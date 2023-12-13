Ван де Бек хочет перейти в «Айнтрахт», переговоры с «МЮ» об аренде продолжаются. Хавбеком интересовалась «Жирона»

Теги Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига возможные трансферы Жирона Донни ван де Бек Фабрицио Романо Футбол

Донни ван де Бек заинтересован в переходе в «Айнтрахт».

Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта заинтересован в аренде нидерландского полузащитника. Интерес к ван де Беку также проявляет «Жирона».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, ван де Бек предпочитает перейти в «Айнтрахт». Клубы приближаются к соглашению об аренде 26-летнего полузащитника.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году. В составе английского клуба он провел 62 матча и забил 2 гола. Его подробную статистику можно найти здесь

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