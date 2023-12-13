Тен Хаг о травмах и «МЮ» в ЛЧ: «Не всегда были доступны те, кого мы хотели использовать. Это причина, но не оправдание. Даже так мы должны побеждать»
Тренер «Ман Юнайтед» пожаловался на нехватку игроков после вылета из еврокубков.
Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.
Из-за травм вчера не сыграли Каземиро, Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен, Мэйсон Маунт и другие. Маркус Рэшфорд пропустил матч из-за болезни, а в ходе игры из-за травм были заменены Харри Магуайр и Люк Шоу.
– Травмы повлияли на результат?
– Это очевидно. Игроки отдали все – вы видели, какой характер они проявили. Как я уже сказал, я должен поблагодарить команду. Делаю им большой комплимент за то, как они работали все вместе, играя против такой хорошей команды, как «Бавария». Но, конечно, в ходе матча требуется добавить энергию со скамейки. Особенно это касается атаки. Наши варианты были ограничены, – сказал тен Хаг.
Затем тренер «Манчестер Юнайтед» развил тему: «Все было просто: нам приходилось делать замены, мы теряли игроков, которые очень для нас важны, которые могут изменить ситуацию. Во многих играх этого сезона у нас не всегда были доступны те, кого мы хотели бы использовать.
Это причина, но не рассматривайте это как оправдание. Даже когда не все в строю, мы должны побеждать, потому что это наша цель».
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Как болельщик Мадрида я очень приятно удивлен, что с таким количеством травм Реал показывает такие результаты в этом сезоне, но там все ином уровне чем в том же МЮ. Начиная от уровня игроков, заканчивая тренировочной базой и так далее. Травмы - это неотъемлемая часть футбола, но когда их слишком много это накладывает трудности и опять же говорю, не у всех есть по 2 качественных состава, что бы это не сказывалось на игре команды