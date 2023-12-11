Президент «Севильи» о недопуске фанатов на матч с «Лансом»: «Это зверство и ограничение прав, варварское решение. 300 человек просто хотят увидеть игру своей команды, они не представляют опасности»

Президент «Севильи» возмущен недопуском фанатов клуба на матч с «Лансом».

Ранее в понедельник власти Франции запретили болельщикам «Севильи» присутствовать на завтрашнем выездном матче клуба с « » в чемпионов. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснил это решение мерами безопасности, принятыми в связи с недавним столкновением болельщиков «Нанта» и «Ниццы», в ходе которого погиб человек.

По словам Хосе Кастро, « » совместно с правительством намерена добиться разрешения для болельщиков присутствовать на матче.

«Мы считаем настоящим зверством то, что 300 болельщикам, которые к тому же не представляют опасности, запретили приехать на матч своей команды. Они купили билеты, а в воскресенье днем в ходе интервью французское правительство объявило об этом варварском решении.

Это бессмысленно, потому что это 300 болельщиков, которые просто хотят посмотреть на свою команду. Если во Франции возникли проблемы, об этом нужно сообщать своевременно. Не за день [до матча].

Будем надеяться, что здравомыслие восторжествует. Мы поговорили с и ждем новостей. Следующие несколько часов будут очень важны для решения этого абсурдного вопроса, потому что раньше подобного не происходило.

До вчерашнего дня официальных новостей не было – все узнали об этом из интервью французского министра. Не было ничего официального, чтобы предупредить болельщиков, это зверство, которое ограничивает права европейцев, в данном случае испанцев», – сказал Кастро.

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