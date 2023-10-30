Божович об иностранных арбитрах в РПЛ: «Итальянец с красивой прической Розетти был лучший в мире – и то не помог. Не думаю, что судьи из Катара лучше российских»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи высшая лига Беларусь высшая лига Катар Миодраг Божович высшая лига Саудовская Аравия Роберто Розетти Футбол

Миодраг Божович удивлен решением назначать иностранных судей на матчи Мир РПЛ.

Ранее глава ЭСК РФС Павел Каманцев заявил, что в рамках программы обмена в России будут работать арбитры из Катара, Саудовской Аравии и Беларуси.

«В России когда-то Роберто Розетти являлся главой департамента судейства и инспектирования. Итальянец с красивой прической был самый лучший арбитр в мире – и то не помог. Честно говоря, тогда не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут. Наверняка у катарцев есть хорошие судьи, но не думаю, что они лучше российских.

Признаться, очень удивлен решением РФС. Не считаю, что уровень судейства в России уступает этим странам. Странная тема», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Роберто Розетти был главой Департамента судейства и инспектирования РФС с июня 2011 года до декабря 2013-го.

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2 комментария

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Direct free kick
Розетти мошенник
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леннорыч-абрамович
Не думаю, что тренеры из Черногории лучше российских.
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