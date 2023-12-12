Экс-арбитр Федотов об уровне судейства в РПЛ: «В прошлом сезоне каждый тур был скандал – наследие Егорова. Нынешний период очень хороший, его нужно запомнить»
Бывший судья Игорь Федотов позитивно оценил уровень арбитража в Мир РПЛ.
«Сравнивать судейство в нынешнем и прошлом сезонах нет смысла. В предыдущем чемпионате каждый тур был скандал, и это наследие от Александра Егорова, которого сегодня убрали из «Уфы».
Нынешний же период, с июня по декабрь, – очень хороший для судейства и департамента. Его нужно запомнить.
И, я считаю, все выпады про плохое судейство – это попытка подрыва департамента для каких-то отдельных целей. Никак не для улучшения уровня судейства», – сказал Федотов.
В июне 2023 года руководителем департамента судейства РФС был назначен сербский арбитр Милорад Мажич.
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Например Бериша прыгал недалеко от Абаскаля, и хрен на то что ЭСК и КДК сказали что это желтая, местные эксперды решили - красная.... и не гребёт.
Да и говорить что что то в России стало лучше ??????
Сейчас припрется вся Ботоферма "легион жирных эльфов" и научит вас родину любить.
Это очевидно, глядя с любого дивана.