывал медведя в Москве, знают насколько это дорогое удовольствие.
0
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