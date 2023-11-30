«Реал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal, «Ман Сити» и «Арсенал» – в топ-3. «МЮ» – на 21-м месте из 22 оставшихся команд

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Интер Милан Лацио Манчестер Юнайтед Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Португалия Порту Брага высшая лига Нидерланды ПСВ Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген Арсенал рейтинги Наполи РБ Лейпциг Футбол

Интернет-издание Goal опубликовало рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

После 5 проведенных туров 12 команд обеспечили себе места в плей-офф. Еще 10 клубов сохраняют шансы на выход из группы. 

Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом (жирным шрифтом выделены клубы, которые уже вышли в 1/8 финала):

1. «Реал»

2. «Манчестер Сити»

3. «Арсенал»

4. «Бавария»

5. «Интер»

6. «Боруссия» Дортмунд

7. «Барселона»

8. «Атлетико»

9. «Реал Сосьедад»

10. «РБ Лейпциг»

11. ПСВ

12. «Лацио»

13. «Наполи»

14. «Порту»

15. «Копенгаген»

16. «Галатасарай»

17. «ПСЖ»

18. «Шахтер»

19. «Ньюкасл»

20. «Милан»

21. «Манчестер Юнайтед»

22. «Брага».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
главное чтобы не 8:2
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
что тут делает манчестер юнайтед?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Wekil Halylow
что тут делает манчестер юнайтед?
сейчас покурит и уйдет😀
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По мне так тройка это Бавария, Сити, Реал.
У кого будет меньше травм ключевых игроков тот и возьмет ЛЧ.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну не знаю. Сити, когда будет нужно, включит форсаж. Главное, чтобы не в ущерб себе, как часто бывает)))
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ luu
Реал, это тот который без форварда и с Кепой в воротах?, ну да, топ 1 конечно, тут не поспоришь.
С Родриго, Винисиусом и Биллингемом им и не нужен чистый форвард, как оказывается.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ мбупе
Комментарий скрыт
«Реал» ни разу не был замечен в их поддержке, в отличии от кое-кого: https://www.sports.ru/football/1098387080-barsa-opublikovala-emblemu-kluba-na-raduzhnom-fone-v-znak-podderzhki-l.html
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ luu
Реал, это тот который без форварда и с Кепой в воротах?, ну да, топ 1 конечно, тут не поспоришь.
Реал в ЛЧ - это как Севилья в ЛЕ, это их турнир.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан на 20) При условии что может не отобраться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ luu
Реал, это тот который без форварда и с Кепой в воротах?, ну да, топ 1 конечно, тут не поспоришь.
А у тебя прям безоговорочный фаворит есть? Ну поменяй местами первые пять строчек. Суть не изменится, они и будут разыгрывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ luu
Реал, это тот который без форварда и с Кепой в воротах?, ну да, топ 1 конечно, тут не поспоришь.
Вы на МС посмотрите без Родри и КДБ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ мбупе
Комментарий скрыт
😂😂😂Так это фанатом сине-гранатовых надо расстраиваться и сильно. Их клуб всячески 🌈 поддерживает и праздники отмечает. И флаги над стадионом вывешивают. Как сейчас их поклонникам быть? С балконов квартир этот флаг 🌈 придётся снимать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ GuruFutbola
Все возможно
вы то точно знаете🤣🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LeroySaneMCITY
Ты сам тоже, так-то
а я их не уважаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атлетико зря недооценивают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Зизуха
а я их не уважаю
🤝
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПСВ выше Наполи?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ eple
ПСВ выше Наполи?
ну Наполи еще не гарантировал выход в 1/8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Зизуха
дожили, манчестер юнайтед пишут с маленьких букв
Ты сам тоже, так-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ los merengues
Тебя не смущает, что он всю фразу начал с маленькой буквы?
нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Зизуха
дожили, манчестер юнайтед пишут с маленьких букв
Тебя не смущает, что он всю фразу начал с маленькой буквы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Leftdefender
Ну Наполи явно сильнее всяких Сосьедадов, РБЛяйпцигов и ПСВ!
Не факт, Сосьедад в личной встрече может съесть Наполи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ luu
Реал, это тот который без форварда и с Кепой в воротах?, ну да, топ 1 конечно, тут не поспоришь.
Сразу видно вообще не смотрит матчи Реала
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Мансур Абуев
Реал всегда будет фаворит они Кароли ЛЧ
Короли*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ JENNINGS
«Реал» ни разу не был замечен в их поддержке, в отличии от кое-кого: https://www.sports.ru/football/1098387080-barsa-opublikovala-emblemu-kluba-na-raduzhnom-fone-v-znak-podderzhki-l.html
Якуб Янкто, Реал поддержал его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну Наполи явно сильнее всяких Сосьедадов, РБЛяйпцигов и ПСВ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барселона 7-ая, Бавария 4-ая. Хоть здесь справедливо. Подопечная не может быть выше хозяина.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это хорошо, что Интер все лишь пятый ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Реал» - один из главных фаворитов ЛЧ, невзирая на кадровые потери стартового состава. Надеюсь, весной команда не потеряет свою форму! Верим в этот сезон!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий