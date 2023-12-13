Мерсон о вылете «МЮ» из ЛЧ: «Один из крупнейших клубов мира играл как команда Нон-лиги. Казалось, что они станут вторыми при любых обстоятельствах»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон раскритиковал выступление «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Команда Эрика тен Хага вылетела из розыгрыша турнира, заняв последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем». Английский клуб набрал 4 очка в 6 матчах. 

«Становится хуже и хуже. Это было шокирующе. Это была хорошая жеребьевка – казалось, что они займут второе место в группе при любых обстоятельствах. Никакого неуважения к «Галатасараю» и «Копенгагену», но мы говорим о гигантах АПЛ, «Манчестер Юнайтед», и они вылетели, будто и не участвовали. 

[Матч с «Баварией»] был плохим зрелищем, очень-очень плохим зрелищем. Футбольные матчи можно проигрывать по-разному – как «Арсенал» проиграл «Астон Вилле», например, из этого можно вынести что-то позитивное. 

Но казалось, что у «Манчестер Юнайтед» были все шансы выйти из этой группы, но они играли очень неровно. «Манчестер Юнайтед» не должен играть так неровно – это один из крупнейших клубов мира, а они играли как команда Нон-лиги против клубов Чемпионшипа в Кубке Англии», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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11 комментариев
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Тен Хаг со своей бандой оказался сильнее всяких обстоятельств)
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Ответ Jan Paskel
Рауль Рианчо?
Джейсон Стэтхэм ©
+3
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Тен Хаг так и сказал-по игре мы вторые в группе, не меньше!
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Мерсон конечно набрасывает, но в принципе, по делу
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Ответ corazón blanco
Тен Хаг со своей бандой оказался сильнее всяких обстоятельств)
Или слабее
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Ответ udiekemen
Не то что второй. даже в топ 4 не могут ворваться
в лч получилось попасть в топ-4, но есть нюанс))
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