Хавбек «Копенгагена» Фальк о выходе в плей-офф ЛЧ: «Не думал, что займем 2-е место в группе с такими командами, как «МЮ», «Бавария» и «Галатасарай»
Расмус Фальк оценил выход «Копенгагена» в плей-офф Лиги чемпионов.
Хавбек датчан высказался после победы над «Галатасараем» (1:0) в 6-м туре группового этапа.
«Копенгаген» не назовешь большим клубом, но на групповом этапе мы показали потрясающую игру.
Не думал, что сможем занять второе место в группе с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Галатасарай», – сказал Фальк.
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