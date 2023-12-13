Ван де Бек хочет перейти в «Айнтрахт», переговоры с «МЮ» об аренде продолжаются. Хавбеком интересовалась «Жирона»

Донни ван де Бек заинтересован в переходе в «Айнтрахт».

Ранее сообщалось, что клуб из заинтересован в аренде нидерландского полузащитника. Интерес к ван де также проявляет « ».

По данным инсайдера , ван де Бек предпочитает перейти в «Айнтрахт». Клубы приближаются к соглашению об аренде 26-летнего полузащитника.

Ван де Бек перешел в « » из «Аякса» в 2020 году. В составе английского клуба он провел 62 матча и забил 2 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.

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