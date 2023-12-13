Мантуан о мотивации: «Пресытиться чемпионствами невозможно, в «Зените» все профессионалы. Конкуренты не стоят на месте, поэтому борьба в этом сезоне особенно сложная»

Густаво Мантуан считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией.

– Доводится слышать мнение, что бразильцы пресытились чемпионствами, им скучно и нет мотивации. Есть в этом хотя бы доля правды? Но разве на самом деле не скучно играть против одних и тех же команд и достаточно легко их обыгрывать?

– Нет, это абсолютная неправда. Невозможно пресытиться чемпионствами. Невозможно пресытиться чувством, которое ты испытываешь, когда побеждаешь, завоевываешь трофей. Люди, которые являются профессиональными спортсменами, не дадут соврать, потому что, выиграв раз, всегда хочешь выиграть второй, третий и далее по списку. Такое количество трофеев, какое только возможно, поэтому совершенно точно не может идти речь ни о какой скуке или пресыщенности чемпионствами. А мотивация – каждый год доказывать, что ты неспроста носишь звание сильнейшей команды, лучшей команды страны, поэтому мы все профессионалы.

Мы все профессионально относимся к тому, что делаем. Это мой второй сезон, но у людей, которые гораздо дольше, чем я, играют в «Зените», я вижу такое же стремление к победе. Просто конкуренты – тоже соперники, тоже не стоят на месте, поэтому побеждать каждый раз непросто. И особенно, когда ты много лет подряд являешься лидером и чемпионом, желание подвинуть тебя все сильнее и сильнее у тех, кто преследует «Зенит». Вот поэтому в этом сезоне ощущается такая особенная сложность в борьбе в чемпионате. Но по поводу нашей мотивации можете не сомневаться – она на таком же высоком уровне, какой была всегда, – сказал полузащитник « ».

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