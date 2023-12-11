Семак о Ренане в запасе: «Растерял игровой тонус. В нем недостаточно уверенности, чтобы выходить в стартовом составе»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак высказался об отсутствии игровой практики у Роберта Ренана.

Последние 6 матчей защитник «Зенита» провел в запасе.

— Почему даже в такой сложной кадровой ситуации с центральными защитниками на поле не выходит Ренан? Готовы ли вы отпустить его зимой?

— Как раз по поводу Ренана предложений на сегодняшний день абсолютно нет. Так же как и по любому другому игроку. Если кого-то что-то не устраивает, конечно, нужно решать вместе с клубом этот вопрос.

Но он игрок молодой, и нестабильность есть у него в этом сезоне. Он достаточно хорошо начал, потом на каком-то этапе Алип стал смотреться лучше. В нынешней ситуации, конечно, он бы мог выйти [в матче с «Пари НН»], но игровой тонус он немножко растерял.

На тех тренировках, которые мы проводим, мы видим, что в нем уверенности недостаточно для того, чтобы выходить сейчас в стартовом составе. Риск достаточно высокий.

Если бы игра складывалась легче, мы, возможно, его выпустили бы. По такой игре лучше было дать возможность сыграть ребятам, у которых игровой тонус на хорошем уровне, – сказал главный тренер «Зенита».

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3 комментария
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Ответ Ростов-на-Дону
Загубили спортсмена в "проекте".
спортс тебя загубил))
+2
0
+2
Честно ответил. Вызывает уважение.

Конечно, хочется, чтобы Ренан куда-то в аренду ушёл. Защитник он рисковый, но явно очень талантливый
+2
-1
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