«Айнтрахт» может арендовать ван де Бека и лидирует в борьбе за хавбека «МЮ». «Жирона» тоже интересуется игроком

Донни ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

« » лидирует в борьбе за подписание 26-летнего полузащитника, сообщает . Немецкий клуб хочет взять игрока в аренду, переговоры с манкунианцами продвигаются.

В аренде нидерландского игрока также заинтересована « », но испанцы предлагают другие условия сделки.

Ван де Бек перешел в « » из «Аякса» в 2020 году. В составе английского клуба он провел 62 матча и забил 2 гола.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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