Маурицио Сарри: «Хотел бы сыграть с «Барсой» в 1/8 финала ЛЧ. Это был бы прекрасный опыт»

Теги Лацио Барселона серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри хотел бы сыграть с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я бы хотел встретиться с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, честное слово.

Это был бы мой выбор, ведь я никогда не пересекался с «Барселоной» в качестве тренера. И это был бы прекрасный опыт», – сказал тренер «Лацио» Sky Sport.

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30 комментариев
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С самым слабым хочет, хитрюга)
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Все клубы хотят Барсу, но даст она только одному 🤷‍♂️
Сорри, барсаманы, я и сам барсаман 😆
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Самая желанная девушка на дискотеке. 🥰
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Ответ zh_asik
Все клубы хотят Барсу, но даст она только одному 🤷‍♂️ Сорри, барсаманы, я и сам барсаман 😆
даст Баварии?
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Хотелось бы верить, в то, что это для заполнения стадиона и реального спортивного интереса, а не в свете последних матчей каталонцев
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после серии невзрачных игр любая команда сейчас мечтает сыграть с Барсой, потому что уверена что есть большие шансы на победу. Не то, что 10 лет назад
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Ответ dr. cage
К февралю Барса преобразится, всегда так было.. Тем паче, чт в 1/8 почти все соперники для Барсы проходимы на бумаге.. А вот в 1/4 каталонцам немытое очело уже основательно развальцуют.. И единственная надежда для Барси, что к тому времени катарского физкультурника отправят Сдеком обратно в пустыню..
Не, в одной четвертой ждем любимую игрушку Хави - наш риашмадрид.
Чет давно 4-0 на Бернабеу Хави не побеждал, уже полтора года с фигом, долго блин.
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Ответ Provocadeur07
Как фан Реала очень жду Барсу, вас дублем спокойно разложим)
Реал чудом отскочил от полурезерва Барсы. Спокойно разложат они...
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Ответ dr. cage
К февралю Барса преобразится, всегда так было.. Тем паче, чт в 1/8 почти все соперники для Барсы проходимы на бумаге.. А вот в 1/4 каталонцам немытое очело уже основательно развальцуют.. И единственная надежда для Барси, что к тому времени катарского физкультурника отправят Сдеком обратно в пустыню..
Все соперники проходимы? ну против Интера, ПСЖ шансов будет мало. с Лацио и Ред Булл шансы 50% на 50%. и в конечном итоге Барселона будет играть с Копенгаген, так что переживать не надо )))
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Ответ Илнур Кара
Копенгаген?
Я кстати не удивлюсь вообще, они в порядке и в отличие от барсуков, понимают, что делают)
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
даст Баварии?
первые места не выходят на первые места. псж даст.
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мне кажется если Хави заменить на Тен Хага, Барса будет в выигрыше)
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Не знаю, что будет в феврале, но поставь матч Лацио-Барселона на следующую среду и это будет пьяная драка. Две команды, которые играют смело, но некачественно. Атака на атаку, много моментов, много голов-зрелище для нейтральных любителей футбола, но не для фанатов Лацио и Барсы
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Умно....
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Никак халяву ищет ?
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Лучший вариант для Барселоны это попасть в 1/4 на Ман Сити. Пеп думаю, как бывший, обойдется по-джентльменски, и сильно унижать не будет 😃 Главное чтобы не угораздило попасть на Баварию.
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в очередь
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
даст Баварии?
За неимением Ливерпуля.
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Понимаааааем...)
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Самый желанный клуб в плей-офф ЛЧ, его можно понять)
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Ответ Universal1000
А, я тебя помню. Думал ты ждешь очередных перфомансов одного португальского примитивного, унылого, замыкателя сдутого в Аравии, куда его выкинула судьба по итогу исторического декабря 2022, когда Месси стал окончательно лучшим игроком в истории футбола. Но реальчег тож можешь ждать, наших любимых хоселу и старперов модричей 40-летних бгг. Что до эль классик - все упрется разумеется в потери. В более менее близких к оптимальным составах - см. начало 2023 года. Хорошо там Хави вылупил сливочный бачок 3 раза подряд за 3 месяца в 3 разных турнирах на 3-ёх разных стадионах, кайф да? Хави вообще с обоими столичными клубами обращается как с предметами первой необходимости в уборных. Что Симеоне, что Анчелотти выгребают по полной. Это даже забавно, учитывая, что Барселона под ффп Тебаса сидит на минималках сейчас.
Здорово, что помнишь.
А я твоих родителей видел. Классные мужики
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