Экс-арбитр Федотов об уровне судейства в РПЛ: «В прошлом сезоне каждый тур был скандал – наследие Егорова. Нынешний период очень хороший, его нужно запомнить»

Теги премьер-лига Россия судьи Александр Егоров Милорад Мажич Игорь Федотов Чемпионат.com Футбол

Бывший судья Игорь Федотов позитивно оценил уровень арбитража в Мир РПЛ.

«Сравнивать судейство в нынешнем и прошлом сезонах нет смысла. В предыдущем чемпионате каждый тур был скандал, и это наследие от Александра Егорова, которого сегодня убрали из «Уфы».

Нынешний же период, с июня по декабрь, – очень хороший для судейства и департамента. Его нужно запомнить.

И, я считаю, все выпады про плохое судейство – это попытка подрыва департамента для каких-то отдельных целей. Никак не для улучшения уровня судейства», – сказал Федотов. 

В июне 2023 года руководителем департамента судейства РФС был назначен сербский арбитр Милорад Мажич. 

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14 комментариев
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Судейство отвратительное, постоянно или ошибки, или такие непонятные вещи как Шафеев. В судейском корпусе люди совершенно несоответствующие этой работе, не пригодные к ней.
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Кардинально ничего не изменилось. Может ВАР стали в среднем быстрее просматривать. Никогда и нигде судейство не будет кристальным. На ЛЧ тоже бывают неадекватные решения.
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Федотов вообще в правилах не волокёт.
Наше Спортс-овское аналитеко-экспердное сообщество лучше знает как надо судить.
Например Бериша прыгал недалеко от Абаскаля, и хрен на то что ЭСК и КДК сказали что это желтая, местные эксперды решили - красная.... и не гребёт.
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Ну а сейчас, что ни тур то не скандал. Ну да...
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Лично я никакого прогресса в судействе не увидел. Как было ниже плинтуса так и осталось . И еще: о наказаниях судей, «особо отличившихся», Суд Комитет ничего не сообщает . Круговая порука. Пропускают 2-3 тура. Потом как ни в чем ни бывало заново выходят судить. Жесть. ☹️😡
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Хороший уровень? Шафеев назначает пенальти из ничего в Воронеже при молчании ВАРа или удаление Карасскаля за чистейший подкат с зенитом Кукуяна это хороший уровень судейства?
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Ответ T622222
Реально стало получше и диких ошибок нет точно
Вы что против нашего диванно-экспердного сообщества выступаете ?
Да и говорить что что то в России стало лучше ??????
Сейчас припрется вся Ботоферма "легион жирных эльфов" и научит вас родину любить.
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Ответ Ева Витебская
Федотов вообще в правилах не волокёт. Наше Спортс-овское аналитеко-экспердное сообщество лучше знает как надо судить. Например Бериша прыгал недалеко от Абаскаля, и хрен на то что ЭСК и КДК сказали что это желтая, местные эксперды решили - красная.... и не гребёт.
Да все уже давно поняли, что в КДК и ЭСК - сидят в основном клоуны. Которые подгоняют эпизод, под нужное им решение🤔
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Ответ Vedved
Да все уже давно поняли, что в КДК и ЭСК - сидят в основном клоуны. Которые подгоняют эпизод, под нужное им решение🤔
Более того они в КДК и ЭСК не только подгоняют эпизоды, они формируют эпизоды "под нужное им решение".
Это очевидно, глядя с любого дивана.
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