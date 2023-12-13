Мерсон о вылете «МЮ» из ЛЧ: «Один из крупнейших клубов мира играл как команда Нон-лиги. Казалось, что они станут вторыми при любых обстоятельствах»

Пол Мерсон раскритиковал выступление «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Команда Эрика тен Хага вылетела из розыгрыша турнира, заняв последнее место в группе с «Баварией», « » и « ». Английский клуб набрал 4 очка в 6 матчах.

«Становится хуже и хуже. Это было шокирующе. Это была хорошая жеребьевка – казалось, что они займут второе место в группе при любых обстоятельствах. Никакого неуважения к «Галатасараю» и «Копенгагену», но мы говорим о гигантах , « », и они вылетели, будто и не участвовали.

[Матч с «Баварией»] был плохим зрелищем, очень-очень плохим зрелищем. Футбольные матчи можно проигрывать по-разному – как «Арсенал» проиграл «Астон Вилле», например, из этого можно вынести что-то позитивное.

Но казалось, что у «Манчестер Юнайтед» были все шансы выйти из этой группы, но они играли очень неровно. «Манчестер Юнайтед» не должен играть так неровно – это один из крупнейших клубов мира, а они играли как команда Нон-лиги против клубов Чемпионшипа в Кубке Англии», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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