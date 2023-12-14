Маурицио Сарри: «Хотел бы сыграть с «Барсой» в 1/8 финала ЛЧ. Это был бы прекрасный опыт»
Маурицио Сарри хотел бы сыграть с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я бы хотел встретиться с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, честное слово.
Это был бы мой выбор, ведь я никогда не пересекался с «Барселоной» в качестве тренера. И это был бы прекрасный опыт», – сказал тренер «Лацио» Sky Sport.
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Сорри, барсаманы, я и сам барсаман 😆
Чет давно 4-0 на Бернабеу Хави не побеждал, уже полтора года с фигом, долго блин.
А я твоих родителей видел. Классные мужики