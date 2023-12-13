Тен Хаг о травмах и «МЮ» в ЛЧ: «Не всегда были доступны те, кого мы хотели использовать. Это причина, но не оправдание. Даже так мы должны побеждать»

Тренер «Ман Юнайтед» пожаловался на нехватку игроков после вылета из еврокубков.

Вчера команда уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии чемпионов и вылетела из еврокубков.

Из-за травм вчера не сыграли Каземиро, Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен, Мэйсон Маунт и другие. Маркус Рэшфорд пропустил матч из-за болезни, а в ходе игры из-за травм были заменены Харри Магуайр и Люк Шоу.

– Травмы повлияли на результат?

– Это очевидно. Игроки отдали все – вы видели, какой характер они проявили. Как я уже сказал, я должен поблагодарить команду. Делаю им большой комплимент за то, как они работали все вместе, играя против такой хорошей команды, как « ». Но, конечно, в ходе матча требуется добавить энергию со скамейки. Особенно это касается атаки. Наши варианты были ограничены, – сказал тен Хаг.

Затем тренер « » развил тему: «Все было просто: нам приходилось делать замены, мы теряли игроков, которые очень для нас важны, которые могут изменить ситуацию. Во многих играх этого сезона у нас не всегда были доступны те, кого мы хотели бы использовать.

Это причина, но не рассматривайте это как оправдание. Даже когда не все в строю, мы должны побеждать, потому что это наша цель».

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