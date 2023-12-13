Мантуан о России: «Супы полюбил разные – борщ, куриный, фасолевый с мясом. Чувствую себя прекрасно, Петербург очень нравится»

Теги Зенит премьер-лига Россия Питание Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан рассказал о любимых блюдах русской кухни.

– Можно ли сказать, что освоились в Петербурге в бытовом плане полностью? Где побывали? Как переживаете отсутствие солнца, холод и снег? Полюбили русскую кухню?

– Мне кажется, что освоился. Конечно, здесь холоднее, очень много снега, не так много солнца, как в Бразилии. Но это ничуть не мешает. Мне приятно проводить время, гулять или выбираться куда-то на прогулки или в рестораны с близкими, родными или друзьями. Поэтому я чувствую себя прекрасно. Мне очень нравится Петербург. Очень красивый город.

Из русской кухни, наверное, главное, что восхитило и продолжает восхищать – это супы, очень полюбил супы самые разные: борщ, куриный, фасолевый с мясом. Конечно, в Бразилии тоже существует определенная традиция есть супы, но точно не такая богатая, обширная, как в России, – сказал полузащитник «Зенита».

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4 комментария
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С борщом тарасовских обидел🤣
А вот свинину на вертеле зря не упомянул
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борщ!
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Альтернативный заголовок.
" Легионер Зенита : в России полюбил первое ..."
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Борщ-это только на Кубани! У кацапов щи, хоть.....
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