«Реал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal, «Ман Сити» и «Арсенал» – в топ-3. «МЮ» – на 21-м месте из 22 оставшихся команд

Интернет-издание Goal опубликовало рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

После 5 проведенных туров 12 команд обеспечили себе места в плей-офф. Еще 10 клубов сохраняют шансы на выход из группы.

Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом (жирным шрифтом выделены клубы, которые уже вышли в 1/8 финала):

1. «Реал»

2. « »

3. « »

4. « »

5. «Интер»

6. « » Дортмунд

7. « »

8. «Атлетико»

9. «Реал Сосьедад»

10. «РБ Лейпциг»

11. ПСВ

12. «Лацио»

13. «Наполи»

14. «Порту»

15. «Копенгаген»

16. «Галатасарай»

17. «ПСЖ»

18. «Шахтер»

19. «Ньюкасл»

20. «Милан»

21. «Манчестер Юнайтед»

22. «Брага».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!