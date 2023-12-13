Хавбек «Копенгагена» Фальк о выходе в плей-офф ЛЧ: «Не думал, что займем 2-е место в группе с такими командами, как «МЮ», «Бавария» и «Галатасарай»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Расмус Фальк Футбол

Расмус Фальк оценил выход «Копенгагена» в плей-офф Лиги чемпионов.

Хавбек датчан высказался после победы над «Галатасараем» (1:0) в 6-м туре группового этапа.

«Копенгаген» не назовешь большим клубом, но на групповом этапе мы показали потрясающую игру.

Не думал, что сможем занять второе место в группе с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Галатасарай», – сказал Фальк.

Он вывел «Копенгаген» (!) в плей-офф ЛЧ. Стал тренером после страшной травмы на 2-й минуте дебюта

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3 комментария
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Каждый год есть какие-то команды-выскочки, типа Шерифа. В этот раз это Копенгаген, который именно своей игрой, а не какими-то хитрыми турнирными раскладами заслужил быть в ЛЧ. Что сказать, молодцы. Удастся ещё показать чудеса игры, буду рад. Всегда нравилось как датчане умели играть в футбол 👍🏻
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