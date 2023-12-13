Хавбек «Копенгагена» Фальк о выходе в плей-офф ЛЧ: «Не думал, что займем 2-е место в группе с такими командами, как «МЮ», «Бавария» и «Галатасарай»

Расмус Фальк оценил выход «Копенгагена» в плей-офф Лиги чемпионов.

Хавбек датчан высказался после победы над « » (1:0) в 6-м туре группового этапа.

«Копенгаген» не назовешь большим клубом, но на групповом этапе мы показали потрясающую игру.

Не думал, что сможем занять второе место в группе с такими командами, как « », « » и «Галатасарай», – сказал .

Он вывел «Копенгаген» (!) в плей-офф ЛЧ. Стал тренером после страшной травмы на 2-й минуте дебюта

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!