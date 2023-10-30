Божович об иностранных арбитрах в РПЛ: «Итальянец с красивой прической Розетти был лучший в мире – и то не помог. Не думаю, что судьи из Катара лучше российских»

Миодраг Божович удивлен решением назначать иностранных судей на матчи Мир РПЛ.

Ранее глава ЭСК РФС Павел Каманцев заявил, что в рамках программы обмена в России будут работать арбитры из Катара, Саудовской Аравии и Беларуси.

«В России когда-то являлся главой департамента судейства и инспектирования. Итальянец с красивой прической был самый лучший арбитр в мире – и то не помог. Честно говоря, тогда не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут. Наверняка у катарцев есть хорошие судьи, но не думаю, что они лучше российских.

Признаться, очень удивлен решением РФС. Не считаю, что уровень судейства в России уступает этим странам. Странная тема», – сказал бывший тренер клубов .

Роберто Розетти был главой Департамента судейства и инспектирования РФС с июня 2011 года до декабря 2013-го.

Карасев на матче Роналду – реально благодаря новому договору между РФС и саудовцами

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!