Экс-арбитр Федотов об уровне судейства в РПЛ: «В прошлом сезоне каждый тур был скандал – наследие Егорова. Нынешний период очень хороший, его нужно запомнить»

Бывший судья Игорь Федотов позитивно оценил уровень арбитража в Мир РПЛ.

«Сравнивать судейство в нынешнем и прошлом сезонах нет смысла. В предыдущем чемпионате каждый тур был скандал, и это наследие от Александра Егорова, которого сегодня убрали из «Уфы».

Нынешний же период, с июня по декабрь, – очень хороший для судейства и департамента. Его нужно запомнить.

И, я считаю, все выпады про плохое судейство – это попытка подрыва департамента для каких-то отдельных целей. Никак не для улучшения уровня судейства», – сказал Федотов.

В июне 2023 года руководителем департамента судейства РФС был назначен сербский арбитр Милорад Мажич.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!