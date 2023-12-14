Хави о 2:3 от «Антверпена»: «Я обеспокоен, команда чувствует себя некомфортно. Мы должны исправляться. «Барса» вышла в плей-офф – это было главной целью»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Антверпеном».

Каталонская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я обеспокоен, команда чувствует себя некомфортно. У нас полоса неудачных результатов, мы должны исправляться. Соперники создали много моментов в атаке. Мы должны быть самокритичны.

Несмотря на это, цель была достигнута, теперь мы знаем, что мы первые в группе. И, зная это, нужно совершенствоваться и, прежде всего, знать, что у нас не очень хорошая полоса, но мы продолжаем выступления в этом турнире.

Мы могли добиться чего-то большего. Мы сыграли не очень хорошо. Ощущения не из приятных, и в концовке нам не повезло. Мы должны двигаться вперед, это самое главное.

В Лиге чемпионов сложно всем. Мы выиграли на выезде у сильнейшего соперника, «Порту», а это непросто. Клуб пережил несколько трудных лет, но сейчас мы в плей-офф, что было главной целью сезона в этом турнире. Мы должны начать снова показывать хороший футбол, и я думаю, что мы это сделаем.

[ ] начал сезон очень хорошо. Сегодня у него был не самый удачный день, как и у всей команды. У него высокий уровень, и мы должны придать ему уверенности», – сказал .

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