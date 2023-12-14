«ПСЖ» закончил на 2-м месте в группе ЛЧ 3-й год подряд. Парижан обходили «Сити», «Бенфика» и «Боруссия»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Бенфика Манчестер Сити лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

«ПСЖ» опять не смог занять 1-е место в группе Лиги чемпионов.

Клуб из столицы Франции пропустил вперед себя «Боруссию» в группе F. «ПСЖ» набрал 8 очков, а дортмундская команда – 11.

Парижане закончили групповой этап на 2-м месте 3-й год подряд. В прошлом сезоне их обошла «Бенфика», в позапрошлом – «Манчестер Сити». До этого у «Пари Сен-Жермен» было четыре сезона подряд с 1-м местом по итогам группового этапа.

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4 комментария
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Барса Псж было бы интересно, учитывая особенно фактор Энрике
+3
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+3
Прошлый сезон 2 место и вылет в 1/8 от Баварии.Надеюсь жеребьевка определит Баварию,Сити,Атлетико в этом сезоне нашему ПСЖ.
+2
-1
+1
Ответ Михо
Барса Псж было бы интересно, учитывая особенно фактор Энрике
Тогда у Парижа будет шанс пройти ,нужна баварка реал сити ,что бы в 1/4 мешка не было
+1
0
+1
Ответ Михо
Барса Псж было бы интересно, учитывая особенно фактор Энрике
Учитывать особенно нужно скорее фактор Хави.
0
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