«Айнтрахт» может арендовать ван де Бека и лидирует в борьбе за хавбека «МЮ». «Жирона» тоже интересуется игроком
Донни ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
«Айнтрахт» лидирует в борьбе за подписание 26-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Немецкий клуб хочет взять игрока в аренду, переговоры с манкунианцами продвигаются.
В аренде нидерландского игрока также заинтересована «Жирона», но испанцы предлагают другие условия сделки.
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году. В составе английского клуба он провел 62 матча и забил 2 гола.
Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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