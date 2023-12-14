«ПСЖ» закончил на 2-м месте в группе ЛЧ 3-й год подряд. Парижан обходили «Сити», «Бенфика» и «Боруссия»

«ПСЖ» опять не смог занять 1-е место в группе Лиги чемпионов.

Клуб из столицы Франции пропустил вперед себя «Боруссию» в группе F. « » набрал 8 очков, а дортмундская команда – 11.

Парижане закончили групповой этап на 2-м месте 3-й год подряд. В прошлом сезоне их обошла « », в позапрошлом – « ». До этого у «Пари Сен-Жермен» было четыре сезона подряд с 1-м местом по итогам группового этапа.

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