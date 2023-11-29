Сарри о выходе «Лацио» в плей-офф ЛЧ: «Мы должны найти в себе силы успешнее играть в Серии А»
Маурицио Сарри высказался о выходе «Лацио» в плей-офф Лиги чемпионов.
Главный тренер римлян выразил мнение после матча с «Селтиком» (2:0).
«Этот сезон полная противоположность предыдущему: мы хорошо играем в Европе, но не в чемпионате.
Я ждал такой игры. Атмосфера придает нам сил, но мы должны найти в себе силы успешнее играть в чемпионате», – сказал Сарри.
После 13 туров Серии А «Лацио» занимает в таблице 11-е место.
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