Тен Хаг о травмах и «МЮ» в ЛЧ: «Не всегда были доступны те, кого мы хотели использовать. Это причина, но не оправдание. Даже так мы должны побеждать»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы Эрик тен Хаг Футбол

Тренер «Ман Юнайтед» пожаловался на нехватку игроков после вылета из еврокубков.

Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.

Из-за травм вчера не сыграли Каземиро, Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен, Мэйсон Маунт и другие. Маркус Рэшфорд пропустил матч из-за болезни, а в ходе игры из-за травм были заменены Харри Магуайр и Люк Шоу.

– Травмы повлияли на результат?

– Это очевидно. Игроки отдали все – вы видели, какой характер они проявили. Как я уже сказал, я должен поблагодарить команду. Делаю им большой комплимент за то, как они работали все вместе, играя против такой хорошей команды, как «Бавария». Но, конечно, в ходе матча требуется добавить энергию со скамейки. Особенно это касается атаки. Наши варианты были ограничены, – сказал тен Хаг.

Затем тренер «Манчестер Юнайтед» развил тему: «Все было просто: нам приходилось делать замены, мы теряли игроков, которые очень для нас важны, которые могут изменить ситуацию. Во многих играх этого сезона у нас не всегда были доступны те, кого мы хотели бы использовать.

Это причина, но не рассматривайте это как оправдание. Даже когда не все в строю, мы должны побеждать, потому что это наша цель».

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22 комментария
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Это оправдание
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Ну доля правды есть в его словах тоже. В этом году Манчестер не сыграл наверное и одного матча оптимальным составом, там лазарет переполнен с начала сезона… МЮ в нынешнем виде, это вам не Сити или Реал где +- по два качественных игрока на одну позицию… конечно оправданием это служить не может, но и надо как-то с пониманием относится к этому тоже. Ну не могут игроки ротации всех крушить и обыгрывать, нету у них мастерства на это. А все хотят, что бы он с такими поленьями шел на первом месте в АПЛ и так далее. Так не бывает.
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Ответ Иван Шуткин
Когда его уволять же ,но не твоя это команда,как можно это не понимать
После Фергюсона так про каждого можно сказать… Мне кажется там проблема не только в тренере, там вся система управления выстроена ужасно, от этого и результат такой. Больше 10 лет хаос и бардак в клубе
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Ответ Угараю_с_вас
Ну доля правды есть в его словах тоже. В этом году Манчестер не сыграл наверное и одного матча оптимальным составом, там лазарет переполнен с начала сезона… МЮ в нынешнем виде, это вам не Сити или Реал где +- по два качественных игрока на одну позицию… конечно оправданием это служить не может, но и надо как-то с пониманием относится к этому тоже. Ну не могут игроки ротации всех крушить и обыгрывать, нету у них мастерства на это. А все хотят, что бы он с такими поленьями шел на первом месте в АПЛ и так далее. Так не бывает.
у Реала 3-4 серьёзные травмы, у Барсы стабильно 2-3 игрока отсутствовали всю осень, у Сити нет Брюйне, Холланд ещё вылетел. У всех клубов такие обстоятельства, это часть футбола
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🤡
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+3
В апл развелось слишком много лысых шарлатанов, пора сокращать на одного.
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+2
Игры атаки травмированы, но Санчо я шансов не дам)) По-моему лысый сильно хочет неустойку получить и не более
+2
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+1
Можно взять в аренду одного португальского нападающего из Саудовской Аравии
+2
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Ответ Угараю_с_вас
Ну доля правды есть в его словах тоже. В этом году Манчестер не сыграл наверное и одного матча оптимальным составом, там лазарет переполнен с начала сезона… МЮ в нынешнем виде, это вам не Сити или Реал где +- по два качественных игрока на одну позицию… конечно оправданием это служить не может, но и надо как-то с пониманием относится к этому тоже. Ну не могут игроки ротации всех крушить и обыгрывать, нету у них мастерства на это. А все хотят, что бы он с такими поленьями шел на первом месте в АПЛ и так далее. Так не бывает.
В прошлом сезоне результат для МЮ обеспечивали треугольник Каземиро-Варан-Мартинес в защите, а в атаке Рэшфорд. В этом сезоне Тен Хаг лишился и того и другого по тем или иным причинам.
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Ответ Красный чай
В апл развелось слишком много лысых шарлатанов, пора сокращать на одного.
Согласен, как только сити отправят в шип или подальше, Пеп самосократится.
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Ответ Угараю_с_вас
Ну доля правды есть в его словах тоже. В этом году Манчестер не сыграл наверное и одного матча оптимальным составом, там лазарет переполнен с начала сезона… МЮ в нынешнем виде, это вам не Сити или Реал где +- по два качественных игрока на одну позицию… конечно оправданием это служить не может, но и надо как-то с пониманием относится к этому тоже. Ну не могут игроки ротации всех крушить и обыгрывать, нету у них мастерства на это. А все хотят, что бы он с такими поленьями шел на первом месте в АПЛ и так далее. Так не бывает.
У Реала то два состава ?
Один чистый форвард Хоселу на весь сезон
И два живых ЦЗ до конца сезона
Опорника чистого нет
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Ответ kaka10
у Реала 3-4 серьёзные травмы, у Барсы стабильно 2-3 игрока отсутствовали всю осень, у Сити нет Брюйне, Холланд ещё вылетел. У всех клубов такие обстоятельства, это часть футбола
Безусловно. Я больше говорил про глубину состава и возможность заменить равноценно +- игроков. И одно дело когда у тебя 1-3 человека вылетели из обоймы или когда больше половины стартового состава… в этом же есть разница.
Как болельщик Мадрида я очень приятно удивлен, что с таким количеством травм Реал показывает такие результаты в этом сезоне, но там все ином уровне чем в том же МЮ. Начиная от уровня игроков, заканчивая тренировочной базой и так далее. Травмы - это неотъемлемая часть футбола, но когда их слишком много это накладывает трудности и опять же говорю, не у всех есть по 2 качественных состава, что бы это не сказывалось на игре команды
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Ответ FilinMD
Можно взять в аренду одного португальского нападающего из Саудовской Аравии
Он откажется, ведь ему очень понравилось там играть. Причем настолько сильно понравилось, что пожалел о таком позднем переходе в эту ферму
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черчесов прослезился
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А какие топ игроки есть у МЮ, именно зрелых, крепких игроков, один Бруно Фернандеш, куча незрелой молодежи и сбитые летчики. Вчера посмотрел стартовые составы перед матчем и взгрустнул, там не было за счет чего и за счет кого, МЮ, мог бы зацепиться с такими мощными мюнхенцами.
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А какие топ игроки есть у МЮ, именно зрелых, крепких игроков, один Бруно Фернандеш, куча незрелой молодежи и сбитые летчики. Вчера посмотрел стартовые составы перед матчем и взгрустнул, там не было за счет чего и за счет кого, МЮ, мог бы зацепиться с такими мощными мюнхенцами.
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Скажу честно, после всего пафоса в речах после матча с Челси, кайф читать его оправдания сейчас.
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Наверное Марсиаля хотел выпустить вместо какого-то растерянного скандинавского юноши, а вот и не вышло
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Да всё нормально. Ничего страшного не произошло.
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Он же Санчо отстранил?
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