«ПСЖ» закончил на 2-м месте в группе ЛЧ 3-й год подряд. Парижан обходили «Сити», «Бенфика» и «Боруссия»
«ПСЖ» опять не смог занять 1-е место в группе Лиги чемпионов.
Клуб из столицы Франции пропустил вперед себя «Боруссию» в группе F. «ПСЖ» набрал 8 очков, а дортмундская команда – 11.
Парижане закончили групповой этап на 2-м месте 3-й год подряд. В прошлом сезоне их обошла «Бенфика», в позапрошлом – «Манчестер Сити». До этого у «Пари Сен-Жермен» было четыре сезона подряд с 1-м местом по итогам группового этапа.
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