«Айнтрахт» может арендовать ван де Бека и лидирует в борьбе за хавбека «МЮ». «Жирона» тоже интересуется игроком

Теги Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига возможные трансферы Жирона Донни ван де Бек Фабрицио Романо Футбол

Донни ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

«Айнтрахт» лидирует в борьбе за подписание 26-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Немецкий клуб хочет взять игрока в аренду, переговоры с манкунианцами продвигаются. 

В аренде нидерландского игрока также заинтересована «Жирона», но испанцы предлагают другие условия сделки. 

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году. В составе английского клуба он провел 62 матча и забил 2 гола. 

Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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18 комментариев
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Бесплатная и скорее всего провальная аренда, а затем уход по окончанию контракта. 50 миллионов на ветер. Все в духе нынешнего МЮ👍🏻
+10
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+8
Ответ Даня Кашеваров
39 миллионов
Сити за меньшие деньги взял Хулиана Альвареса. Реал подписал Родриго и Винисиуса за меньшее или примерно столько же. Я это к тому, что руководство МЮ уже столько раз выбрасывало деньги на ненужных игроков. Насколько я помню Ван Де Бека Сульшер вовсе не хотел. Он просил Грилиша за 70, а ему привезли ВДБ за +-50 и Амада. Оба не принесли клубу никакой пользы
+3
0
+3
Вместе с Ван Де Беком придется покупать его кресло на ОлдТраффорде
+3
-2
+1
Давно пора в МЮ он хоронит свою карьеру
+1
0
+1
надо ехать, они Баварию 5:1 положили, а Бавария сегодня положит МЮ 5:1
+1
0
+1
я вообще забыл о его существовании а ведь он суперперспектвным топом считался, с 2020 года после перехода в мю цена трансфермаркте с 55 миллионов упала сейчас до 10 миллионов
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Бесплатная и скорее всего провальная аренда, а затем уход по окончанию контракта. 50 миллионов на ветер. Все в духе нынешнего МЮ👍🏻
39 миллионов
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Может чемпионат Голландии?
Да причем тут Голландия ? Парень хорошо играл и там и в ЛЧ, потом АПЛ на замену Бруну ясно что он проиграл конкуренцию у Бруну особенно тогда когда Бруну был на пике формы вот и скис сидя пару лет на банку. Я надеюсь что он сможет реанимировать свою карьеру. Просто по человечески жаль парня
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Ответ Red
Бундеслига всё-таки не АПЛ
Может чемпионат Голландии?
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Ответ Только Крылья
в эвертоне тоже не блистал. когда в аренде был
Бундеслига всё-таки не АПЛ
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Ответ Red
Давно пора в МЮ он хоронит свою карьеру
в эвертоне тоже не блистал. когда в аренде был
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В том Аяксе больше всех нравился. Интересно что даже при Хаке не попадал в состав. Хотя когда выходил не самый худший был на поле. Ну и признать ничего особенного. Удачи, зря конечно перешел в МЮ, такое ощущение что преждевременно. Надо было еще в Аяксе по пылить или в команду по прощеидти за практикой.
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В свете последних новостей ожидал, что Айнтрахт арендует МЮ и Жирону.
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В свете последних новостей ожидал, что Айнтрахт арендует МЮ и Жирону.
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Кого же выбрать? Лучший клуб Испании, или клуб, который айнтрахтает все лучшие клубы, что Испании, что Германии?
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Надеюсь владельцы Жироны оценят успехи клуба и будут финансировать клуб хотя бы на уровне 1/2 бюджета МС
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Вот будет номер, если он возьмёт чемпионат Испании)
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