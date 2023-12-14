Хави о 2:3 от «Антверпена»: «Я обеспокоен, команда чувствует себя некомфортно. Мы должны исправляться. «Барса» вышла в плей-офф – это было главной целью»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Ориоль Ромеу Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Антверпеном».

Каталонская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

«Я обеспокоен, команда чувствует себя некомфортно. У нас полоса неудачных результатов, мы должны исправляться. Соперники создали много моментов в атаке. Мы должны быть самокритичны.

Несмотря на это, цель была достигнута, теперь мы знаем, что мы первые в группе. И, зная это, нужно совершенствоваться и, прежде всего, знать, что у нас не очень хорошая полоса, но мы продолжаем выступления в этом турнире. 

Мы могли добиться чего-то большего. Мы сыграли не очень хорошо. Ощущения не из приятных, и в концовке нам не повезло. Мы должны двигаться вперед, это самое главное.

В Лиге чемпионов сложно всем. Мы выиграли на выезде у сильнейшего соперника, «Порту», а это непросто. Клуб пережил несколько трудных лет, но сейчас мы в плей-офф, что было главной целью сезона в этом турнире. Мы должны начать снова показывать хороший футбол, и я думаю, что мы это сделаем. 

[Ромеу] начал сезон очень хорошо. Сегодня у него был не самый удачный день, как и у всей команды. У него высокий уровень, и мы должны придать ему уверенности», – сказал Хави

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45 комментариев
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Хм, что-то нет слов про «величие» и доминирование по матчу ..
Это точно Хави сказал ?
+20
-2
+18
Ответ Эркинбек Апаканов
Молодец хотя бы признал, я думал скажет : Мы должны были забить 4-5 голов.
Это завтра
+13
-1
+12
Опять эти дни…
+11
-4
+7
Ответ бек саидов
Хави, ты позоришь великий клуб, освободи место уже , прояви мужество.У Антверпена только одна победа в группе, и это над Барселоной, это позор.
и кто вместо него придёт?
+5
0
+5
Хави, ты позоришь великий клуб, освободи место уже , прояви мужество.У Антверпена только одна победа в группе, и это над Барселоной, это позор.
+10
-5
+5
Хави аут. Приходится это говорить. Это говорят цифры и факты.
+7
-3
+4
Ответ atomio
Ну, над Артетой тоже пару лет всем спорцом угарами… стебали как могли.
Зато Артета не нёс бред про тяжёлую футболку, не жаловался на газон, вроде, и т.д., а Кронке не говорил, что Арсенал точно выиграет чемпионат в отличии от гениального оратора Лапорты)
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Хм, что-то нет слов про «величие» и доминирование по матчу .. Это точно Хави сказал ?
Завтра
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Крылов
Хави аут. Приходится это говорить. Это говорят цифры и факты.
Реально вы считаете, что с таким составом было просто Ла лигу выиграть?
+3
0
+3
Молодец хотя бы признал, я думал скажет : Мы должны были забить 4-5 голов.
+5
-3
+2
Ответ Эркинбек Апаканов
Молодец хотя бы признал, я думал скажет : Мы должны были забить 4-5 голов.
Ты подожди. Еще увидим сегодня-завтра новостей от доминатора)
+3
-1
+2
Ромеу больше нельзя выпускать, чел поплыл, причем уже давно. Надо дать шанс кантере.
+2
-1
+1
Легенда как игрок,и нудный никудышный тренер
+1
0
+1
А где же про детали, которых не хватило, чтобы победить 6-0? Или это завтра ждать, когда помоются?
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Ну, Артета с первой же игры доминировал над всеми
Да ничего подобного) Артета 1.5 года строил сегодняшний Арсенал) а вы ноете уже после пары неудачных выступлений. Хороши болельщики.
+1
0
+1
Ромеу это днище, которых я давненько не видывал. А он Барселоне. Как вообще такое возможно? это же как нужно не любить клуб, чтобы ставить в состав. Хоть на какую игру. Просто ужас
+2
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На кого там попадает Барса? Если там не Копенгаген, то это изи вынос Барсы, но даже Копенгаген способен против такой Барсы поиграть на равных.
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Обеспокоен невыходом в родную лигу европы
+3
-3
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Ответ Bogdan Ermolaev
Ах это сарказм был) ты так серьёзно написал, а теперь вдруг сарказм) удобно наверное, когда тебя ловят, написать "да это сарказм был") и вроде сам уже не такой глупый - САРКАЗМ ЖЕ БЫЛ 😄
Хомлендэр сразу понял мой комментарий. Наверное, дело всё таки в тебе...)
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Ответ Tristan...
Наверное, надо было взять в кавычки слово «доминировали», чтобы сарказм был понятен
Ах это сарказм был) ты так серьёзно написал, а теперь вдруг сарказм) удобно наверное, когда тебя ловят, написать "да это сарказм был") и вроде сам уже не такой глупый - САРКАЗМ ЖЕ БЫЛ 😄
0
0
0
Ответ Bogdan Ermolaev
Да ничего подобного) Артета 1.5 года строил сегодняшний Арсенал) а вы ноете уже после пары неудачных выступлений. Хороши болельщики.
Наверное, надо было взять в кавычки слово «доминировали», чтобы сарказм был понятен
0
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Ответ Tristan...
Ну, Артета с первой же игры доминировал над всеми
Артета - это отдельный разговор. Его слова про доминирование всегда веселят)
0
0
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Ответ Homelender_666
Зато Артета не нёс бред про тяжёлую футболку, не жаловался на газон, вроде, и т.д., а Кронке не говорил, что Арсенал точно выиграет чемпионат в отличии от гениального оратора Лапорты)
Ну, Артета с первой же игры доминировал над всеми
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Только вот что ловить в плей-офф с такой игрой..
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Ответ Pasta
Че за бред ты пишешь, мужик? 10Хага тут поносят страшно, включая меня. В топе комментариев сплошные подколы и издевки над 10Хагом. Защищают его лишь некоторые неадекватные глорики МЮ и хейтеры Роналду. Но когда Хави "лажает", почему нельзя покритиковать и его? Антверпен одна из самых слабых команд в этом розыгрыше ЛЧ. Проигрывать им(неважно какая турнирная ситуация) - это позор. Да и вообще игра Барсы в такой легкой группе - не впечатлила. Ни одного топ-клуба в группе(включая Барсу), и даже не имея конкурентов, как-то жиденько было во многих играх. P.s. Барса улетит от любой команды, кроме Копенгагена. С Копенгагеном 50 на 50, у Барсы есть шансы пройти дальше, но и Гаген способен с ними поиграть.
Я счас заскриню специально твои слова) и ох, если Барса пройдёт дальше 1/8) ноете уже после пары-тройки неудачных выступлений. Глоры недоделанные... Сами недалёкие, но покритиковать кого-то - это первые.
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Ответ Pasta
На кого там попадает Барса? Если там не Копенгаген, то это изи вынос Барсы, но даже Копенгаген способен против такой Барсы поиграть на равных.
какой равных ? проиграет Барса даже Копенгу. самый слабый соперник из 1 корзины
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Ну так это гениально же, для такой команды, как Барса пропустить гол после розыгрыша с центра поля! И проиграть матч за минуту!
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Чего он несет?
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Ахаха, неинтересно.
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дайте чави поработать!
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