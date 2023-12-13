Стам о тен Хаге в «МЮ»: «Истории с Санчо, Роналду, возможно, Вараном, проблемы с прессой – это говорит не в пользу тренера. Нужно сосредоточиться и не уделять много внимания этим вещам»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Яп Стам премьер-лига Англия Рафаэль Варан Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Яп Стам высказался об Эрике тен Хаге на фоне последних результатов «МЮ».

«Должно быть, он беспокоится и думает о том, что сейчас произойдет. Можно отстранить игроков, но дело еще и в управлении персоналом и работе с игроками. Была история с [Криштиану] Роналду, с [Джейдоном] Санчо, возможно, с Рафаэлем Вараном – не знаю, что там произошло.

Сейчас есть проблема с прессой и запретом журналистам посещать пресс-конференции. Это не говорит в вашу пользу. Нужны тишина и покой, не нужно уделять слишком много внимания другим вещам, таким как [конфликты с] игроками и пресса.

Нужно полностью сосредоточиться, – не думаю, что ему хочется говорить об игроках или о том, что игроки думают о вас как о тренере. Я немного беспокоюсь за него, и было бы здорово, если бы он добился результата», – сказал бывший защитник «МЮ» в подкасте Stick to Football.

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3 комментария
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ппц какого же клоуна назначили тренером в МЮ
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Поплыл лысый, чего уж там.
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Ответ Дима
ппц какого же клоуна назначили тренером в МЮ
Когда назначали, разговоры были совсем иного толка. Мол, наконец-то пришел топ-тренер, а уж после победы в Кубке Лиги и конечном итоговом третьем месте в АПЛ. Ожидания на этот сезон у болельщиков Юнайтед были еще более высокие. Но, как говорится Ваши ожидания - Ваши проблемы (с).
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