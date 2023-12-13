Стам о тен Хаге в «МЮ»: «Истории с Санчо, Роналду, возможно, Вараном, проблемы с прессой – это говорит не в пользу тренера. Нужно сосредоточиться и не уделять много внимания этим вещам»
Яп Стам высказался об Эрике тен Хаге на фоне последних результатов «МЮ».
«Должно быть, он беспокоится и думает о том, что сейчас произойдет. Можно отстранить игроков, но дело еще и в управлении персоналом и работе с игроками. Была история с [Криштиану] Роналду, с [Джейдоном] Санчо, возможно, с Рафаэлем Вараном – не знаю, что там произошло.
Сейчас есть проблема с прессой и запретом журналистам посещать пресс-конференции. Это не говорит в вашу пользу. Нужны тишина и покой, не нужно уделять слишком много внимания другим вещам, таким как [конфликты с] игроками и пресса.
Нужно полностью сосредоточиться, – не думаю, что ему хочется говорить об игроках или о том, что игроки думают о вас как о тренере. Я немного беспокоюсь за него, и было бы здорово, если бы он добился результата», – сказал бывший защитник «МЮ» в подкасте Stick to Football.
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