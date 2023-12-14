Маурицио Сарри: «Хотел бы сыграть с «Барсой» в 1/8 финала ЛЧ. Это был бы прекрасный опыт»

Маурицио Сарри хотел бы сыграть с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я бы хотел встретиться с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, честное слово.

Это был бы мой выбор, ведь я никогда не пересекался с «Барселоной» в качестве тренера. И это был бы прекрасный опыт», – сказал тренер « » Sky Sport.

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