Сарри о выходе «Лацио» в плей-офф ЛЧ: «Мы должны найти в себе силы успешнее играть в Серии А»

Теги Лацио Селтик серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри высказался о выходе «Лацио» в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер римлян выразил мнение после матча с «Селтиком» (2:0).

«Этот сезон полная противоположность предыдущему: мы хорошо играем в Европе, но не в чемпионате.

Я ждал такой игры. Атмосфера придает нам сил, но мы должны найти в себе силы успешнее играть в чемпионате», – сказал Сарри.

После 13 туров Серии А «Лацио» занимает в таблице 11-е место.

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8 комментариев
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окечуква
При всем уважении к Сарри, Лацио нужно собраннее в обороне играть, иначе сольются в плове сразу и без шансов. Для многолетних лидеров клуба типа Андерсона, Иммобиле и Альберто это может быть последний шанс пошуметь на таком уровне.
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Артем Гладских
Поздравляю Лацио! Молодцы ! Особенно запомнился гол Проведеля в ворота Атлетико)
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Вячеслав Смирнов
игры нет, примитив какой то, даже задрыпанный селтик на шару только получилось обыграть...тренера увольнять и трансеферы нужны, нападающих двух минимум и плэймекера нормального
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Ихарь Окенфэйлов
Выходить со второго места это приговор для нынешнего Лацио. В 1/8 будет кто то из лидеров групп, вроде Сити, Баварии или Реала, и тут уж точно без шансов. Но всё равно, выйти из группы это достойно.
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cskamax
Успехов Лацио везде!
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Е.Р.
Ответ Вячеслав Смирнов
игры нет, примитив какой то, даже задрыпанный селтик на шару только получилось обыграть...тренера увольнять и трансеферы нужны, нападающих двух минимум и плэймекера нормального
а может сначала игорьков дать тренеру, а потом уже спрашивать как с умного?
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LokiSp
Ответ окечуква
При всем уважении к Сарри, Лацио нужно собраннее в обороне играть, иначе сольются в плове сразу и без шансов. Для многолетних лидеров клуба типа Андерсона, Иммобиле и Альберто это может быть последний шанс пошуметь на таком уровне.
Кем там нужно собраннее играть? Деду не дают хоть каких-то игроков, способных тащить на двух фронтах в любой момент времени
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Евгений Квасников
Ответ Е.Р.
а может сначала игорьков дать тренеру, а потом уже спрашивать как с умного?
согласен. трансферов даже средних ,на пальцах одной руки можно посчитать. а с таким то составом вот и есть реальное место в СериАле!!!!
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